Leipzig

Einen Cluburlaub vor der Haustür und „die klimaneutralste Kreuzfahrt der Welt“ verspricht das diesjährige Sommerfest des Westflügels in Leipzig. Fremde Städte und Landschaften wird es bei der Veranstaltung am Samstag in der Hähnelstraße 27 zwar nicht direkt zu sehen geben, dafür aber ein vielfältiges Programm aus Theater, Live-Musik und anderen Beschäftigungsmöglichkeiten.

Bereits für Freitagabend ist das Aufwärmprogramm angesetzt: Die Band Miaulina feiert ab 20 Uhr die Veröffentlichung ihres weitestgehend elektronisch produzierten Albums „Systemexplosion“, das tanzbare Rhythmen enthält wie auch zarte Melancholie. Das Sommerfest beginnt dann am Samstag um 14 Uhr. Zu erleben sind die kindergeeignete Theaterproduktion „Vom Ende der Zeit“, eine Performance des Zum-Zum Theaters mit riesigen Nilpferdkostümen namens „Hippos“, sowie die Stücke „Kurs auf ein Wunder“ und „Chicana Box“. Des Weiteren treten die Leipziger Burlesque- und Kabarettkünstlerin Mama Ulita sowie die kongolesische Rapperin Orakle Ngoy auf.

Info: Das Fest endet 22 Uhr. Der Eintritt ist frei, für einzelne Veranstaltungen müssen jedoch Karten gekauft werden. Außerdem teilen die Veranstalter mit: „Wer im Club-Urlaub-gemäßen Kostüm das Sommerfest auf der Hähnelstraße besucht, erhält kostenlos ein(en) Original Westflügel Spiel(plan) im DIN a1 Format.“ Das detaillierte Programm gibt es auf www.westfluegel.de.

Von CN