Ursprünglich war ein internationales Figurentheater-Spektakel geplant. Doch Corona verhindert nicht nur die Anreise von Gruppen aus anderen Ländern, sondern auch für das Bühnengeschehen bürdet die Pandemie neue Regeln auf. Aus dieser Not macht der Lindenfels Westflügel bei seinen Figurentheater-Tagen „EinzelZweizel“ von Donnerstag bis Sonntag eine Tugend: Allein oder zu zweit führen Künstler aus Leipzig, aus dem brandenburgischen Wahlsdorf und aus Freiburg ihre Inszenierungen auf. Darüber hinaus schaltet sich Nofar Sela für einen Workshop online aus Tel Aviv zu.

In seiner abgespeckten Form illustriert das Festival erst recht, wie lebhaft gerade die Leipziger Figurentheater-Szene längst ist. Das hauseigene Westflügel-Duo Wilde & Vogel eröffnet den Reigen am Donnerstag um 19 Uhr mit seiner Theater-Expedition nach „ Sibirien“ (weitere Vorstellung am Freitag, 19 Uhr). Im Anschluss sowie am Freitag und Samstagabend gibt die Leipzigerin Gwen Kyrg im Westflügel-Garten mehrmals ihr 20-minütiges Solokonzert für jeweils einen Zuhörer. „This is our home“ lautet die Überschrift dieses erklärtermaßen „akustischen Häuserbaus“, der per Kopfhörer ins Ohr des Ein-Mensch-Publikums dringt.

Neuer „Bromraum“ in Sellerhausen

Auch das Duo Lehmann und Wenzel hat seine künstlerische Heimat in Leipzig. Ein paar Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl spielen die beiden am Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, ihr Stück „Zaches“ – über den gleichnamigen Meister alternativer Fakten, den sich E.T.A. Hoffmann schon vor 200 Jahren ausdachte. Am Sonntag um 17 Uhr will Franz Schrörs, ebenfalls aus Leipzig, „Acht Minuten Klarheit“ auf die Bühne bringen. Und in der Nacht zuvor – Samstag ab 22 Uhr – erblickt sogar ein möglicherweise neben der Lindenauer Spielstätte zweites Leipziger Figurentheater-Epizentrum das Licht der Welt: Mit fünf Kolleginnen eröffnet Schrörs im Stadtteil Sellerhausen den „Bromraum“ – ihren gemeinsamen Proberaum. Drei Stücke stehen auf dem Programm.

Aus Freiburg reisen Winnie Luzie Burz und Johannes Treß an und präsentieren gleich zwei Inszenierungen: im Westflügel am Donnerstag und Freitag um 21 Uhr ihre 20-minütige Liturgie „Epiphanie“; und am Samstag um 19 Uhr ermöglichen sie auf der Freifläche an der Karl-Heine-Straße 42 mittels Endoskop-Kamera den Zuschauern in der Performance „Naherholungsgebiete“ ganz neue Perspektiven. Zuvor, am Samstag um 17 Uhr, stellen die Wahlsdorfer Flunker-Produktionen im Felsenkeller ihr Straßentheaterstück „Zeit, du Callboy der Ewigkeit“ vor. Ein internationales Spektakel braucht es da also gar nicht unbedingt. Dennoch ist dieses nicht aufgehoben, sondern nur verschoben: auf das erste Halbjahr 2021.

