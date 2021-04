Leipzig

Zu den Möglichkeiten, einen Überblick über Literaturneuerscheinungen zu bekommen, gehören die Nominierungen für Preise wie den der Leipziger Buchmesse (in dieser Woche bekanntgegeben) oder eine Buchmesse (die ausfällt). Und es gibt den „Bücherkoffer“, den der Sächsische Literaturrat zwei Mal im Jahr zusammenstellt. Darin finden sich zehn Empfehlungen, deren Autorinnen und Autoren oder Übersetzerinnen und Übersetzer aus Sachsen stammen oder hier arbeiten.

Diesmal sind sie alle in der Literaturstadt Leipzig beheimatet. Mit einer Ausnahme: Thomas Weiler lebt in Markkleeberg. Er hat Viktor Martinowitschs Roman „Revolution“ aus dem Russischen übersetzt. „Es geht hier nicht um die friedliche Revolution, die seit den gefälschten Präsidentschaftswahlen vom 9. August 2020 die Menschen in Belarus auf die Straße treibt. Die literarische Verarbeitung dieser Tage wird noch einige Zeit auf sich warten lassen“, schreibt Weiler im Übersetzungsjournal fussnoten.eu.

Dort gibt er Einblick in seine Übersetzerarbeit und versammelt Hintergrundinformationen, auch Musik und Videos, zum Buch, das bei Voland & Quist erschienen ist. Es ist die Beichte von Michail German, der vor Jahren von einem Tag auf den anderen die Beziehung zu einer Kellnerin beendet hat, die er eigentlich innig liebte. Was steckt hinter seinem plötzlichen Verschwinden? Autor Martinowitsch fragt nach der menschlichen Tendenz zu Feigheit und Fügung und nach dem Wesen der Macht.

Reportage, Lyrik, Kinderbücher

Die Leipzigerin Maria Hummitzsch hat – gemeinsam mit Michael Schickenberg – John Boynes Roman „Die Geschichte eines Lügners“ aus dem Englischen übersetzt (Piper Verlag). Anselm Oelze, 2019 mit seinem Debüt „Wallace“ in der LVZ-Autorenarena auf der Leipziger Buchmesse zu Gast, hat jetzt bei Schöffling & Co. eine literarische Reportage veröffentlicht, die unter dem Titel „Die Grenzen des Glücks“ auf „Eine Reise an den Rand Europas“ führt, ins Flüchtlingslager auf Lesbos.

Neue Lyrik gibt es von Anja Kampmann im Gedichtband „Der Hund ist immer hungrig“ (Hanser) und Hannes Fuhrmann, dessen „Wunderschöner Berg“ im Poetenladen erschienen ist. In diesem Fall sitzt also auch der Verlag in Leipzig, so wie Faber & Faber, der Jonathan Böhms Debüt „Wir sind allein unter Bäumen“ vorstellt.

Romane von Kunst und Kotte

Neue Romane stammen von Thomas Kunst: „Zandschower Klinken“ (Suhrkamp) und Henner Kotte: „Die dreizehn Leben des Richard Rohde“ (Mitteldeutscher Verlag). Für Kinder ab 10 Jahre ist Judith Burgers „Ringo, ich und ein komplett ahnungsloser Sommer“ (Gerstenberg), für Kleinere ab 7 Jahre Gerda Raidts „Das ist auch meine Welt. Wie können wir sie besser machen?“ (Beltz & Gelberg). Mit diesem Handgepäck kommt man gut durchs Frühjahr.

Hinzu kommen zwei Anthologien, die im Poetenladen erschienen sind und bei denen der Literaturrat als Mitherausgeber im Boot ist: Unter dem Titel „Weltbetrachter. Neue Lyrik.“ kommen Dichterinnen und Dichter aus Sachsen zu Wort, unter ihnen Kerstin Hensel, Jayne-Ann Igel und Ulrike Almut Sandig, Thomas Bachmann, Carl-Christian Elze und Adel Karasholi.

Mit „Doppelte Lebensführung“ ist die neue Prosa überschrieben, hier zählen Katharina Bendixen, Martina Hefter und Bettina Wilpert, Marcel Beyer, Wolfgang Hilbig und Hans-Ulrich Treichel zu den Autoren.

Info: Am 23. April werden die Bücher im Rahmen der Werkschau in Chemnitz vorgestellt. Anschließend liest Anselm Oelze aus seinem Buch. Die Veranstaltung kann auf www.saechsischer-literaturrat.de abgerufen werden

Sächsischer Literaturrat verleiht seinen Preis an Daniela Krien Der Literaturrat ist eine Arbeitsgemeinschaft von Verbänden, Institutionen, Vereinen und Gesellschaften, die sich mit der Pflege, Förderung und Vermittlung von Literatur befassen und ihren Mittelpunkt in Sachsen haben. Er organisiert Lesungen und Fortbildungen, fördert Projekte, empfiehlt Bücher und vergibt den, wie er offiziell heißt: Literaturpreis des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst. Bis 2016 war er mit 5500 Euro dotiert, seit 2018 beträgt die Dotierung der alle zwei Jahre vergebenen Auszeichnung 10 000 Euro. In diesem Jahr geht der Sächsische Literaturpreis an die in Leipzig lebende Schriftstellerin Daniela Krien. Ihr Prosawerk zeichne sich „von Anfang an durch einen klaren, sinnlichen Ton aus, der seinem eigenen Rhythmus folgt“, heißt es in der Begründung der Jury. Krien debütierte 2011 mit dem Roman „Irgendwann werden wir uns alles erzählen“ und beeindruckte sofort mit erzählerischer Präzision. Es folgte der Erzählungsband „Muldental“ mit Geschichten, in denen der Mauerfall den Anfang von einem Ende markiert. Ihr zweiter Roman „Die Liebe im Ernstfall“ wurde 2019 ein Bestseller. Die feierliche Preisverleihung ist für den 20. Mai geplant. www.saechsischer-literaturrat.de

Von Janina Fleischer