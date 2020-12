Leipzig

Musik fehlt. Und doppelt in der Weihnachtszeit. Sie fehlt in den Kirchen, und sie fehlt in den Konzerthäusern, wo in diesen Tagen in normalen Jahren täglich musiziert wird – festlich, feierlich, fröhlich, weihnachtlich. Um die riesige Lücke, die die Corona-Pandemie in den musikalischen Jahreskreis gerissen hat, wenigstens ein wenig zu schließen, hat das Gewandhaus einen sehr speziellen Weihnachtsgruß produziert.

Musikalische Weihnachts-Grüße aus Leipzig Ab 20. Dezember ist auf die-saxn.de der Link zu „Santa’s Happy Hour“ mit dem Saxophon-Ensemble Die Sax’n freigeschaltet. Spenden für den Kupfersaal sind willkommen. Am 21. Dezember, 19.30 Uhr, geht das Calmus-Ensemble mit seinem traditionellen Weihnachtskonzert auf YouTube & Facebook. Eine Bezahlschranke gibt es nicht, um eine Spende via Paypal wird gebeten, weil dem freien Ensemble seit März alle Verdienstmöglichkeiten weggebrochen sind. https://www.youtube.com/channel/UC61LQ1n-vJ0KJqU8cTIeZhA Am 24. Dezember, ab 18 Uhr, wird im ZDF das Weihnachtskonzert des Bundespräsidenten ausgestrahlt. Mit dabei: das Ensemble Amarcord. Am 24. Dezember, ab 23.25 Uhr zeigt das MDR-Fernsehen den Mitschnitt des Weihnachtsoratoriums des Gewandhausorchesters und der Thomaner unter der Leitung von Thomaskantor Gotthold Schwarz in der Thomaskirche 2018 Am 25. Dezember, 16 Uhr, beginnt der in Kooperation mit dem Bachfest organisierte Stream des fabelhaften Kompakt-Weihnachtsoratoriums mit demEnsemble Resonanzaus einem Hamburger Kellerr: www.bach-leipzig.de

In den letzten Tagen fanden sich unter der Leitung Gregor Meyers neben der Kinderchorsolistin Rosalie Seifert alle drei Chöre des Gewandhauses, Blechbläser und Schlagzeuger des Gewandhausorchesters und der Gewandhausorganist Michael Schönheit im eigens festlich geschmückten großen Saal ein, um dort Gregor Meyers herrliches Arrangement von Friedrich Heinrich Rankes prunkvoller „Adeste fideles“-Einrichtung „Herbei, o ihr Gläubigen“ einzuspielen. Immer schön nacheinander natürlich und unter Wahrung aller aktuellen Abstands-Regeln. Zusammengebaut wurden die Bausteine erst hinterher im Ton- und Bildstudio. Das hinreißende Ergebnis im Videoclip-Format stellt das Gewandhaus unter das Motto „Das Unmögliche möglich machen“ – ein Konzert nämlich, das es in diesen pandemischen Zeiten eigentlich gar nicht geben dürfte. Den Stream gibt’s ab 23. Dezember, 19 Uhr, auf www.gewandhaus.de/stream und in den Social Media Kanälen des Gewandhausorchesters.

Von kfm