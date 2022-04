Leipzigs freie Theaterszene trauert um Schauspieler und Regisseur Dietmar Voigt

Leipzig

Bevor sich die Tür des Zimmers schließt, verschenkt Dietmar Voigt noch einmal ein warmes, herzliches, dankbares Lächeln. Dieser letzte Anblick bei dem Besuch des Kranken im Hospiz Advena bleibt. Am Donnerstagabend ist der Regisseur und Schauspieler, ein Urgestein der Leipziger freien Theaterszene, friedlich eingeschlafen. Allen, die ihn kannten und schätzten, hinterlässt er unvergessliche Begegnungen und wunderbare Inszenierungen.

Die Vita des 1953 in Zittau geborenen Dietmar Voigt, von seinen Freunden „Didi“ genannt, verzweigt sich in viele Wege. Unter anderem arbeitete er als Berufsschullehrer, später als Öffentlichkeits-Mann im Tiefbaukombinat Leipzig; er war Jugendklubleiter an der Uni, bis er sich entschloss, als freiberuflicher Schauspieler und Regisseur weiterzumachen.

Tragisch bis komödiantisch

Viele Orte, viele Bühnen sind mit seinem Namen verbunden: als Leiter des soziokulturellen Komm-Hauses, als Gründungsmitglied des legendären Liedtheaters „Schmidt oder so“ an der Seite von Hubertus Schmidt, als Kulturamts-Beauftragter für Grünau, als künstlerischer Leiter des Theatriums, bei Produktionen von Tilo Esches Unternehmen Bühne, im Theater Fact, am Neuen Schauspiel, Theater Pack, Inselbühne. Er konnte ebenso tragische Figur sein wie Erzkomödiant. Didi mochte das Genre Klamotte – „so lange sie intelligent daherkommt“.

Der glühende Fan von Klassikern Goethes, Büchners und Shakespeares war ein sensibler Verteidiger der Poesie. Die Website seiner selbst gezimmerten „Kleine Welt Bühne“ ist voll von Aphorismen wie dem von Augustinus: „Etwas mit Leidenschaft zu tun, ist Tugend. Etwas aus Leidenschaft zu tun, ist Laster.“ Voigt hat beides vereint. Überhaupt oszillierte er zwischen den Welten, zwischen Optimismus und Fatalismus, zwischen Erfolg und Irrtum. Melancholie und furztrockener Humor schlossen sich bei diesem Menschen nie aus.

In der Inszenierung „Gift – eine Ehegeschichte“ 2013 im Theater Fact: Dietmar Voigt mit Ute Hiersemann. Quelle: André Kempner

2008 ging er den großen Schritt von Leipzig ans Pygmalion Theater nach Wien. Er spielte in Ionescos „Unterrichtsstunde“ und Kafkas „Schloss“, erfüllte sich im Wiener Kabarett Niedermair den Traum, in „Pettersson und Findus“ den alten Mann zu mimen. „Ein ungeheurer Spaß“, wie er schwärmte. Doch die Sehnsucht nach Leipzig ließ ihn nicht los. 2010 kehrte er zurück, gesundheitlich angeschlagen wegen einer Erkrankung an der Bauchspeicheldrüse, die ihn seitdem mehrfach zurückwarf.

Die Heimat hatte ihn wieder, unter anderem mit weiteren Inszenierungen Tilo Esches. Bei den auf Retro getrimmten Karl-May-Hörspielen „Old Shatterhands letzter Kampf“ als Erzähler und „Der Vater des Säbels“ als Scheich machte er mit spürbarem Vergnügen mit. Zuletzt, im vergangenen Jahr, war er präsent beim gefeierten Sommertheater der Cammerspiele, „Mendy – das Wusical“ von Helge Schneider. Doch die Spielverbote wegen der Pandemie und seine fragile Gesundheit machten ihm zuletzt immer mehr zu schaffen.

Viele nehmen Abschied

Und dann, vor rund drei Wochen, die Nachricht: Didi liegt im Hospiz. Mit der Betroffenheit wuchs regelrecht eine Warteliste der vielen Freunde, die sich verabschieden wollten – bis er auf seine typische, sanft-bestimmte Art signalisierte, dass es nun auch mal gut sei. Leipzig hat mit Dietmar Voigt mehr als einen Theatermann verloren, der die Szene geprägt hat wie wenige. Sondern vor allem einen feinsinnigen, klugen, herzvollen Menschen.

Von Mark Daniel