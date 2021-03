Leipzig

„Gerade als Opernsängerin fiel es mir früher schwer, digitale Inhalte zu produzieren, die sich für mich richtig angefühlt hätten“, sagt Juliane Harberg, freischaffende Mezzosopranistin. Bis zum März 2020, als auf einmal der ganzen Klassikbranche der analoge Live-Boden unter den Füßen weggezogen wurde. „Zum Glück hatte ich 2019 einen Workshop genau zu diesen Themen absolviert, zu Social Media und ja – auch zu Podcasts.“ „Oper & Leben“ heißt ihr Podcast. Ein Kind der Pandemie.

Sie dachte: „Dafür habe ich keine Zeit“

Eigentlich plante Juliane Harberg, im Frühjahr 2020 eine Reihe von Vorsingen zu absolvieren, sich an verschiedenen Opernhäusern vorzustellen. Doch die Pandemie drückte auf Pause. Also wollte sie etwas Neues angehen, von dem sie immer dachte: „Dafür habe ich keine Zeit.“ Zunächst konnte sie über das Stipendium „Denkzeit“ des Freistaates Sachsen in ihr Projekt starten, darüber wurde sie in die Kultur-Digital-Familie innerhalb der Kampagne „So geht sächsisch“ aufgenommen. Seit Juni 2020 betreibt Juliane Harberg „Oper & Leben“ als sächsische Kulturbotschafterin.

Pilotfolge: Im Gespräch mit der Leipziger Kulturbürgermeisterin

Im März startet sie eine Binnen-Serie, eine sechsteilige Interviewreihe zum Thema Perspektiven der Klassikbranche. Leipziger Dialogforum Zukunftsmusik heißt das Projekt. Mit Kulturbürgermeisterin Dr. Skadi Jennicke spricht die freischaffende Sängerin in der Pilotfolge über Kirchenmusik während der Corona-Pandemie und die Systemrelevanz der Kultur. In den weiteren Episoden sitzen unter anderem Nikolai-Kantor Lucas Pohle und Opernensemblemitglied Sandra Janke vor dem Mikrofon. Die Interviewreihe ist als Video-Podcast konzipiert, ist aber als Audio auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf denen „Oper & Leben“ vertreten ist, verfügbar.

Akteure aus Wirtschaft, Politik und Klassik zusammenbringen

Das Dialogforum wollte Juliane Harberg eigentlich schon im vergangenen Oktober starten. „Das hätten auch größere Interviewrunden sein sollen, keine Einzelinterviews. Aber die Inzidenzzahlen waren einfach zu hoch.“ Die Kernidee: Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Klassikbranche zusammenbringen und intensiv ein bestimmtes Thema diskutieren. „Es gibt so viele spannende Akteure in der Kulturpolitik, die viel zu sagen haben, aber fast nicht sichtbar sind. Das finde ich schade.“ Sichtbarkeit im Allgemeinen ist ein Thema, das die Sängerin umtreibt. „Ich glaube, die Klassikbranche hat es verschlafen, mehr auf die Leute zuzugehen“, sagt sie.

„Opernsängerinnen müssen aussehen wie Maria Callas“

„Manche Leute, die nicht viel mit Klassik am Hut haben, denken, alle Opernsängerinnen müssen aussehen, wie Maria Callas. Aber das ist nicht mehr unsere Zeit. Jetzt ist die Zeit, nahbarer zu sein, in den persönlichen Austausch zu treten.“ Künstler und Zuschauer im Kontakt, ohne künstliche Barrieren. Sie will der Klassik ihren Hochglanzmantel abnehmen und hat das Gefühl, ihr Podcast und das Dialogforum könnten einen Beitrag leisten.

Anfang des Jahres liefen die Aufnahmen der Interviews. Produziert wurde schlussendlich im Schumannhaus und in der Grieg-Begegnungsstätte. „Eigentlich hätten wir im Gewandhaus und im Opernhaus aufnehmen sollen, aber das war aufgrund der Pandemiesituation nicht möglich. Umso dankbarer bin ich Gregor Nowak und Werner Kopfmüller, dass sie uns jeweils das Schumannhaus und die Grieg-Begegnungsstätte so unkompliziert zur Verfügung gestellt haben“, erzählt Harberg.

Ihr Wunsch: Ein Dialogforum mit Publikum

Aufgeschoben ist jedoch nicht aufgehoben: Sie hofft, im Sommer in den beiden großen Häusern am Augustusplatz jeweils eine Ausgabe des Dialogforums Zukunftsmusik aufnehmen zu können – vielleicht sogar vor Publikum. „So kann eine ganz andere Diskussion im Anschluss entstehen“, so Harberg. Ein Live-Format bringe konstruktivere Reaktionen und Fragen zustande als das Kommentarfeld unter einem Facebook-Post.

Im April ist eine Edition Chemnitz des Dialogforums geplant: An drei aufeinanderfolgenden Tagen spricht sie mit dem Opernhaus Chemnitz, dem Netzwerk Music Women Sachsen und freischaffenden Musikerinnen.

„Da kommt auf jeden Fall noch mehr“

Sowohl ihren Podcast als auch das Binnenprojekt Dialogforum will Juliane Harberg intensiv weiterführen, sehen, wohin es sie trägt – auch wenn es sehr zeitintensiv ist. Neben Tipps für junge Berufsanfängerinnen im Operngeschäft in den Episoden „Back to the Roots“ will die Mezzosopranistin zukünftig den künstlerischen Anteil im Podcast weiter ausbauen, Informationen zu einzelnen Opern einbauen. „La clemenza di Tito“ hat sie als erstes Werk im Auge. Man spürt im Gespräch, dass dieses Projekt für die gebürtige Schwerinerin erst angefangen hat, dass da noch ganz viel schlummert. Sie nickt bestimmt: „Da kommt auf jeden Fall noch mehr.“

Der Podcast „Oper & Leben“ ist unter anderem auf so-geht-saechsisch.de, Spotify und Apple Podcast zu sehen und hören.

Von Katharina Stork