Kakteen, immer wieder Kakteen sieht man, solche kleinen mit den Stachelleisten an mehreren Seiten. Dass diese Überlebenskünstler fast schon symbolisch sind in dieser Ausstellung, ist wohl gewollt. Es geht um das Verhältnis von Mensch und Natur in einer Zeit, die unterdessen als Anthropozän bezeichnet wird.

Es ist die erste Personalausstellung Lisa Kottkamps, die noch keine 30 Jahre alt ist. Die gebürtige Jenaerin hat an der Burg Giebichenstein in Halle und bei Monica Bonvicini in Wien studiert, lebt heute in Leipzig. Der Galerist Josef Filipp geht ein Experiment ein. Das ist gut, denn Kottkamps Kunst ist keine, die sich leicht an private Sammler verkaufen lässt. Er bezeichnet sie als eine der jungen Frauen, die mit viel Dynamik ihren Platz in der Kunstszene erobern. Auch das ist ohne Zweifel der Unterstützung nicht allein durch öffentliche Einrichtungen wert.

Das Betriebssystem der Welt

Wer mit Bildbearbeitungsprogrammen wie Photoshop arbeitet, kennt das Instrument der Ebenen, die Darunterliegendes zudecken können oder mit diversen Modi beeinflussen. Auf Englisch heißen die Ebenen Layer, und bei Lisa Kottkamp sind nicht nur die Titel der Arbeiten, sondern auch jener der Ausstellung englischsprachig, wohl im Hinblick auf den internationalen Markt. „Layered Operating System“ weist auf die Überlagerungen nicht nur der einzelnen Werke hin. Das Betriebssystem ist viel höher angesiedelt als einzelne Bildebenen. Das Operating System Anthropozän deckt heute mehr zu als es durchscheinen lässt.

Farbige und perforierte Planen, die an Duschvorhänge erinnern, teilen die Ausstellungsräume. Die Materialien der zumeist räumlichen Objekte sind ausgesprochen divers. Das reicht vom billigen Gips bis zum echten Marmor, den man aber wegen des weißen Anstrichs für Gips halten könnte. Ebenenarbeit also. Hinzu kommen Beton, Stahl, Kunststoffe und Pigmente. Allerdings nichts Organisches.

Eindruck des Zuspätgekommenseins

Lisa Kottkamp gestaltet eine durch und durch artifizielle Welt, ohne Natürlichkeit auch nur vortäuschen zu wollen. Das erweckt den Eindruck des Zuspätgekommenseins. Da ist nichts mehr zu retten. Die Welt ist ein Simulacrum im Sinne der französischen postmodernen Philosophen. Was wir für Natur halten, ist nur noch ihre Imitation. Bei Kottkamps Kakteen aus Porzellan ist das nicht zu übersehen. Eher bei Multimedia-Dioramen, Tropical Islands oder gar „echten“ Safari-Parks.

Einer der Künstler, die auf die Problematik des Widerspruchs Natur versus neuzeitlicher Mensch hinwiesen, war Joseph Beuys. Das ist fast ein halbes Jahrhundert her. Heute haben Bewegungen wie Fridays for Future oder Extinktion Rebellion mehr Einfluss als die Kunst. Es ist völlig legitim, in der Tradition der Romantik die Verluste zu betrauern. Und will man auf dem Kunstmarkt Fuß fassen, darf man sie auch ästhetisieren. Doch verändern wird man damit so wenig wie Caspar David Friedrichs Figuren, die in die neblige Ferne schauen.

Info: Lisa Kottkamp: Layered Operating Systems, bis 5. September, Mi–Fr 13–18 Uhr, Sa 11–18 Uhr, Josef Filipp Galerie, Spinnereistraße 7

Von Jens Kassner