„Die Lage ist dramatisch“: Leipzigs freie Kulturszene ringt um Spielmöglichkeiten

Die Verkündigung schürt zunächst Hoffnung. Dass die neue sächsische Corona-Schutzverordnung seit Freitag auch Veranstaltungen auf kleineren Bühnen wieder erlaubt, liest sich als weiterer Schritt in das Leben vor Corona. Blicke auf die Möglichkeiten für Akteure der bedrohten freien Szene allerdings zeigen: Der Konflikt zwischen Regelstrenge und Machbarkeit ist ein Drama für sich.

In ihren Räumen und Sälen ist für die Moritzbastei ein Programm ohne finanzielle Einbußen unmöglich. „Deshalb planen wir bis auf weiteres keine Indoor-Veranstaltungen“, sagt Sprecher Torsten Reitler. Das von institutioneller Förderung ausgeklammerte Haus könne „bis zur Aufhebung der Kontakt- und Abstandsgebote nur Veranstaltungen durchführen, mit denen wir kein Minus erwirtschaften“, so Reitler. „Da wird nicht viel übrig bleiben, die Situation ist leider dramatisch.“

Es geht nur auf der Terrasse

Momentan erstellt das Team ein Hygienekonzept für Café und Freiflächen, dann will man mit beteiligten Kulturmachern beratschlagen, welche Veranstaltungen auf der Terrasse durchführbar sind. Im besten Fall könnte es am 6. Juni mit dem Song-Slam-Jahresfinale losgehen.

Auch in der naTo kann der Kulturbetrieb erst im kommenden Monat beginnen, informiert Programmchef Torsten Hinger. Derzeit gilt es, Ideen zu entwickeln, wie man den Saal mit seiner Tribüne für normalerweise 98 Zuschauer vorschriftsgerecht umgestalten kann – und was auf der Bühne trotz Abstandsregel geht. Jazzkonzerte schon mal kaum: Für Bläser gilt wegen befürchteter Tröpfchenverteilung ein Abstand von zwölf Metern zum Publikum und drei Metern in alle anderen Richtungen.

„Wir haben totale Lust“

Wenn das Sitzkonzept festgezurrt ist, scheint immerhin eine naTo-Rückkehr für Musiker und darstellende Künstler in kleiner Besetzung möglich – so auch für die Theaterturbine. „Wir haben alle totale Lust zu spielen, auch wenn das Finanzeinbußen bedeutet“, betont deren Leiter Thorsten Giese.

Besser sind die Bedingungen für das Sommertheater im Hof der Feinkost. Der beteiligte Regisseur und Schauspieler Armin Zarbock ist optimistisch. „Für die jetzige Situation bietet der Feinkost-Hof ideale Voraussetzungen“, sagt er. „Die Location ist open air, eine Ansteckungsgefahr damit niedriger. Der Hof ist überdacht und so vor Wettereinflüssen geschützt.“ Weil die genutzte Bestuhlung des Sommerkinos wesentlich mehr Plätze zur Verfügung stellt, als die Theatermacher besetzen können, seien die Sicherheitsabstände leicht einzuhalten.

Gute Situation im Feinkost-Hof

Zugute kommt Zarbock in seinen vier Stücken auch die kleine Besetzung mit zwei Spielern. Kollege Larsen Sechert setzt ebenfalls auf mit Abstand realisierbare Zweier- und Solo-Produktionen. „Gesichert ist außerdem das Kindersommertheater an jedem Sonntag um 11 Uhr, da stehe ich allein auf der Bühne.“

Für seine langjährige Theaterimpro-History-Show „Adolf Südknecht“, die am 26. Mai im Horns Erben weiterlaufen soll, sieht Armin Zarbock dagegen größere Probleme: „In dem kleinen Veranstaltungssaal können nur wenige Zuschauer zugelassen werden, außerdem sind neun Künstler auf der Bühne geplant.“ Er spürt einen „unausgesprochenen Handlungsdruck. Einerseits um die Förderung gegenüber dem Kulturamt durch Aufführungen zu rechtfertigen – und innerhalb des Ensembles, weil alle wieder Geld in der Tasche benötigen.“

TheaterPack und UT bleiben zu

Für das UT Connewitz ist laut Mitglied Sebastian Gebeler „nicht absehbar, wann wir wieder Veranstaltungen anbieten werden“. Das liegt unter anderem an der Problematik der Umsetzbarkeit der Vorschriften unter Maßgaben von Wirtschaftlichkeit sowie an planerischen Faktoren. „Aktuell gehen wir davon aus, vor der Herbstsaison nicht wieder zu öffnen.“ Auch für das TheaterPack läuft es im eigenen Domizil, dem „Laden auf Zeit“, in der Kohlgartenstraße vorerst so gut wie gar nicht weiter. „Nach gründlicher Überprüfung sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass bei so wenigen Besuchern, wie es durch die Hygienemaßnahmen bei uns nur möglich ist, ein einfaches Öffnen unrentabel wäre“, konstatiert Gründer und Regisseur Frank Schletter. Im Juni sollen drei Veranstaltungen live gestreamt werden – mit wenigen reservierenden Gästen im Raum. Ab Juli konzentriert sich das Ensemble mehr auf Open-Air-Vorstellungen.

Ähnlich halten es die Cammerspiele. „Wir versuchen, in den kommenden Wochen ein geeignetes Hygienekonzept für den Saal umzusetzen und gleichzeitig über neue Formate nachzudenken“, sagt Sprecherin und Dramaturgin Julia Lehmann. Erst ab Juli wird wieder gespielt – unter anderem die Sommertheater-Inszenierung „Clockwork Orange“.

Die Hoffnung gilt dem Sommer

Alle Hoffnung gilt also der Freiluftsaison. Ob die berufliche Existenz kleiner Häuser und freier Künstler open air gesichert werden kann, hängt von Wetter, Publikumszuspruch und Dauer der Beschränkungen ab. „Aber“, so betont Larsen Sechert, „letztlich lieben wir unseren Beruf und tun weder uns noch dem Publikum einen Gefallen, wenn wir wegen all der Umstände gar nichts machen.“

