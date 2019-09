Am Mittwoch wählte der Stadtrat Tobias Wolff, 44, einstimmig zum Intendanten der Oper Leipzig. Damit wird der Kulturmanager, Musikwissenschaftler und Musiker mit Beginn der Saison 2022/2023 als Nachfolger von Ulf Schirmer Herr über die Musiktheater am Augustusplatz und in Lindenau. sprach mit ihm.