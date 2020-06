Leipziger Typografie-Professor Rayan Abdullah über offenen und verdeckten Rassismus

Leipzig

Noch immer ist die Akademie für transkulturellen Austausch (ATA) in Leipzig ein bundesweit einmaliges Projekt für geflüchtete Kunst- und Designstudierende. Rund 20 bis 25 Studierende mit Fluchterfahrung nehmen seit ihrer Gründung das Studium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) pro Jahr auf. Im Interview spricht ihr Gründer Rayan Abdullah über zukünftige Ziele, offenen und verdeckten Rassismus sowie Vielfalt als Chance. Abdullah wurde 1957 in Mossul im Irak geboren und ist seit 2001 Professor für Typografie an der HGB.

Herr Abdullah, seit dem 4. Oktober 2016 können Geflüchtete an der HGB studieren. Wie sieht Ihre Bilanz aus?

Sehr positiv. Die Studierenden fühlen sich sehr wohl und sind sehr gut integriert. Einige haben in der Tat die Chance, sich in der Kreativwirtschaft in Leipzig und Deutschland zu behaupten. Das ist enorm wichtig.

Was konnten Sie nicht verwirklichen?

Es gab eine enorme Nachfrage. Diese konnten wir leider nicht befriedigen. Da gab es viele, die gebremst haben und sagten: Diese Anzahl können wir nicht verkraften. Auch andere Hochschulen in anderen Bundesländern haben das Projekt leider nicht übernommen. Zudem würden wir gerne die Brücke zwischen ATA-Studierenden und der Spinnerei ausbauen. Ich habe einen Versuch in der Halle 14 gestartet, bei dem unsere Geflüchteten Malkurse für Kinder gegeben haben. Wir müssen aber noch mehr machen. Wir wollen, dass die Geflüchteten über unseren Standort diskutieren und ihn mitgestalten.

Anfang Juni gingen im Zuge der weltweiten Black-Lives-Matter-Proteste auch in Leipzig rund 15.000 Menschen auf die Straße. Ist Rassismus ein Thema, das auch Ihre Studierenden beschäftigt?

Ja, natürlich. Zurzeit halte ich einmal in der Woche einen hochschuloffenen Vortrag, an dem jeder teilnehmen kann, auch Mitarbeiter und Kollegen. Da reden wir auch über die Thematik. Gerade die Studierenden wollen den offenen Dialog.

Was beschäftigt die Studierenden?

Neulich sagte einer zu mir: „Gestern wurde ich auf der Straße laut angebrüllt: ‚Ausländer raus!‘“. Ich sagte, das ist eine Sache, über die du dich nicht ärgern sollst. Du bist doch nicht Ausländer, weil du so aussiehst. Ausländer sind Leute, die ihre Chance hier nicht nutzen. Du studierst hier, in ein paar Jahren kann es sein, dass du so berühmt bist wie Neo Rauch. Du hast eine Chance bekommen, mach das Beste draus. Lass dich durch so eine Aussage nicht aus der Bahn werfen.

Und Ihre persönliche Erfahrung?

Die meisten Angriffe auf meine Person kamen von Akademikern. Von Leuten, die sagen: „Ich habe zwar nichts gegen dein Engagement, aber...“ Das ist eine verdeckte Art von Rassismus. An der Hochschule haben wir damals mehr als ein Jahr über den Aufbau der ATA diskutiert. Bei einigen gab es da eine Blockade. Die haben das nicht für richtig befunden. Bis ich auf die Idee kam, eine offene Sitzung mit allen Professoren, Mitarbeitern und Studierenden zu veranstalten. Am Ende haben die Studierenden so viel positiven Druck ausgeübt, dass die Akademie zustande kam.

Stört es Sie mehr, wenn jemand eine rassistische Haltung verschleiert, als wenn er sie rausbrüllt?

Ich finde so eine Haltung feige. Eine Hochschule muss offen diskutieren und immer mit Respekt. Ich bin nicht Hochschullehrer geworden, um meinen Mund zu halten, sondern um mich zu positionieren. Ich liebe Deutschland. Wenn ich ein Projekt gut mache, dann ist das auch für Leipzig gut.

Leipzig gibt sich gerne als offene Stadt. Was ist Ihr Eindruck?

Ich bin der Meinung, dass Deutschland kein rassistisches Land ist. Wir sind eine sehr liberale, offene Gesellschaft. Viele Menschen haben jedoch im Kopf Grenzen aufgebaut. Und wir sollten diese Grenzen gemeinsam wieder abschaffen. Wir müssen viele Menschen zu Wort kommen lassen und respektvoll darauf hören, was sie sagen und denken. Unsere Gesellschaft ist in der Tat reich, allein durch die Philosophien und Gedanken, die wir haben. Daraus schöpfen wir. Unser wichtigster Rohstoff ist unsere Bildung. Sie öffnet die Köpfe. Wenn wir es nicht schaffen, diese Köpfe zu öffnen, dann haben wir ein Problem.

Was muss Ihrer Meinung nach passieren?

Als Hochschule können wir miteinander reden, uns austauschen und uns positionieren. Das ist gleichzeitig der Kern von Design: die Lösung von Problemen. Ich erinnere mich an eine der schönsten Diskussionen mit meinen Studierenden. Über Weißraum und warum eine Fläche leer sein kann und wieso das so wichtig ist. In anderen Kulturen existiert der Weißraum nicht. Dort gibt es Vielfalt und Ornamente, manchmal überfüllt bis zum Gehtnichtmehr. Das sind große Unterschiede im Kunstverständnis. Ich finde die Vielfalt fantastisch. Wir leben vom Diskurs und nicht von der Harmonie. Harmonie ist der Tod von Design.

