Leipzig

Die Rückkehr ins normale Leben nimmt durch die Ausweitungen von Corona-Lockerungen Fahrt auf. Auf dem Abstellgleis stehen jedoch nach wie vor Diskotheken und Clubs. Auch in Leipziger Locations spitzt sich die Situation zu, doch es gibt auch Hoffnung – nicht zuletzt dank der enormen finanziellen Unterstützung aus der Bevölkerung. Ein Notlage-Bericht.

Zu den akut Existenzgefährdeten gehört die Moritzbastei, die gerade mittels Crowdfunding das Schlimmste verhindern und ein Sommerprogramm finanzieren will. Der MB, die als GmbH ohne öffentliche Mittel wirtschaftet, bringen derzeit nur Open-Air-Veranstaltungen Einnahmen, indoor würden sie angesichts zu geringer Publikumszahl wegen der Abstandsregel das wirtschaftliche Defizit nur verstärken.

Anzeige

Von Kurzarbeit sind alle sozialversicherungspflichtigen Mitarbeiter betroffen, aktuell rund 50. Demoralisierend ist die fehlende Aussicht auf Lockerung. „So lange niemand sagen kann, wie lange dieser Kampf andauern wird, fehlt uns die Perspektive“, sagt Geschäftsführer Mario Wolf. „Die Bewunderung für meine Kollegen dafür, wie jeder individuell und in Gemeinschaft gegen die Auswirkungen der Pandemie ankämpft, hätte ich mir gern erspart.“

Weitere LVZ+ Artikel

Conne Island vergleichsweise sicher

Das Conne Island konnte ab dem 25. Mai einen Teil seiner Angebote öffnen, die Einschränkungen sind aber deutlich sichtbar: An der Skatebowl, auf dem Basketballplatz und auf dem Freisitz dürfen sich nur wenige Menschen aufhalten, aus der Infoladen-Bibliothek sind lediglich Fernleihen möglich. Im Saal bleibt es weitestgehend still. „Wir versuchen, durch Streaming von DJ-Sets, Livesets, Lesungen und auch durch erste Sitzkonzerte und Vorträge mit bestätigtem Hygienekonzept wieder wenige kulturelle Angebote zu schaffen“, heißt es. Das reiche allerdings bei weitem nicht an den gewohnten Umfang heran.

Dank institutioneller Förderung hat das soziokulturelle Zentrum eine vorerst vergleichsweise komfortable Situation. Doch für viele kurzfristig Beschäftigte aus Gastronomie und Technik sind alle Aufträge weggebrochen. Alle Festangestellten sind mit Beginn der Krise in Kurzarbeit gegangen. Diese zwingt das Team, kreativ zu werden und neue Formate auszuprobieren – unter anderem den wöchentlichen Conne ISO Stream.

Crowdfunding hilft UT Connewitz

Am Wochenende ging beim UT Connewitz eine Crowdfunding-Kampagne erfolgreich zu Ende: Knapp 42 000 Euro kamen zusammen. „Wir schauen jetzt etwas zuversichtlicher in die Zukunft, da diese Einnahmen helfen, unsere nach wie vor prekäre Situation zu entspannen“, bemerkt Mitarbeiter Sebastian Gebeler. Das Team bereitet gerade die Spielzeit für Herbst und Winter vor – in der Annahme, dass sie unter Berücksichtigung von Infektionsschutzmaßnahmen stattfinden wird. Wegen der vorgeschriebenen Abstände ist momentan ein kostendeckendes Programm aus Filmvorführungen oder Bühnen-Events nicht möglich, so Gebeler.

IfZ: Ohne Selbstausbeutung geht’s nicht

Beim Institut für Zukunft (IfZ) konnte mit den jüngsten Lockerungen am vergangenen Wochenende immerhin der Freisitz eröffnet werden (jeden Donnerstag und Samstag 16 bis 22 Uhr.) „Rein in Zahlen gesprochen ist das ein Tropfen auf den heißen Stein“, konstatiert Franz Thiem, einer der Geschäftsführer. „Aber es geht uns vor allem darum, einen Ort und eine Anlaufstelle zu schaffen, um Bekannte und Freund*innen wiederzusehen“.

Das Institut für Zukunft Quelle: André Kempner

Das Feedback der Crowdfunding-Kampagne war überwältigend, und auch zwei Konjunkturprogramme helfen dem Club. „Nichtsdestotrotz haben auch wir ein großes Problem, wenn es im Herbst nicht weitergeht“, sagt Thiem. Auch hier befinden sich alle in Kurzarbeit oder haben Grundsicherung beantragt. Aus Thiems Sicht zeigt sich in der Krise, wie anfällig der Kulturbetrieb sei und dass die Arbeit nur durch Selbstausbeutung, Ehrenamt und Idealismus funktioniere. „Ich würde mir wünschen, dass man hier neue Perspektiven und Konzepte entwickelt, damit das ‚neue Normal’ nicht das alte Normal bleibt.“

Distillery eröffnet Garten

Die Distillery nutzt die Zwangspause, um Planung und Entwicklung des neuen Standorts am alten Bahnkraftwerk voranzutreiben, außerdem wird der Garten umgebaut; am 26. Juni soll er öffnen. „Wir gehen davon aus, dass Indoorveranstaltungen in diesem Jahr wohl nicht mehr stattfinden können“, befürchtet Chef Steffen Kache. „Clubveranstaltungen mit Abstandsregeln und Mundschutz funktionieren nicht.“ Nur wenn es keinerlei Beschränkungen gebe, machten Events wieder einen Sinn.

Die Distillery. Quelle: Johannes Amm

Bis Ende des Sommers sieht Kache die Distillery gesichert. Er hofft auf ein wenig Umsatz im Garten sowie auf weitere Hilfen von Bund oder Land. Doch auch er benennt das Problem des Nebulösen: „Nicht zu wissen, wann es richtig weitergehen kann, ist eine Belastung für das ganze Team.“ Die festangestellte Belegschaft ist komplett in Kurzarbeit, nahezu alle Minijobber sind abgemeldet. Dass der Rest der aktuell 60 beziehungsweise 67 Prozent des Nettolohns aufgestockt wird, war laut Kache nur durch eigenes Crowdfunding sowie Einnahmen aus den Solitickets des Livekommbinates möglich.

„Die Clubbetreiber sind tapfer“

Der Verein Livekommbinat spielt als Zusammenschluss von Livemusikspielstätten und Kulturschaffenden der Leipziger Clubkultur eine gewichtige Rolle im Überlebenskampf der Locations. Zusammen mit anderen Interessensvertretungen hat er ein Positionspapier mit Forderungen zum Erhalt der Clublandschaft an den Landtag geschickt. Noch ohne Rückmeldung, aber mit großem medialen Interesse. Als Spendenaktion hat das Soliticket bislang 114 000 Euro eingespielt. Das federt allerdings bei den meisten der zehn Clubs Mieten und weitere laufende Kosten für nur zwei Monate ab.

Das tägliche LVZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Leipzig täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

„So dystopisch die Lage auch anmutet – die Solidarität unter den Clubs ist bemerkenswert“, konstatiert Livekommbinat-Sprecherin Kordula Kunert. „Alle sind tapfer und sich ihrer hohen Verantwortung bewusst, dass es nicht wie in Südkorea einen neuerlichen Infektionsanstieg geben darf.“ Eine Untergangsstimmung registriert Kunert nicht. Im Gegenteil: „Wir arbeiten intensiv an Konzepten für die Zukunft nach Corona.“ Das Livekommbinat ist auch an einem Aktionstag der Freien Szene am Samstag in der Innenstadt beteiligt.

Von Mark Daniel