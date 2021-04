Leipzig

Zuschauerraum und Saal-Technik der Musikalischen Komödie Leipzig sind fertig saniert. Doch wegen der Corona-Pandemie musste die Eröffnung des zur Oper Leipzig gehörenden Hauses Dreilinden erneut auf ungewisse Zeit verschoben werden. Peter Korfmacher sprach darüber mit dem Opernintendanten Ulf Schirmer und Torsten Rose, seines Zeichens Betriebsdirektor der MuKo.

Wie lange mussten Sie Ihren Intendanten weichklopfen, bis er bei der Sanierung der Musikalischen Komödie Nägel mit Köpfen machte?

Torsten Rose: Gar nicht, da gab es nichts zu klopfen, die Einigkeit war sofort da, dass möglichst schnell etwas geschehen muss. Seit seinem Amtsantritt 2011 war Professor Schirmer für die MuKo ein verlässlicher Partner – der unser Anliegen und unsere Bedürfnisse in die Stadt getragen hat. Tatsächlich ging es dann bis zum Stadtratsbeschluss ziemlich schnell.

Ulf Schirmer: Ich habe die Musikalische Komödie von Anfang an als wesentlichen Bestandteil der Oper Leipzig betrachtet, den es unbedingt zu erhalten und auch wieder in einen vernünftigen Zustand zu versetzen galt.

Das wirft die Frage auf, warum es keiner ihrer Vorgänger gemacht hat: Zwei Jahrzehnte lang rottete die MuKo als notdürftig in Betrieb gehaltenes Provisorium vor sich hin.

Ulf Schirmer: Das hätte vorher in dieser Form nicht funktioniert, weil die Grundvoraussetzung war, dass die Oper selbst so gut gewirtschaftet und Rücklagen gebildet hatte. Es ist immer gut, selbst etwas mitbringen zu können, wenn man etwas will. Ich bin nie als Bittsteller aufgetreten.

Millionen für die MuKo Rund 10 000 000 Euro flossen seit 2019 in die Sanierung der MuKo. Gut 4 000 000 Euro kamen aus dem Förderprogramm Stadtumbau Ost von Bund und Land. 2 223 000 Euro wurden aus regulär geplanten Zuweisungen der Stat Leipzig zur Basisinstandhaltung der Oper in die MuKo-Sanierung gelenkt. 2 150 432 Euro steuerte die Oper Leipzig aus ihrem Ersparten oder durch Umwidmung aus anderen Investitionsprojekten bei. 924 000 Euro sind „Investive Verstärkungsmittel des Freistaats“ und flossen als Fördersumme zum Start. 500 000Euro sind zur Deckung von Mehrkosten vorgesehen, die durch zusätzliche Sicherheits-Auflagen, die Entsorgung von Schadstoffen und Denkmalschutz entstanden. 170 000 Euro steuerte das Opernpublikum direkt zu, indem es einen zweckgebundenen Zuschlag zum jeweiligen Kartenpreis zahlte.

Vorher wäre es nicht gegangen – und später wohl auch nicht, angesichts der Auswirkungen, die die Corona-Pandemie auf die Theater und die öffentlichen Haushalte haben wird.

Torsten Rose: Wahrscheinlich nicht – es war wohl einfach der perfekte und der einzige Zeitpunkt.

Ulf Schirmer: Ich finde es gefährlich, jetzt darüber zu reden, was in Zukunft gehen könnte und was nicht. Irgendwann werden wir uns umdrehen, erstaunt die Augen reiben und fragen: Gab es das wirklich? Hat die Oper über Monate nicht gespielt? Konnten wir nicht proben? Haben wir immer wieder Masken getragen? Erst wenn das Vergangenheit ist, wird es Zeit für einen Kassensturz – dem ich keineswegs pessimistisch entgegenschaue.

Dann machen wir den Kassensturz für die Vergangenheit: Was sollte der letzte Abschnitt der MuKo-Sanierung, also der Umbau des Zuschauerraumes, der neue Orchestergraben, die neue Technik, ursprünglich kosten? Und Wie viel ist es letztendlich geworden?

Nach Renovierungsarbeiten steht die Musikalische Komödie bereit, um geöffnet zu werden.Seit Juli 2019 ist die Musikalische Komödie für eine umfassende Sanierung geschlossen gewesen. Nun wartet das Operetten- und Musicaltheater darauf, endlich die Türen öffnen zu dürfen. Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus kann die Öffnung momentan noch nicht stattfinden. Quelle: Nora BoerdingNora Boerding

Ulf Schirmer: Am 25. April 2018 fiel der Baubeschluss, dabei ging man von 7,66 Millionen Euro aus. Dann, am 2. Februar 2020, musste auf 8,85 korrigiert werden. Am 2. Dezember 2020 schließlich wurde die Summe noch einmal angehoben: Zwischen 2019 und 2021 sind für die Baumaßnahmen der Musikalischen Komödie insgesamt knapp zehn Millionen Euro ausgegeben worden.

Ein knappes Viertel mehr als ursprünglich geplant. Woran lag’s?

Torsten Rose: Bei der ersten Erhöhung kam viel Kleinkram zusammen, den größten Teil machten Brandschutzmaßnahmen aus. Zum Beispiel war erst während des Umbaus feststellbar, dass die Dämmwolle, die Anfang der 90er bei der Erneuerung und Überwölbung des Daches verwendet wurde, heutigen Vorschriften nicht mehr entspricht. Und dann kamen noch die statischen Probleme mit der neuen Publikumstraverse dazu.

Blick auf die Bühne Quelle: Andre Kempner

Hätte man das vorher wissen können?

Torsten Rose: Nein. Es wurde vorher geprüft, um die Stabilität der Unterkonstruktion zu testen, alle Bohrungen kamen zu dem Ergebnis, dass die Tragfähigkeit reicht. Erst als alles freilag, merkten wir dann, dass der Boden unter der Traverse sehr unterschiedlich dick war. So etwas können Sie bei einem überbauten Zuschauerraum vorher nicht feststellen.

Ulf Schirmer: Letztlich ging es bei diesen Zusatzarbeiten um die Sicherheit. Um die des Publikums und die der Menschen, die in diesem Theater arbeiten. Und die geht ohnehin immer vor. Überhaupt muss man sagen: Diese Musikalische Komödie ist jeden einzelnen Euro wert. Und das sehe nicht nur ich so: Ich habe den Erfolg der Sanierungsmaßnahmen mit vielen Fotos im Stadtrat präsentiert, und alle, wirklich alle waren begeistert von dem, was hier entstanden ist.

Thorsten Rose, Betriebsdirektor der Musikalischen Komödie, im neuen Saal. Quelle: Kirsten Nijhof/Oper

Fehlt noch etwas?

Torsten Rose: Der Anstrich der Fassade, der den Sanierungsabschluss von außen sichtbar macht. Er steht im Sommer an. Damit ist die Baumaßnahme beendet.

Es gibt nichts, was Sie sich gewünscht hätten, was aber nicht machbar war?

Torsten Rose: Nein. Bei der Sanierung und technischen Erneuerung wurden fast alle Wünsche erfüllt. Was auch damit zusammenhängt, dass unser Technischer Direktor Frank Schmutzler sie vorab schon so präzise formulieren konnte. Und manches ist so großartig geworden, dass wir es in den nächsten Jahrzehnten immer wieder dankbar als Geschenk betrachten werden.

Blick aus dem auf seine tiefste Stellung abgesenkten Orchestergraben ins Instrumentenlager. Quelle: Andre Kempner

Zum Beispiel?

Torsten Rose: Der neue Orchestergraben mit seinem weiten Verstellbereich und dem Durchgang zum Instrumentenlager, der lag Professor Schirmer von Anfang an am Herzen.

Ulf Schirmer: Stimmt, das geht auf meine Kappe. Weil ich fand und finde, dass dieses wunderbare Orchester einen wunderbaren Orchestergraben braucht.

Torsten Rose: Es wäre noch Platz für eine neue Multifunktions- und Lagerhalle, um den Vorstellungsbetrieb durch eingesparte Transporte ökonomisch und ökologisch nachhaltiger gestalten zu können.

Ulf Schirmer: Das ist Zukunftsmusik.

Torsten Rose: Zu der es durchaus schon Planungen gibt. Aber für den Moment sind wir restlos zufrieden. In der Oper gibt es schließlich auch Erneuerungs- und Sanierungsbedarf. Der jetzt erst einmal dran ist.

Ulf Schirmer: Genau (lacht).

Die meisten der jetzt abgeschlossenen Arbeiten kommen dem Publikum zugute. Doch gerade das muss einstweilen draußen bleiben.

Lichttechniker Thomas Beyer bedient das neue Stellwerk. Quelle: Andre Kempner

Torsten Rose: Dabei waren wir so zuversichtlich, haben die tolle Fotokampagne „Im neuen Glanz“ gestartet. Jetzt müssten die Leipzigerinnen und Leipziger herein! Aber vor Pfingsten wird es wohl nichts werden.

Was machen Sie mit der neuen „Gräfin Mariza“, die für Ende April geplant war?

Ulf Schirmer: Wir ziehen sie durch und zeichnen sie auf.

Zum Streamen?

Ulf Schirmer: Ja, wahrscheinlich zeigen wir den Stream ab dem 8. Mai. Ich habe gelernt, dass es für alle Seiten unbefriedigend ist, eine Produktion nach der Generalprobe abzubrechen. Dann schleppen alle das ungute Gefühl mit sich rum, nicht fertig geworden zu sein.

Torsten Rose: Das ewige Verschieben, Neuansetzen, wieder verschieben, das zermürbt die Künstler auf Dauer. Es ist eine furchtbare Situation.

Ulf Schirmer: Natürlich brauchen wir einen langen Atem. Aber das Ende der Pandemie ist doch abzusehen. Selbst wenn es noch ein Jahr dauern sollte.

Von Peter Korfmacher