Leipzigs Mendebrunnen – warum er in diesem Jahr besonders schön ist

Dieser Brunnen ist schon immer der schönste von Leipzig. Gerade aber ist er schöner als schön. Erinnert er momentan doch eher an eine Wiese auf dem beschaulichen Lande als an ein Wasserspiel inmitten der großen Stadt. Der Mendebrunnen vor dem Gewandhaus fasziniert viele Menschen gegenwärtig derart, dass der Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig, der das von Marianne Pauline Mende ausgangs des 19. Jahrhunderts gestiftete Kleinod hegt und pflegt, mit Danksagungen nahezu überhäuft wird.

Zur Galerie Der Mendebrunnen auf dem Leipziger Augustusplatz ist in diesem Jahr umgeben von einer Blumenwiese. Rund 4000 Pflanzen sind hier im Mai in die Erde gekommen – zum Wohle der Insekten und der Menschen gleichermaßen.

„Die Tränen standen mir in den Augen“

Und alle, die da loben, sind entzückt von der Bepflanzung, die diesmal so ganz anders ist als in den Jahren zuvor; und früher war sie schon bezaubernd. So heißt es beispielsweise in einer rührenden E-Mail an die Stadtreinigung: „Der Mendebrunnen ist soooo schön, dass mir die Tränen in den Augen standen. Einer neben mir stehenden Passantin erging es ebenso. Ich laufe jetzt sogar Umwege, um mich zu ,weiden‘. Und die Info-Schilder sind einfach klasse! Danke. Danke. Danke.“

Stadtreinigung leistet Beitrag zur Biodiversität

Was ist nur geschehen auf dem südlichen Teil des Augustusplatzes, dass auch zahlreiche LVZ-Leser über „dieses blühende Kunstwerk“ ins Schwärmen geraten? Geschehen ist vor allem das: Die Stadtreinigung leistet mit dem Beet rund um die maritimen Darstellungen verschiedener Größen aus der griechischen Mythologie einen Beitrag zur – Achtung, jetzt wird’s nüchtern – Biodiversität. Soll heißen: „Die Pflanzen sind besonders insektenfreundlich und sollen möglichst viele Bienen, Hummeln und Schmetterlinge anlocken und diesen als Nahrungsquelle dienen“, klärt Anke Leue von der Stadtreinigung auf. Mit anderen Worten: Auch der Eigenbetrieb in der Geithainer Straße hat erkannt, dass die Menschheit dringend etwas für den Erhalt der Krabbler tun muss.

Rund 4000 Pflanzen sind in der Erde

Dies scheint gelungen zu sein, denn wer sich zu Füßen dieser Granit und Bronze gewordenen Allegorie auf die Bedeutung des Wassers niederlässt, vernimmt ein großes Summen und Brummen. Rund 4000 Pflanzen sind hier im Mai in die Erde gekommen; darunter gelb blühende Goldmarie, bunte Mittagsblumen, weiße, blaue und rote Betunien sowie rote, orange und gelbe Studentenblumen. Die Auszubildenden der Stadtreinigung haben überdies kleine Hinweisschilder angefertigt und mit Informationen zu den jeweiligen Pflanzen sowie den dazugehörigen Insekten versehen. Chapeau auch dafür! Ein Beitrag zur Volksbildung!

Blühbeet-Bewunderer sorgen sich

Nun sind einige der Blühbeet-Bewunderer in diesen sehr, sehr heißen und sehr, sehr niederschlagsarmen Zeiten, in denen Meteorologen mit ihren Gewitter-Prognosen gern mal danebenliegen, in brennender Sorge, wie lange es die blühenden Landschaften vorm Musentempel denn noch machen. Hier hat Stadtreinigungssprecherin Leue sehr, sehr gute Nachrichten: „Die Bewässerung des Beetes erfolgt über eine Anlage, die aus 24 Sprühregnern besteht. Diese Bewässerungsanlage läuft dreimal pro Woche – montags, mittwochs und freitags – für jeweils sechs Stunden; nachts ab 2 Uhr mit je zwei Sprühregnern gleichzeitig. Pro sechsstündigem Umlauf werden acht Kubikmeter Wasser benötigt.“

Wie lange es wohl noch so schön ist?

Und noch eine frohe Botschaft dürfte Mendebrunnen-Fans glücklich machen: Dieses prachtvolle Ensemble wird unser aller Herzen noch bis zum ersten Frost höher schlagen lassen. Und der ist zum Glück noch lange hin. Ferien an Leipzigs schönstem Wasserspiel – warum eigentlich nicht?!

