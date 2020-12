Leipzigs Kultur bis Ende Februar im Lockdown? Kritik an Kommunikation mit Dresden

Leipzig/Dresden

Sachsen fährt gerade auf Sicht und steuert in einen harten Lockdown, aber die Kultur braucht eine Perspektive für die Zeit danach. Am Mittwoch kam eine Art Orientierungshilfe vom Freistaat – die in Leipzig auf Zustimmung aber auch auf Kritik stößt.

Am Mittag gab das sächsische Kulturministerium in Dresden bekannt, dass die Museen und Theater in Trägerschaft des Freistaats bis Ende Februar 2021 in Sachsen geschlossen bleiben sollen. Mitte Januar 2021 soll laut einer Mitteilung neu beraten werden, inwieweit dieser Zeitplan haltbar ist oder weiter angepasst werden muss. „Die aktuelle Corona-Situation in Sachsen ist sehr ernst. Die staatlichen Einrichtungen brauchen Planungssicherheit“, erklärte Kulturministerin Barbara Klepsch ( CDU).

Leipziger Museen sollen gegebenenfalls wieder früher öffnen können

Die Kultur in Leipzig ist von dieser Terminvorgabe nur bedingt betroffen, die Stadt entscheidet selbst. Am Donnerstag solle es dazu eine Runde mit Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) geben, sagte am Mittwoch Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke). Die Perspektive, ab 1. März wieder zu öffnen, hält Jennicke für vernünftig, allerdings nur für die städtischen Bühnenbetriebe, also Oper, Gewandhaus, Schauspiel und Theater der Jungen Welt. Aus den Häusern habe sie entsprechende Signale bekommen. Bei den Museen aber gebe es, anders als in den Bühnenhäusern, ein nicht so konzentriertes Publikumsaufkommen. Sie könnten gegebenenfalls früher wieder aufmachen.

Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke.

Skadi Jennicke wünscht sich bessere Abstimmung mit Dresden

Kritik äußerte Jennicke an der Kommunikation mit dem Kulturministerium in Dresden. „Ich würde mir eine bessere Abstimmung wünschen.“ Mehrfach habe sie bereits angemahnt, an den vorbereitenden Gesprächsrunden teilzunehmen – ohne Erfolg. „Dabei ist Leipzig die Stadt mit dem größten kommunalen Kulturanteil im Freistaat.“

In der Mitteilung des Freistaats war am Mittwoch nur von einer „digitalen Gesprächsrunde (...) mit Vertretern von staatlichen, kommunalen und privaten Kultureinrichtungen, Kulturverbänden sowie mit Vertretern der kommunalen Spitzenverbände“ die Rede. Eine entsprechende Runde mit den Kulturbürgermeistern der größeren Städte im Freistaat gibt es offenbar nicht.

Auch Direktor des Grassimuseums kritisiert Dresden

Auch Olaf Thormann, Direktor des Grassimuseums für Angewandte Kunst in Leipzig, ist nicht glücklich über die Abstimmung mit dem Kulturministerium. Er wünscht sich „mehr Fürsorge für das gesamte Bundesland, mehr Blick über den Dresdner Tellerrand und weniger Herrschaftsperspektive“.

Auch für sein Museum sei Planungssicherheit sehr wichtig – unter dem Vorzeichen „je eher öffnen, desto besser“. Natürlich müsse man sich in ein politisches Gesamtkonzept fügen, „aber in den Museen lassen sich Hygienekonzepte besser durchsetzen als in Lebensmittelmärkten oder an Arbeitsplätzen“, sagte Thormann. „Reklame. Verführung in Blech“ heißt die große Ausstellung, die jetzt eigentlich im Grassimuseum gezeigt werden sollte. Es sei bitter zuzusehen, wie die Ausstellungsdauer schrumpft, so Thormann. Leider könne man Ausstellungen nicht beliebig hin und herschieben und die Pläne alle paar Wochen über den Haufen werfen. Immerhin seit der Katalog für „Reklame“ rechtzeitig fertig geworden.

Leipziger Bühnenhäuser begrüßen Vorschlag

„Es ist gut, jetzt mal das Hin und Her zu beenden und zwei bis drei Monate Ruhe zu bekommen“, sagte Gewandhausdirektor Andreas Schulz. Das sei wichtig – „für die Mitarbeiter, für den Vertrieb und das Publikum“.

Schauspiel Leipzig und Theater Der Jungen Welt (TDJW) gehen davon aus, dass es auch in Leipzig zu einer Schließung der kommunalen Theater bis Ende Februar kommen wird. Für beide Häuser würde das die Planungssicherheit deutlich erhöhen. „Die kurzfristigen Entscheidungen machen eine Spielplanung fast unmöglich“, sagt TDJW-Intendantin Winnie Karnofka. Es sei schwierig, das Zielpublikum aus Schulklassen und Kindergartengruppen jeweils kurzfristig zu aktivieren.

Schauspiel-Intendant Enrico Lübbe.

Auch das Schauspiel hofft auf einen kontinuierlichen Probenbetrieb im Januar und Februar. „Außerdem ermöglicht uns die Orientierung auf einen Spielbetrieb frühestens ab März, Einnahmeausfälle durch Kurzarbeit zumindest anteilig auszugleichen. An diesem Punkt kommt uns dieser verlängerte Planungshorizont in dieser angespannten Situation tatsächlich entgegen“, sagt Intendant Enrico Lübbe. Die Spielplangestaltung sei derzeit ein „dynamischer Prozess“.

In einem Schreiben vom Dienstag an die Landesregierung hatte bereits der sächsische Landesverband des Deutschen Bühnenvereins längere Planungszeiträume gefordert und darauf hingewiesen, dass Theater vor einer Öffnung eine „angemessene Vorwarnzeit“ benötigen.

Von Jürgen Kleindienst und Dimo Rieß