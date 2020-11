Leipzigs HMT-Rektor appelliert: Öffnen Sie ab Ende November wieder die Konzerthäuser und Theater

Leipzig

Gerald Fauth, Rektor der Hochschule für Musik und Theater ( HMT) in Leipzig, hat in einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) appelliert, ab Ende November wieder die Konzerthäuser und Theater zu öffnen. Diese hätten sich „mit viel Aufwand und Akribie um bestmögliche Hygienekonzepte bemüht und diese umgesetzt. Gestatten Sie den dort Tätigen, für Mitmenschen zu wirken, die der Früchte unserer teilweise jahrhundertealten Kunst- und Kulturtradition bedürfen.“

Wegen deutlich gestiegener Corona-Infektionszahlen sind seit dem 2. November in ganz Deutschland unter anderem Theater, Opern- und Konzerthäuser und weitere Kultur-Einrichtungen geschlossen. Die Maßnahmen sind zunächst bis Ende November befristet.

Anzeige

„Seelische Nahrung“

Weiter hebt Fauth in seinem Schreiben die Bedeutung der Kultur für den einzelnen Menschen und die Gemeinschaft hervor: „Wo finden wir jenseits aller ökonomischen Interessen zueinander, um uns gemeinsamer Werte und Empfindungen bewusst zu werden? Wo spüren wir den Halt, ohne den kein Zukunftsvertrauen gedeihen kann? Das sind nicht nur die Gotteshäuser, es sind auch die Stätten der Kunst. Hier verorten wir, was uns am dringendsten nottut: die Sättigung durch seelische Nahrung, so wichtig wie das Stillen des Hungers nach einer anstrengenden Arbeit.“

Sprachliche Unsensibilität hat Fauth „entsetzt“

„Entsetzt“ habe ihn die sprachliche Unsensibilität, die „Theater und Konzerthäuser in einem Atemzug mit Bars, Massagesalons und Bordellen zur Schließung verdammte. Wo sind wir hingekommen? Was sind unsere wahren, höchsten Werte?“, schreibt der HMT-Rektor.

Kultur sei eben nicht nur Freizeitvergnügen, so Fauth. „Kultur ist mehr: Kultur ist eine Lebensaufgabe, Kultur ist eine Haltung. Kultur und Kunst sind das, was uns überhaupt erst zu Menschen gemacht hat (...) Kultur und Kunst sind der Kitt der menschlichen Zivilisation.“ LVZ

Von LVZ