Leipzigs Museen sollen am 16. März wieder öffnen

Leipzig

Über vier Monate waren in Leipzig die Museen zu, ab dem kommenden Montag können sie nun wieder öffnen. Möglich macht es die neue Allgemeinverfügung der Stadt, die „ab dem 15. März 2021 die Öffnung von Museen, Galerien und Gedenkstätten mit vorheriger Terminbuchung und mit Dokumentation für die Kontaktnachverfolgung auf der Grundlage eines mit dem Gesundheitsamt der Stadt Leipzig abgestimmten Hygienekonzeptes erlaubt“.

Vier städtische Museen öffnen parallel

Die vier städtischen Museen – Museum der bildenden Künste, Grassimuseum für Angewandte Kunst, Naturkunde- und Stadtgeschichtliches Museum – sollen am 16. März öffnen, da sie montags geschlossen sind, so die Stadt. Man wolle die Hygienekonzepte auch weiter mit dem Gesundheitsamt abstimmen, sagte Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke) am Dienstag. Laut sächsischer Verordnung sei das nicht vorgeschrieben. „Es ist uns sehr wichtig, dass das Publikum den Einrichtungen vertraut. Dazu ist das Einvernehmen mit dem Gesundheitsamt bislang gut gelebte Praxis gewesen. Daran möchten wir festhalten“, betonte Jennicke.

Wie berichtet hatte in der vergangenen Woche die Landesverordnung den Weg frei gemacht für die Kultur in Sachsen. Unter verschiedenen Prämissen, unter anderem einer Fünf-Tage-Inzidenz von unter 100 in Leipzig und im Freistaat, sieht diese die Möglichkeit für die Öffnung der Museen ab 15. und der Bühnenhäuser ab 22. März vor. Den zweiten Termin hatte Jennicke bereits in der vergangenen Woche für Leipzig als unrealistisch eingeordnet: „Bei den Bühnenhäusern ist der Vorlauf deutlich länger, so dass wir den 22. März mit Sicherheit nicht bedienen können.“

In den nächsten Tagen müssen die vier kommunalen Häuser nun unter anderem die Möglichkeiten für die vorgeschriebene Online-Buchungen bestimmter Zeitfenster vorbereiten. Anfangs wird dies vermutlich auch per Mail oder Telefon möglich sein. Die Verordnung gilt auch für die nicht-städtischen Einrichtungen, etwa die Galerie für Zeitgenössische Kunst, das Mendelssohn-Haus, das Bach-Museum, die Kunsthalle der Sparkasse oder die G2-Kunsthalle. Zahlreiche Ausstellungen warten überall in der Stadt auf Besucher.

In der G2 Kunsthalle am Dittrichring wartet Direktorin Anka Ziefer ab 17. März auf Besucher. Dort ist die Ausstellung „Luft in allen Zimmern" von Gregor Hildebrandt zu sehen. Quelle: André Kempner

Grassimuseum verlängert Öffnungszeiten

Das Grassimuseum für Angewandte Kunst will nach der langen Schließzeit mit verlängerten Öffnungszeiten den Besuchern die Chance geben, lange Versäumtes nachzuholen und das Interesse auf eine möglichst lange Zeit verteilen. Geöffnet hat das Haus dann täglich zwei Stunden länger, nämlich Dienstag bis Sonntag von 10 bis 20 Uhr. Zu sehen im Grassi sind gleich zwei neue Ausstellungen – zum einen „Reklame! Verführung in Blech“, unter anderem mit rund 300 Emailschildern aus der Privatsammlung der Leipziger Typografen Gert und Sonia Wunderlich. Außerdem die Ausstellung „Murano. Farbe Licht Feuer“. An zwei Orten werden 300 Werke aus einer der größten privaten Sammlungen von Murano-Glas weltweit, der Sammlung Lutz Holz, gezeigt: In der Art déco-Pfeilerhalle des Grassi und im Ausstellungsraum der Techne Sphere in Leipzig-Plagwitz.

Im Museum der bildenden Künste wartet die Ausstellung des Fotokünstlers Andreas Gursky auf die Eröffnung. Ab wann die noch verhüllten Bilder zu sehen sind, ist noch offen. Wie so vieles seit über einem Jahr.

Von Jürgen Kleindienst