Rumpelkammer – dieses zugegeben nicht gerade nette Wort kommt einem derzeit beim ersten Blick ins Innere des Elipamanoke unvermittelt in den Sinn: In sämtlichen Ecken stehen Stühle, Werkzeuge und -bänke, ein Fahrrad, Farbeimer, Leitern und Kabel, neben dem Tresen wartet eine einsame Spülmaschine darauf, Anschluss zu finden. Hinter der Bar: ein Turm aus Getränkekisten. Felix Heukenkamp nimmt eine Mate daraus in die Hand – „abgelaufen“.

Es ist nicht das erste Mal, dass das passiert. Schon in den bisherigen Lockdowns, die für die Clubs länger als für alle anderen gingen, fuhr man Verluste durch überschrittene MHDs ein. Nun wiederholt sich das, inklusive der Tatsache, dass die Clubs weiterhin geschlossen sind, während der Rest der Kultur aufmacht. Am Mittwoch endlich kam grünes Licht aus Berlin: Der 4. März ist der Stichtag, an dem Clubs wieder öffnen dürfen.

Keine Öffnung bei Maskenpflicht

Dieses Datum aber sei, zumindest für das Eli und einige andere Clubs, utopisch, meint Heukenkamp. Für den Elipamanoke-Chef ist der öffentliche Freudenjubel, den er hinsichtlich des Beschlusses wahrnimmt, nicht nachvollziehbar. Einerseits weil noch unklar sei, unter welchen Bedingungen die Öffnung kommt und was die nächste Corona-Schutzverordnung dazu sagt. Gibt es etwa weiterhin Maskenpflicht? Das Sozialministerium kann dazu noch keine Aussagen machen. „Sollte es so kommen, machen wir definitiv nicht auf“, sagt Heukenkamp.

Andererseits wüssten viele gar nicht, welcher Aufwand mit einer Wiedereröffnung verbunden ist: Wareneinkauf, Booking von DJs, Erstellung von Hygiene- und Kontrollkonzept und natürlich Aufräumen. Einer Rumpelkammer gleicht das Eli nämlich deshalb, weil die monumentale neue Lüftungsanlage den alten Lagerraum einnimmt und derzeit noch diverse andere Bauarbeiten etwa an den Toiletten laufen. „Das alles kostet unheimlich viel Zeit und Geld“, so Heukenkamp. Vor April rechnet er deshalb nicht damit, dass im Eli wieder gefeiert wird. Nur wenn alles glattläuft, das heißt keine Maske, kein Abstand und Planungssicherheit, könnte es schon am 20. März so weit sein.

Inzwischen dominiert Resignation

Ein früheres Datum, nämlich tatsächlich den 4. März, peilt Marko Meyer an. Der Chef des Darkflowers in der City sitzt am Freitag in der Ecke des Haupt-Floors neben seiner Tresenchefin Sabrina Theile, auf dem Tisch vor ihnen stapelweise Unterlagen – es gibt viel Papierkram zu erledigen. Insgesamt aber wirkt es, als könnte es hier schon morgen wieder losgehen: Bis auf ein paar Kanister mit Dampfflüssigkeit und eine Sackkarre ist der Tanzbereich frei. Doch von Vorfreude ist nur wenig zu spüren.

Als er das letzte Mal wieder eröffnen konnte, sei das noch anders gewesen, sagt Meyer. Inzwischen dominiere Resignation, wegen des ständigen Auf-und-Zus, wegen des Wartens, wegen der Einlassregeln, die nicht nur für böse Mails, sondern auch dafür gesorgt hätten, dass man 2021 mehrere Gäste, die sich an einer Spendenaktion für das Darkflower beteiligten, nicht hineinlassen durfte. Meyer befürchtet, dass die treue Stammkundschaft, auf die das Darkflower setzt, schrumpft – ob also die Leute nach dem 4. März überhaupt noch kommen werden? „Am Anfang habe ich schlecht geschlafen, weil wir nicht öffnen konnten. Jetzt schlafe ich schlecht, weil ich Angst vor dem habe, was kommt“, sagt Meyer.

Nur Öffnung bei voller Auslastung

Drei weitere Hürden stehen im Raum. Die kleinere: „Die Technik steht sich kaputt“, wie Sabrina Theile sagt, es muss also noch einiges instand gesetzt werden. Wie zum Beweis springt wenige Minuten später die Sicherung raus – zum Glück nur die für das Licht, das tagsüber an ist und nicht bei Veranstaltungen. Die größere: die steigenden Kosten für Waren, Strom, Lohn. Die größte: eine drohende Kapazitätsgrenze. Sollte die, wie es derzeit heißt, bei 60 Prozent liegen, bleibe das Darkflower zu, so Theile. Dann sei der Betrieb schlicht nicht rentabel.

Womit Elipamanoke, Darkflower und Co. überdies zu kämpfen haben: fehlendes Personal, das im Lockdown andere Jobs gefunden hat. Davon berichtet auch Sebastian Ganze. Er ist im Täubchenthal unter anderem für das Marketing zuständig und berichtet von ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, die nun in Testzentren arbeiten und dort besser und sicherer verdienen. „Was sollen wir denen sagen? Dass sie wieder herkommen und ab März, vielleicht auch erst April wieder arbeiten können? Und dann vielleicht im Herbst schon wieder nicht mehr?“ Händeringend sucht man nach neuen Leuten, die dann aber auch erst wieder eingearbeitet werden müssten.

Weitere Konzert-Verschiebungen

Vor April werde es auch im Täubchenthal nicht wieder losgehen, so Ganze. Just heute, sagt er, wurde das Konzert von Trentemøller, ursprünglich für den 24. Februar geplant, erneut verschoben. Auch die März-Termine werden wohl alle noch nach hinten im Kalender wandern. „Und aktuell kommt wenig bis nichts Neues rein.“ Zumal die Organisation neuer Konzerte mit Buchung, Promo und Vorbereitung ohnehin mehrere Wochen Zeit in Anspruch nimmt. Partys, die ebenfalls regelmäßig im Täubchenthal stattfinden, könnten zwar schneller realisiert werden. Aber auch hier gilt: Wie das in der Praxis, sprich: der sächsischen Corona-Schutzverordnung konkret aussehen kann und soll, ist noch unklar.

So positiv sich die Meldung über die Wiedereröffnung von Clubs auf dem Papier liest, so schwierig fällt vielen die erneute Rückkehr aus dem monatelangen Stand-by-Modus. Zu viele Hürden, zu viele Unklarheiten, zu viel zu tun und zu wenig Energie infolge der belastenden letzten zwei Jahre. Und selbst wenn der Sommer gut läuft, so hat 2021 doch gezeigt, dass die Enttäuschung zum Jahresende hin umso größer ausfallen kann, wenn alles schlechtläuft. Das sieht auch Felix Heukenkamp mit Sorge: „Nochmal zumachen? Ich weiß nicht, ob wir das nochmal können.“

