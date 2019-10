Leipzigerin bloggt aus dem Hinterland

Leipzig

Cindy Hiller ist als Bloggerin „Unterwegs im Hinterland“. Die 30-Jährige bezeichnet sich selbst als „Provinzfluencer“. Seit mittlerweile elf Jahren lebt sie in Leipzig, erst in Eutritzsch, jetzt in Reudnitz. Hier hat sie Geschichte studiert und im letzten Semester nur noch Praktika gehabt. „Da fehlte mir auf einmal der Input.“ Also begann sie zu bloggen, zunächst als Beschäftigungstherapie für sich selbst. Um technischen Rat einzuholen, nahm sie Kontakt zu Blogger Martin Meißner von „Dunkel Dreckig Reudnitz“ auf. Der half sofort.

Seitdem bringt Cindy Hiller auf „Unterwegs im Hinterland“ ihr Interesse für Geschichte mit ihrer Herkunft aus einer Kleinstadt zusammen. Ursprünglich kommt sie aus Königsbrück. „Ich schreibe nicht zu einfach und nicht zu wissenschaftlich“, erklärt sie und setzt ein paar historische und geografische Grundkenntnisse voraus.

„Stellt euch vor, was ich in der Provinz gesehen habe!“, ruft sie ihrer Leserschaft sinngemäß zu. Zuletzt waren das unter anderem die Altstadt von Hoyerswerda, Kulturwege im Vogtland oder die unerwartete Schönheit von Bitterfeld-Wolfen. Die Schönheit von Bitterfeld-Wolfen? „Ja, wie das mit Vorurteilen immer so ist. Sie entstehen meistens aus der Ferne und können durch Direktkontakt abgebaut werden. Ich fahr einfach hin und guck selbst“, beschreibt die Bloggerin ihr Vorgehen. Vor Ort versucht sie mit Leuten ins Gespräch zu kommen, das Heimatmuseum zu besuchen und keine interessante Ecke zu übersehen.

„Wieder etwas in die Welt gestoßen!“

Zur Vorbereitung all dessen lagert ein großer Stapel Flyer auf dem Fensterbrett, nach Ländern und Regionen geordnet. Bisher war Cindy Hiller in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen unterwegs sowie in Brandenburg und Schleswig-Holstein. Sie weiß, dass der Leipziger Raum auf ihrem Blog überrepräsentiert ist, und möchte sich thematisch auf ganz Deutschland ausweiten. Wenn möglich steuert sie ihre Ziele mit öffentlichen Verkehrsmitteln an, aber auch mit dem Auto, denn in manche Dörfer fahren Bahnen und Busse selten bis nie.

Nach ihrer eigenen Vorgabe soll auf „Unterwegs im Hinterland“ mindestens zweimal im Monat etwas erscheinen. Mit anderen Bloggern hat sie sich vernetzt und ist selbstverständlich bei Instagram und Pinterest aktiv. Auf Bitten ihrer Leserschaft legte sie einen zusätzlichen Instagram-Account an: „Hungrig im Hinterland“. Für den testet sie Gaststätten, Imbisse, andere Lokale und erlebt immer wieder positive Überraschungen – am liebsten mit ihrer Standardbestellung Ragout fin. Cindy Hiller spricht von „magischen Momenten“ und der Freude nach jeder Veröffentlichung: „Wieder etwas in die Welt gestoßen!“ Eine weitere Auswirkung des Bloggens für sie ist, dass sie viel aufmerksamer durch Leipzig geht. „Meine Wahrnehmung hat sich verändert, es ist cool, irgendetwas zu entdecken.“

Am 2. Oktober zum Schildfest nach Ziegenfauze

Eigentlich wollte sie nach ihrem Studium Volontärin in einem Museum werden, doch das Problem der Kultur, zu der die Museen gehören, sei das immer fehlende Geld. Inzwischen arbeitet die junge Frau als selbstständiger Tour-Guide auf Schloss Rochlitz sowie im Chemnitzer Schlossbergmuseum und der zugehörigen Burg Rabenstein. Diese Stellen hat sie sich mit ihrem Blog „erschrieben“.

Unterwegs im Hinterland versucht sie Touristen-Hot-Spots zu meiden, möchte lieber irgendwo die Erste sein. Allerdings waren Goethe, Napoleon und August der Starke stets schon vor ihr da, in Thüringen, dem Leipziger Raum und dem Gebiet um Dresden. Das hält Cindy Hiller nicht davon ab, weiter zu reisen und weiter zu träumen: „Stell dir vor, die ganzen hippen Stadtkinder fahren wegen mir und meines Blogs aufs Dorf!“ Nach Nischwitz zum Beispiel, nach Röcken oder ganz konkret jetzt am 2. Oktober zum Schildfest nach Ziegenfauze.

unterwegs-im-hinterland.de

Von Bert Hähne