Leipzig

Andreas Reiss ist nicht zu beneiden. Er schafft es einfach nicht, der westdeutschen Provinz zu entkommen, aus der er stammt. Schon gar nicht im Westberlin der 80er, wohin er zum Studium zieht. Es mag daran liegen, dass er kaum etwas aus eigenem Drang tut. Beziehungsweise ist das, was ihn drängt, immer nur eines: zu sein wie Erik. Dieser Mitschüler war nicht nur in allem besser, lockerer, überzeugender als Andreas. „Nein, er schien auch das interessantere und ereignisreichere Leben zu führen.“ Jahre, Jahrzehnte lang lebt Andreas seinem Vorbild hinterher.

Aus der Vergeblichkeit dieses Strebens entsteht die Komik in Hans-Ulrich Treichels (68) neuem Roman „Schöner denn je“. Der Witz ist einer von der leisen Sorte und der Roman einer von den leichten. Als Romanist kann Ich-Erzähler Andreas souverän die Wörter setzen, die selbst im Zaudern der Beteuerung dienen, auf gutem Weg zu sein.

Hans Ulrich Treichel war Professor am Leipziger Literaturinstitut

2018 hielt Hans-Ulrich Treichel im Alten Rathaus die Leipziger Poetikvorlesung. Quelle: André Kempner

Vor einer Woche wurde an der Oper Leipzig Gerd Kührs „Paradiese“ uraufgeführt. Das Libretto stammt von Treichel, der von 1995 bis 2018 Professor am Deutschen Literaturinstitut war, Lyrik und Erzählungen schreibt sowie Romane, zu deren bekanntesten „Der Verlorene“, „Tristanakkord“ und „Anatolin“ gehören.

Dass das neue Buch zu Mauerzeiten in einer ummauerten Stadt spielt, stärkt den Effekt sozialer Isolation. Andreas hatte sich in Westberlin zunächst für ein Architekturstudium eingeschrieben in der Vorstellung, dass dies auch Eriks Ziel sein würde. Zur Romanistik zu wechseln, war dann immerhin seine eigene Entscheidung. Erik macht erstmal eine Tischlerlehre. Dabei bewohnt er, der als Schüler einen weißen BMW 2000 CS fuhr, eine Acht-Zimmer-Wohnung in Charlottenburg.

Treichels tragischer Held zum Gotterbarmen

Wobei bewohnt nicht der richtige Ausdruck ist, wie sich herausstellt, als Andreas dort vorübergehend einzieht. Er arbeitet inzwischen in der Lehrerfortbildung, der Tischler hingegen ist als Filmarchitekt überall gefragt und derzeit in den USA. Weil ihre Ehe kinderlos bleibt, haben sich Andreas und seine Frau getrennt. „Ich hätte meine Frau nicht heiraten sollen“, denkt Andreas. „Das Ewigkeitsversprechen stresste mich, genauso wie das seltsame Gefühl, miteinander verwandt zu sein. War das nicht Inzest, Sex mit Verwandten?“ Da war wohl nicht nur der Kinderwunsch ein Problem.

Um sein Fremdsein in der Stadt (und im Leben) erträglich zu machen, hat Andreas sich eine „Denkprothese“ zurechtgelegt, die besagt, „dass es nicht darauf ankam, dass wir uns fremd in der Welt fühlen“, sondern darauf, „wie und auf welche Weise wir uns fremd fühlen“. Gut fremd oder schlecht fremd. Am guten „musste gearbeitet“ werden. „Das schlechte war zum Gotterbarmen.“

„Schöner denn je“: die berühmte Hélène

Andreas verkehrt in einem Promi-Café, auf dass etwas Goldstaub auf ihn riesele. Dort trifft er Erik, und wie es der Zufall will, hat der Verlierer gerade keine Bleibe und sucht das ewige Vorbild jemanden, der auf seine acht Zimmer und die Hibiskuspflanze aufpasst, während er in den USA arbeitet. Zunächst durchkämmt Andreas – mit ausdrücklicher Erlaubnis – Schränke und Schubladen, sucht nach Hinweisen auf Eriks innere Heimat. Vergeblich.

Alles ist aussichtslos, wenn die freie Sicht auf die Dinge fehlt. Und im Weg steht die Selbstaufgabe in der Verehrung nicht allein Eriks, sondern auch der Filmdiva Hélène. Die vom Boulevard gut ausgeleuchtete Schauspielerin lebt in der Schweiz und Paris und meldet sich eines Tages am Festnetztelefon mit einem schönen „Allô?“, um nach Erik zu fragen, Betonung auf dem I. Dann legt sie auf.

An ihrer Stimme hat Andreas sie sofort erkannt. Fortan das Festnetztelefon zu bewachen, an dem auch Erik sich erkundigt, ob jemand angerufen habe, schränkt seinen Radius noch mehr ein. Doch tatsächlich darf er Hélène im Hotel abholen, darf sie durch die Stadt fahren und wieder abliefern. Und Treichel löst das Versprechen seiner fabelhaften Komödie ein, dass Andreas ein Auserwählter ist. Auf dem Hotelflur schaut er Hélène hinterher und bemerkt ihren schleppenden Gang. „Indem sie hinkte, ging sie gewissermaßen auf mich zu“, redet er sich ein. Er ist wirklich nicht zu beneiden.

Hans-Ulrich Treichel: Schöner denn je. Roman. Suhrkamp Verlag; 175 Seiten, 22 Euro

Hans-Ulrich Treichel: Schöner denn je.Roman. Suhrkamp Verlag; 175 Seiten, 22 Euro Quelle: Suhrkamp Verlag

Von Janina Fleischer