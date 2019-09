Leipzigs designierter OpernintendantTobias Wolff im Interview

Leipzig

Tobias Wolff übernimmt am 1. August 2022 als Intendant die Leitung der Oper Leipzig. Er ist seit 2011 und noch bis Mai 2021 Geschäftsführender Intendant der Internationalen Händel-Festspiele in Göttingen. Zuvor arbeitete er als Chefdramaturg, Marketing-Leiter, Verwaltungs-Direktor und Stellvertreter des Generalintendanten Matthias Oldag am Theater Altenburg/Gera. Er studierte Musikwissenschaften und Bratsche in Cambridge, Essen und Düsseldorf sowie Internationales Management an der Handelshochschule in Leipzig. Von 2003 bis 2008 schrieb er als Musikkritiker für die LVZ.

Ihr Intendanten-Vertrag beginnt am 1. August 2022 und wenige Wochen später auch Ihre erste Leipziger Spielzeit. Wann wollen Sie die vorbereiten?

Im Grunde sofort ...

... aber bis 2021 sind Sie noch Intendant der Göttinger Händel-Festspiele.

Dass ich für die mit vollem Einsatz bis zum letzten Tag im Amt weiterarbeite, versteht sich von selbst. Aber natürlich beschäftigt mich Leipzig schon – nicht erst seit der Wahl am Mittwoch, sondern schon seit der Bewerbung. Konkret sieht es so aus, dass am 1. Juni 2021 meine offizielle Vorbereitungszeit beginnt, dann werden ich außerhalb der Oper ein Büro beziehen und alles in trockene Tücher bringen.

Wann sollte die erste Spielzeit auf dem Papier stehen?

Zwei Jahre vorher – also im Herbst 2020.

Was sind jetzt Ihre ersten Schritte?

Das Haus so gründlich wie möglich kennenlernen, die Produktionen sehen, die ich noch nicht kenne – und dabei im Hintergrund bleiben. Denn noch ist Ulf Schirmer Intendant, und es gehört sich für einen designierten Nachfolger nicht, ständig durchs Bild zu laufen.

Sie sind der erste Nach-Wende-Intendant der Oper Leipzig, der ein durch und durch solide aufgestelltes Haus übernimmt.

Ich habe gerade meinen Antrittsbesuch bei Ulf Schirmer gemacht, und er hat mir versichert, die bestmögliche Übergabe anzustreben. Schon jetzt sage ich voller Respekt: Er hat die Oper in einen erstklassigen Zustand versetzt. Ich lebe seit 2002 in Leipzig, kenne die Oper also schon lange, habe unter anderem für die LVZ darüber geschrieben. Das Niveau, mit dem das Gewandhausorchester mittlerweile auch hier spielt, war keineswegs immer selbstverständlich.

Haben Sie mit Ulf Schirmer darüber geredet, ob er dem Haus langfristig als Gastdirigent verbunden bleiben will?

Haben wir noch nicht. Aber ich würde es mir sehr wünschen.

Und Andris Nelsons? Er hat bereits mehrfach seine Opern-Ambitionen artikuliert.

Auch wir haben uns bereits getroffen. Es war eine inspirierende Begegnung, und es würde mich sehr freuen, ihn als Gast im Graben zu haben.

Ulf Schirmer ist auch Generalmusikdirektor – diese Position müssen Sie ebenfalls neu besetzen. Aber durch die Wagner-Festtage 2022 wird es wohl keine Termine geben, um potenzielle Nachfolger ans Pult zu stellen.

Meine Handschrift als Intendant wird sich ohnehin erst in der zweiten, dritten Saison deutlich zeigen können. Bis dahin haben wir auch einen Chefdirigenten. Alles weitere bespreche ich zuerst mit dem Orchestervorstand.

Sie könnten es sich mit einem beherzten „weiter so!“ leicht machen.

Nein, könnte ich nicht. Denn es wird schon schwer genug sein, das hohe Niveau meines Vorgängers zu halten. Und ich trete als Intendant an und nicht als Nachlassverwalter.

Und wo wollen Sie hin mit der Oper Leipzig, der Oberbürgermeister Burkhard Jung einst ins Pflichtenheft geschrieben hat, „ein Stadttheater zu werden, das international ausstrahlt“?

Mit internationalem Publikum werden wir das Haus nicht vollkriegen. Also ist die Oper Leipzig klar ein Stadttheater. Andererseits ist es sich die Musikstadt Leipzig schuldig, die höchsten Ansprüche zu stellen. Und weil die international sind, ist es auch die Ausstrahlung.

Wie wollen Sie das verstärken?

Ich habe meine Bewerbung unter das Motto eines Dreiklanges gestellt: Qualität, Nähe und Nachhaltigkeit.

Das klingt, mit Verlaub, sehr nach Powerpoint-Schablone ...

Vielleicht. Aber, nicht, wenn Sie es mit Inhalten unterfüttern.

Nämlich wie?

Auf allen Ebenen, bei der Regie, im Repertoire, dem Ensemble.

Und die Nähe?

Ist entscheidend für ein Stadttheater. Darum müssen Musikvermittlung, Kommunikation und Vertrieb an einem Strang ziehen. Das war ein sehr erfolgreicher Schwerpunkt meiner Intendanten-Arbeit bei den Händel-Festspielen in Göttingen.

Wie kann das konkret aussehen?

Wir müssen die Oper Leipzig aus der Perspektive des Besuchers betrachten: Bin ich willkommen? Gibt es Schwellen? Werde ich abgeholt? Danach müssen wir raus zu den Menschen, müssen all die ansprechen, die mit Klassik vielleicht noch nichts am Hut haben, aber offen dafür sind

Und die Nachhaltigkeit?

Moment – mit der Nähe bin ich noch nicht fertig. Auch das Repertoire muss auf diese Karte setzen. Auf die Leipziger Tradition.

Wagner ist dann durch ...

... bleibt aber im Repertoire. Und damit ist die Leipziger Tradition nicht erschöpft. Da gibt es die Werke, die Wagner kannte und die ihn beeinflussten, Marschners hier uraufgeführten „Vampyr“ zum Beispiel. Oder französische Zeitgenossen. Oder parallele Biographien wie die Bedrich Smetanas, der zeitgleich mit nationalästhetischen Überlegungen beschäftigt war, aber zu ganz anderen Ergebnissen kam. Es gibt die Werke, die in der Zwischenkriegszeit in Leipzig aus der Taufe gehoben wurden. Es gibt die Opern von lebenden Leipziger Komponisten, die hier noch nie gespielt wurden. Und es gibt die reiche Barock-Tradition.

Barockoper führte zuletzt nicht einmal ein Mauerblümchendasein in Leipzig.

Ich wäre verrückt, wenn ich meine Kontakte und Kenntnisse aus Göttingen nicht einbrächte.

Ein Originalklang-Orchester hat die Oper nicht.

Ich sehe auch dieses Repertoire beim Gewandhausorchester. Bach hat dieser Klangkörper in der DNA. Da wird es auch mit den Zeitgenossen Zeit funktionieren.

Jetzt aber: die Nachhaltigkeit?

Ein Thema, das ich über alle Ebenen spielen werde. Das beginnt mit der Ausstattung – und stößt dort schon auf Probleme.

Warum?

Wenn neben Kunst nur kostengünstiger Einkauf zählt, können wir nicht anders, als billig in China zu bestellen. Darum muss ein Umdenken stattfinden. Wir müssen außerdem das Repertoire so bauen, dass kein Stück nur dreimal gespielt wird. Und auch beim Personal müssen wir nachhaltiger denken: Wie können wir beispielsweise Tänzer so entwickeln, dass sie später an anderen Stelle mit beiderseitigem Gewinn einsetzbar sind.

Was seit Jahrzehnten niemand zu hoffen geglaubt hatte, wird im nächsten Jahr Realität: Die Musikalische Komödie wird von Grund auf saniert und hat deutlich mehr Plätze. Dann wird sich zeigen, ob die auf Dauer zu füllen sind.

Ich zweifle nicht daran. Ich bin der Enkel einer ungarischen Operetten-Diva: Mimi Gyenes, geboren 1907, sie hat unter anderem mit Richard Tauber auf der Bühne gestanden. Ich liebe das Genre, ich bin ein Fan des Hauses – und hatte mich 2004 auf den Posten des MuKo-Direktors beworben. Hier können wir Menschen abholen, die mit dem großen Haus am Augustusplatz fremdeln, hier ist die Nähe Prinzip. Und hier gibt es, was die Lindenauer Ausgrabungen der letzten Jahre immerhin ahnen lassen, noch unendlich viel Repertoire zu entdecken.

Zum Beispiel?

Zum Beispiel Operetten und Musicals der DDR – da gibt es sicher jenseits von „Messeschlager Gisela“ und „Mein Freund Bunburry“ manches, was zu Unrecht in den Archiven verschwand.

Und das Ballett?

Ist, was seine sehr erfolgreiche Arbeit anbelangt, bei Mario Schröder in guten Händen.

Sind weitere Streichungen geplant bei der Oper, die in den letzten Jahren von über 1000 auf deutlich unter 700 Stellen zusammengespart wurde?

Über derlei haben wir bei den Vertragsverhandlungen nicht geredet. Ich habe keinen Grund zu der Annahme, dass der Status quo gefährdet wäre.

Von Peter Korfmacher