Leipzig

Eine drei Meter hohe Metallkonstruktion samt Fotoplatten sowie ein kraftlos von der Decke hängendes gelbes Netz, durch das eine Pumpe regelmäßig Luft drückt und ihm so Leben einhaucht, ziehen dieser Tage beim Betreten der a&o Kunsthalle sofort den Blick auf sich. Es sind die zwei auffälligsten respektive voluminösesten der rund 25 Werke, die sich dort finden und allesamt den kreativen Köpfen der diesjährigen Meisterschülerinnen und -schülern der Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) Leipzig entstammen.

„Centro“ und „Breathing net“ heißen die beiden Projekte – ersteres widmet sich dem Wiederaufbau einer durch ein Erdbeben zerstörten sizilianischen Stadt, Fotografie und Installation, Form und Inhalt widmen sich der Diskrepanz zwischen Pragmatismus und Ästhetik in der Architektur. Letzteres spiegelt die Parallelen zwischen organischen Pilzgeflechten und digitalen Netzwerken wieder. Abseits dessen finden sich aber auch Arbeiten klassischerer Art: Gemälde, Drucke, Fotografien – sowie eine Handvoll Videoinstallationen.

Chor sind Schimpfwörter

Etwa die der 33-jährigen Andrea Saltyte, die in „Kiewer Zunge“ die Poesie von Vulgärsprache sucht. Basierend auf ukrainischen und russischen Schimpfwörterbüchern ließ sie ein Lied komponieren und von einem Laienchor singen. Das Ergebnis soll auf Sprechverbote und zugleich die breite und tiefe Geschichte sowie soziale Bedeutung der Vulgärsprache in diesem geografischen Raum hinweisen – und ist zudem ziemlich komisch.

Einige Meter weiter hängen ein monumentales Eurozeichen aus Getreide sowie eine Stahlplatte in Form einer Kreditkarte an der Wand. Es sind zwei der Werke aus Anna Steinherz’ Reihe „Future Primitive“, eine Auseinandersetzung mit dem Spannungsverhältnis Land-Stadt, Arm-Reich sowie Statussymbolen an sich. Es sei für sie erstaunlich, sagt die 31-Jährige, wie sehr unser Reichtum durch eine solch kleine Plastikkarte symbolisiert werde, die sie hiermit zu einem 60 Kilogramm schweren Artefakt der Wohlstands gemacht hat. Beim Getreidezeichen wiederum kommt man kaum umhin, ihm angesichts jüngster Spannungen zwischen Polen und der EU keine politische Botschaft zu attestieren, auch wenn die Künstlerin selbst das weniger so sieht.

„Future Primitive“ von Anna Steinherz. Quelle: André Kempner

Animierter Film gewinnt Preis

Deutlich weniger Raum nimmt Daniela Takevs „Damask“ ein – ein Buch bestehend aus Fotografien, Essays und Interviews, für die die 31-Jährige mit sieben anderen Künstlern zusammenarbeitete und sie nach einer Antwort auf die Frage „Was ist das Jetzt?“ bat. Trotz gleichen Themas fallen die Formen und Schwerpunkte der Ergebnisse so unterschiedlich aus wie die Ausstellung selbst, in der sich auch das mit dem diesjährigen Meisterschüler-Preis der G2 Kunsthalle ausgezeichnete Werk von Ayala Shoshana Guy findet. Die gebürtige Israelin ist für den animierten Film „I will take your shadow“ auf Spurensuche in der Geschichte ihrer Familie gegangen, die einst aus Nazi-Deutschland floh. Wie so viele Stück dieser Ausstellung eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, der jüngeren wie auch der weiter zurückliegenden, der eigenen wie auch der anderer Menschen.

Daniela Takeva und ihr Buch „Damask“. Quelle: André Kempner

Noch bis zum 30. Oktober gibt es Gelegenheit, die Werke der Meisterschülerinnen und -schüler in der a&o Kunsthalle, Brandenburger Straße 2, zu begutachten. Dienstag bis Freitag von 15 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag von 12 bis 18 Uhr.. Der Eintritt ist frei, es gilt die 3G-Regel.

Von Christian Neffe