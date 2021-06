Leipzigs Regina Palast eröffnet nach sieben Monaten Schließung mit starkem Programm

Leipzig

Einer der heißesten Tage des Jahres, und dann auch noch während einer Fußball-Europameisterschaft – wahrlich, die äußeren Umstände für eine Kinoeröffnung nach mehr als sieben Monaten Zwangsschließung waren nicht die besten. Im Regina Palast haben sie sich dennoch getraut und am Donnerstag erstmals wieder die Leinwände zum Leuchten gebracht. Während Passage, Cinestar und Cineplex noch bis zum 1. Juli warten, legte man in der Dresdner Straße vor und präsentierte ein erstaunlich umfangreiches Programm: Gleich 16 Filme liefen am ersten Tag, rund die Hälfte davon Neustarts. „Es sind genug Filme da, deshalb wollen wir nicht bis zum 1. Juli warten“, so Geschäftsführer Michael Venohr.

Blick in den renovierten Saal 1

Die andere Hälfte des Programm ist zwar schon länger per Streaming verfügbar, doch Fans von Lichtspielhäusern wissen: In der Gemütlichkeit des Kinosessels, mit gebanntem Blick auf die große Leinwand und einer Portion – wirklich gutem – Popcorn, entfaltet sich die Filmmagie immer besser als auf der Couch. Und trotz der Hitze, trotz der EM, trotz wiedereröffneter Biergärten und diverser Veranstaltungen an der frischen Luft nutzten am Donnerstag so einige Gäste das Angebot des Regina Palastes, endlich wieder Filme so zu genießen, wie das seit Oktober nicht mehr möglich war.

An echtes Kino-Popcorn kommt kein anderes heran. Max Spitzer kümmerte sich am Donnerstag um den Verkauf. Quelle: Dirk Knofe

Der Freude über die Wiedereröffnung war auch den Mitarbeitern deutlich anzumerken, die selbst jene Gäste, die eigentlich eine ganz andere Vorstellung besuchen wollten, einen Blick in den neu bestuhlten großen Saal Nummer 1 werfen ließen. Dessen Renovierung hatte, inklusive eines Sesselverkaufs, kurz vor dem zweiten Lockdown begonnen, an diesem Donnerstag nun konnte er endlich offiziell eingeweiht werden. Die meisten Karten wurde jedoch für Saal 6 verkauft, wo mit „Demon Slayer – The Movie“ der weltweit zweiterfolgreichste Film des Jahres 2020 lief: ein japanischer Zeichentrickfilm basierend auf einer populären Anime-Serie. Nische zieht eben immer.

Filmflut ab Juli

Neue Trailer vor den Vorstellungen und Poster in den Gängen künden derweil von den etlichen Neustarts, die spätestens ab Juli ins Haus stehen: „Catweazle“ mit Otto Waalkes, der Berlinale-Hit „Ich bin dein Mensch“, die Über-Blockbuster „Godzilla vs. Kong“, „Black Widow“ und „Fast & Furious 9“, der Schocker „A Quiet Place 2“, ein neuer Soderbergh namens „No Sudden Move“... Die Liste ist lang, und es gibt viel nachzuholen. Für die Kinos wie für deren Fans.

Programminfos und Karten gibt es unter www.leipzig.cineprog.net.

Von CN