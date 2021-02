Leipzig

Leipzig hat es geschafft. Nach Wochen der kulturellen Entbehrung und sozialen Isolation ist der Inzidenzwert mit dem Beginn der neuen Woche erstmals seit November wieder unter 50 gerutscht. Doch bleibt die Freude über diesen Erfolg bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie begrenzt. Denn allen Hoffnungen auf eine baldige Normalisierung auch im Kulturbetrieb hat Landesvater Michael Kretschmer (CDU) am Wochenende den Teppich unter den Füßen weggezogen: Nicht nur den Osterurlaub könnten wir streichen, hat er gesagt, auch aus der Auferstehung der Kultur werde es nichts bis zum und am Fest der Auferstehung Christi. Konzerte, Opern, Theater, Kabarett, alles bleibt dicht.

Man hätte es ahnen können, seit am letzten Mittwoch die Ziel-Inzidenz weiterruckelte wie die Möhre vor dem Esel, von 50 auf 35. Dafür mag es Gründe geben. Mit einiger Verspätung haben sich Wissenschaftler und Politiker dazu herabgelassen, den Zusammenhang zwischen der Verringerung der Inzidenz-Zahl, ab der wir wieder ein wenig mehr Alltag bekommen, und den Mutationen des Corona-Virus immerhin im Ansatz zu erläutern.

Inzidenz-Zwischenziele

Aber angesichts des Umstandes, dass einerseits die 35 in der ersten Märzhälfte nicht mehr unrealistisch erscheint und andererseits der Landesvater dennoch jeden Neustart in der Kultur (und mit ihr der Gastronomie) ausschließt, festigt sich die Befürchtung, dass auch diese 35er-Inzidenz ein Zwischenziel bleiben wird. 20 und 15 geistern bereits seit einigen Tagen schemenhaft durch die Debatte, seit Sonntag läuft die 10 sich warm. Wohin soll das führen? Zur 0?

Natürlich muss die das Ziel aller Bemühungen sein: dieses verdammte Virus besiegen. Aber das kann nicht die Voraussetzung sein, langsam das kulturelle und soziale Leben wieder hochzufahren. Dann wird man es nämlich nie wieder hochfahren können, schließlich ist dieses Coronavirus nicht das einzige der Welt ...

Rückkehr mit Hygiene-Konzept

Dabei ist im Zuge der Debatte um die Wiedereröffnung von Kulturbetrieben eine Perspektive völlig aus dem Blick geraten: Niemand redet von der Rückkehr zum Status quo ante, zu Rockkonzerten in der Arena mit 12.000 Besucherinnen und Besuchern auf Tuchfühlung im Rausch der Begeisterung, zum gestopft vollem Haus Auensee mit 6000 Fans von was und wem auch immer, zum Gewandhaus mit seinen 2000 Plätzen, der Oper mit ihren 1200, dem Schauspielhaus mit 700 ...

Nein, es geht um die Rückkehr zu einem Spielbetrieb in Häusern, die sich bereits im letzten Lockdown um tragfähige Hygienekonzepte bemühten, um Bestuhlungs- und Belüftungs-Pläne, Abstandsregeln und Hygiene-Maßnahmen, die wie das Krystallpalast Varieté viel Geld in die Hand genommen haben für moderne Luftfilter oder wie das Gewandhaus ohnehin über ein Belüftungssystem verfügen, das die Atemluft nach oben abzieht und damit die Ansteckungsgefahr minimiert. Kleiner als in der Schule ist sie da gewiss, das haben gleich mehrere Studien in den letzten Monaten gezeigt. Und dies gilt auch für die Museen mit ihren hohen Decken und Klimaanlagen, die schon zum Schutze der Kunst den Stand des jeweils Machbaren markieren.

Hoffen und planen

Allerdings gehört zur Wahrheit auch: So positiv die Entwicklung bei den Neuansteckungen derzeit ist – sie liegen immer noch auf dem Niveau des höchsten Kamms der ersten Welle Ende März/Anfang April. Von Entwarnung kann also tatsächlich im Ernst noch keine Rede sein. Doch braucht die Kultur keine verfrühte Entwarnung. Sie braucht Perspektiven – Hoffnung für die Seele und, etwas weniger romantisch, für die Planungssicherheit. Denn niemand kann, sollte sie dann irgendwann doch noch kommen, die Entwarnung, von einem Tag auf den anderen ein Konzert geben, eine Oper spielen oder ein Theaterstück, eine Kabarettvorstellung geben oder eine Revue zeigen. All das bedarf der Vorbereitung auf und hinter der Bühne. Bei den freien Bühnen und Veranstaltern bedürfen diese Vorbereitungen überdies der Investitionen aus Kassen, in denen nach dem ersten Pandemie-Jahr kein Spielraum mehr herrscht.

Tatsächlich ist, den bestenfalls langsam fließenden Hilfen von kommunaler, föderaler oder Bundesseite zum Trotz, noch keineswegs abzusehen, ob der überlebende Teil der viel gepriesenen deutschen Kulturszene der größere Teil sein wird oder der kleinere. Angesichts dieser Lage müssen den Kulturschaffenden im Lande bayerische Vorträge über die Bedeutung eines professionell gepflegten Haarschnittes für die unantastbare Würde des Menschen wie blanker Hohn vorkommen.

Kulturlose Debatten

Die Kultur und mit ihr die ganze Kreativwirtschaft, sie kommen in den vielen Verlautbarungen zur Pandemie und zum Lockdown jedenfalls so gut wie gar nicht vor – wenn nicht gerade ein sächsischer Ministerpräsident völlig unvermittelt ganz schlechte Laune verbreitet, um als Klassenbester im Kreis der Lockdowner dazustehen. Das legt den ernüchternden Schluss nahe, dass es um ihren Stellenwert im viel beschworenen Lande der Dichter und Denker nicht gut bestellt ist. Zumindest bei seinen Lenkern.

Wie auch immer: Ganz sicher ist es noch zu früh für die Wiedereröffnung von Theater und Konzerthäusern. Aber hoffentlich ist es noch nicht zu spät, einen Plan zu entwickeln, nach dem sie erfolgen kann. Ob der dann mit einer Inzidenz von 35 oder 25 oder 15 verknüpft ist, ist zweitrangig. Verlässlich muss er sein. Ist er das nicht, werden wir uns wundern, über wie vielen Bühnen nie wieder das Licht angeht.

Von Peter Korfmacher