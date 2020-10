Leipzig

Von Freitag bis zum Sonntag verwandelt sich das Kunstkraftwerk Leipzig in ein Festivalgelände. Deutschlandweit erstmalig findet dort das „Bright Festival_connect“ statt – eine Veranstaltung mit internationalen Digitalkünstlern und Experten der europäischen Kreativbranche. Im September 2020 fand das Festival in Moskau, 2019 in Florenz statt.

„Die Besucher erwarten Vorträge, Podiumsdiskussionen, immersive und Live-Performances, interaktive Installationen, Virtual Reality, Unterhaltung sowie Licht- und Mappingshows“, sagte Festivaldirektor Claudio Caciolli. An den Abenden finden audiovisuelle Shows und Live-Performances internationaler Künstler und lokaler Nachwuchstalente in den Räumen des alten Kraftwerks aus dem 19. Jahrhundert statt.

Zu Gast beim Bright Festival: Performance des Ooop Studios. Quelle: Ooop Studio

Viele Installationen werden zum ersten Mal öffentlich präsentiert, das Kunstkraftwerk Leipzig beteiligt sich mit eigenen Produktionen an dieser Veranstaltung. Das Festival findet unter Hygiene-Auflagen statt. Entsprechend den aktuellen Kapazitätsrichtlinien sind die Gruppengrößen begrenzt. Daher ist der Zugang zu den Ausstellungen und Shows auf maximal 60 Personen pro Stunde und Führung beschränkt.

Bach-Konzert als multi-immersives Ereignis

Ein Höhepunkt sei am Samstag um 19.30 Uhr die Aufführung von „ Bach: Variationen über Variationen“ als ein multi-immersives Ereignis, so die Veranstalter. Das von den Gewandhausmusikern Ivan Bezpalov, Henriette-Luise Neubert und Karl Heinrich Niebuhr gebildete Ariosa Trio spielt die Streicherversion der Goldbergvariationen von Johann Sebastian Bach. Das Konzert ist eingebettet in eine immersive Tanzperformance mit Visuals von Stefano Fake und einer Choreographie und Performance von Juliette Rahon.

Weiteres Highlight: In Zusammenarbeit mit dem italienischen Außenministerium zeigt die „Farnesina Experience“ das Videomapping-Projekt vor dem „Palazzo della Farnesina“, in einer in einer ans Kunstkraftwerk angepassten Version. Es ist dort auch nach dem Festival bis 9. Mai 2021 zu erleben.

Info: „Bright Festival_connect“: 23.–25. Oktober, jeweils ab 10 Uhr im Kunstkraftwerk Leipzig (Saalfelder Straße 8 b); detailliertes Programm hier; Tickets hier; Tagestour-Tickets (10–19 Uhr) werden für zweistündige Slots verkauft und kosten 10 Euro. Karten für die Nacht-Tour (ab 19 Uhr) kosten 15 Euro, einschließlich Live-Aufführungen 25 Euro.

