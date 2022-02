Leipzig

Deutschlands Clubs konnten im vergangenen Jahr nur wenige Monate öffnen – und die in Sachsen aufgrund der hohen Fallzahlen im Herbst umso kürzer. Trotzdem hat es einer von ihnen in die Top 10 der beliebtesten Clubs des Jahres 2021 beim Szenemagazin FazeMag geschafft: Die Leipziger Distillery wurde dort beim bundesweiten Online-Voting auf Platz sechs gewählt.

Das entspricht einem Plus von vier Plätzen gegenüber 2019, wo die Distillery noch auf Platz zehn landete. 2020 wurde die Wahl aufgrund der bundesweiten Schließungen ausgesetzt. Auf die oberen Treppchenplätze wurden diesmal das Bootshaus Köln, das Fusion in Münster und das Harry Klein in München gewählt. Erst auf Platz 20 findet sich mit dem Central Club Erfurt die zweite Einrichtung in einem ostdeutschen Bundesland.

Für Clubs weiter kein Licht am Ende des Tunnels

Es ist zumindest eine kleine Würdigung für einen Club, der wie alle anderen in Sachsen seit Herbst 2021, nur wenigen Monate nach der Rückkehr zum laufenden Betrieb, weiterhin geschlossen ist und noch immer auf eine Öffnungsperspektive nach der bevorstehenden Ministerpräsidentenkonferenz hofft.

Im Fall der Distillery kommt erschwerend hinzu, dass der Club nach dem Willen des Bau-Investors Buwog bis Ende März 2022 ausziehen soll, um ein umfangreiches Bauvorhaben und im Zuge dessen, so hieß es jüngst, Artenschutzmaßnahmen für die geschützte Wechselkröte auf dem Areal zu ermöglichen. Der geplante Umzug in eine Interims-Location bis Ende des Jahres steht aufgrund fehlender finanzieller Mittel infolge der langen Schließung ebenso auf der Kippe wie die Zukunft von Ostdeutschlands ältestem Techno-Club an sich.

