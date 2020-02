Leipzigs Opern-Chordirektor stellt das szenische Chorprojekt „Über.Leben!“ vor

Leipzig

Seit November 2017 ist der Wiener Thomas Eitler-de Lint Chordirektor an der Oper Leipzig. Am Donnerstag wird sein szenisches Chorprojekt „Über.Leben!“ anlässlich des 75. Gedenktags zur Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau in der Leipziger Peterskirche erstmals aufgeführt.

Als gebürtiger Wiener liegt Ihnen Musik quasi genetisch im Blut. Wie sind Sie dazu gekommen, Chorleiter zu werden?

Ich habe mich schon immer mit Oper beschäftigt und viel in Chören gesungen. Obwohl ich Musikpädagogik studiert habe und meine eigentliche Perspektive war, in der Schule zu unterrichten, wusste ich schnell: Ich will Chorleiter werden. Noch während des Studiums wurde ich dann Assistent an der Wiener Volksoper. Es ist ja oft im Leben so: Wenn es passt, dann kommen auch die Gelegenheiten.

Sie haben zwischenzeitlich auch Orchester dirigiert, waren sogar erster Kapellmeister in Koblenz. Warum sind Sie zum reinen Chordirigat zurückgekehrt?

Das liegt vor allem an den Menschen. Sänger sind mir in Persönlichkeit und Charakter näher. Ich kann mit Sängern einfach besser arbeiten. Mein Herz schlägt für den Chor.

Was gefällt Ihnen an Leipzig besonders?

Die Leipziger Oper ist ein tolles, renommiertes Haus und hat einen super Chor. Aber vor allem ist Leipzig eine Kulturstadt. Hier haben so viele große Komponisten gelebt. Es ist etwas Besonderes, dass auch ich etwas zum Kulturleben beitragen kann. Die einzige Stadt, die für mich vergleichbar ist, ist Wien. Insofern kann ich froh sein, dass ich in der einen Stadt aufgewachsen bin und in der anderen Stadt jetzt arbeiten darf. Was kann es Schöneres geben?

Was macht einen guten Chor und einen guten Chorleiter aus?

Ein Opernchor muss auswendig singen und gleichzeitig szenisch spielen können. Wichtig ist dabei, auf einen homogenen Klang und Textverständlichkeit zu achten. Der Chorleiter muss seinen Sängern die nötige Sicherheit geben und dafür sorgen, dass man sich gegenseitig vertraut.

Und in Leipzig funktioniert das?

Bisher auf jeden Fall. Natürlich gibt es auch mal Probleme und nach einiger Zeit sind gewisse Abnutzungserscheinungen ganz normal. Letztendlich ist es wie in einer Ehe: Man muss immer daran arbeiten, damit es frisch gehalten wird.

Am Donnerstag wird Ihr Chorprojekt „Über.Leben!“ erstmals aufgeführt. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, so ein Projekt in die Wege zu leiten?

Ich wollte ein Projekt machen, bei dem der Chor im Mittelpunkt steht und das nichts mit Oper zu tun hat. Es war mir wichtig, mal ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Unsere Operndirektorin Franziska Severin schlug mir dann vor, den 75. Befreiungstag von Ausschwitz-Birkenau in dem Projekt zu thematisieren. Nach viel Recherche habe ich dann zusammen mit dem Regisseur Patrick Bialdyga ein Konzept entwickelt. Der Roman „Monster“ von Yishai Sarid hat dazu die Grundlage geliefert.

Was genau hat man sich unter einem szenischen Chorprojekt vorzustellen? Gibt es eine Handlung?

Es ist mehr ein szenischer Unterbau. Die Romanvorlage ist ein Bericht über den Umgang von Jugendlichen mit der Erinnerung an den Holocaust in der heutigen Zeit. Unser Schauspieler Christian Intorp liest und spielt Szenen aus diesem Buch. Der Chor reagiert in unterschiedlicher Form auf den Text und ist dabei ins Bühnenbild eingebunden.

Das Projekt soll also einen kritischen Blick auf die heutige Erinnerungskultur werfen?

Auch, ja. Das Projekt soll nicht bloß dokumentieren, es soll auch aufklären. Es ist in erster Linie ein Angebot, sich individuell mit dem Thema Holocaust auseinanderzusetzen. Aber es trägt auch eine eindeutige Botschaft in sich: Nie wieder! Ich denke, diese Botschaft ist sehr wichtig, gerade in unserer heutigen, politisch bewegten Zeit. Aber natürlich geht es auch um die Musik.

Wie setzt sich das Programm zusammen?

Es sind Werke, die direkt oder indirekt mit dem Holocaust in Verbindung stehen. Einige Stücke sind im KZ entstanden, kurz bevor die Komponisten ermordet wurden. Andere Werke setzen sich ganz generell mit Krieg und Faschismus auseinander. Zum Schluss gibt Schönbergs „Friede auf Erden“ noch eine Aufhellung. Zwar hat es keinen direkten Holocaustbezug, aber es soll zeigen: Die Lösung ist der Friede und nicht Konfrontation oder Ausgrenzung.

Info: Das szenische Konzert „Über.Leben!“ zum 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz-Birkenau findet am Donnerstag (13.2.) und Freitag, (14.2.) um 19.30 Uhr in der Leipziger Peterskirche statt. Karten kosten im Vorverkauf 20, ermäßigt 17 Euro

Von André Sperber