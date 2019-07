Leipzig

Er zeigt Furcht, Schmerz und Schönheit in seinen Bildern. Der Erste Weltkrieg prägte Walter Gramatté, ja machte ihn wohl erst zum Künstler. Die erlebten Schrecken suchten nach Ausdruck – und fanden ihn: „Die große Angst“ ist ein Bildnis von 1918 betitelt, das vermutlich ihn selbst zeigt. Ein Gemälde, dem man sich nur schwer entziehen kann – den blauen, weit geöffneten Augen in einem Gesicht, das nur kurz aus dem Dunkel aufzuleuchten scheint, den kraftvollen schnell gesetzten Pinselstrichen. Andere frühe Werke heißen „Aufschrei“ oder „Das Müdesein“. Gramattés Arbeiten – zumeist Druckgrafik – befanden sich in vielen großen Museen in Deutschland, auch in Leipzig. Bis die Nazis im Zuge der Aktion „entartete Kunst“ auch seine Bilder aus den Sammlungen entfernten.

Seit wenigen Tagen besitzt das Museum der bildenden Künste einen ganzen Werksatz des Expressionisten, den einige auch einen magischen Realisten nennen – ein Gemälde, rund 25 Aquarelle und Zeichnungen sowie 25 Druckgrafiken. Darunter befindet sich eine Kaltnadelradierung, die im selben Jahr entstandene Variante der „Großen Angst“. Zu dem Konvolut gehören viele Porträts, Interieurs und verschiedene Blätter zu Büchners „Lenz“ und Gogols „Der Mantel“. Eine Schenkung, die dabei mithilft, einen wichtigen Künstler der klassischen Moderne wieder zu entdecken und eine schmerzhafte Lücke in den Museumsbeständen zu füllen.

Ein Angebot aus heiterem Himmel

Das Angebot kam aus heiterem Himmel: Vor knapp einem Jahr sei die Eckhardt-Gramatté-Stiftung aus dem kanadischen Winnipeg an das Museum herangetreten, erzählt Marcus Andrew Hurttig, Kurator für moderne und zeitgenössische Kunst im Museum. Diese betreut das Werk des Künstlers und seiner zweiten Frau, der in Russland geborenen Komponistin und Musikerin Sonia Eckhardt-Gramatté (1899–1974). Deren zweitem Mann Ferdinand Eckhardt, einem Kunsthistoriker und Journalisten, ist zu verdanken, dass der Nachlass Gramattés zum großen Teil erhalten blieb. Er hatte hunderte Werke des 1929, gerade erst 32-jährig gestorbenen Künstlers nach Kanada gebracht, was wiederum das Vergessen dieses Vertreters der zweiten Expressionisten−Generation in Deutschland beschleunigte.

„Wir bieten zur Zeit ausgewählten Museen Kunstwerke als Schenkung an, Museen, bei denen wir das Gefühl haben, dass die Arbeiten Walter Gramattés zur Sammlungspolitik des Hauses passen“, hieß es in dem Schreiben der Stiftung. Sie passten sehr wohl. Zu den Neuzugängen gehört auch das 1927 entstandene Gemälde „Mädchen mit blauen Schuhen“. Die Stempel auf der Rückseite bezeugen, dass es regelmäßig in Ausstellungen gezeigt wurde: „Kunsthütte Chemnitz“, „Zollamt Wien“, „Kunstverein Stuttgart“. Durchaus denkbar sei, dass das Bild bald in der Dauerausstellung gezeigt werde, meint Hurttig – vielleicht neben Max Pechsteins „Ausbrechender Monsun“ von 1917, das jetzt als Dauerleihgabe für das Museum gewonnen werden konnte. „Das Mädchen mit blauen Schuhen“ zeigt Sonia. Wie so viele spätere Bilder des Malers, dessen Gemälde auf dem Kunstmarkt für etwa 30 000 bis 100 000 Euro gehandelt werden.

Kurzes Glück in einem kurzen Leben

Sonia ist ein kurzes Glück in einem kurzen Leben. 1897 wird Walter Gramatté als Sohn eines Bäckers in Berlin geboren. Mit 17 geht er 1914 als Freiwilliger an die belgische Front, wird im Sommer 1915 aus dem Sanitätsdienst entlassen. Er leidet an einem wohl angeborenen Knochenleiden und einer Kriegsverletzung. Gegen den Willen der Eltern beginnt er ein Studium an der Königlichen Kunstschule des Berliner Kunstgewerbemuseums. Er wird wieder einberufen, entlassen und wieder einberufen. 1918 arbeitet Gramatté als Hilfslehrer in Berlin, malt, bildet sich autodidaktisch weiter. Die Schrecken des Krieges lassen den von Zweifeln und Ängsten geplagten Künstler nicht los. Das Beklemmende wird erst nach Jahren aus seinen Bildwelten verscheucht, zumindest zeitweise.

Was wohl auch an Sonia Friedman-Kotschewskaja liegt, die er nach kurzer, unglücklicher erster Ehe 1920 heiratet. Sie ist die Tochter einer Klavier- und Französischlehrerin, die die Kinder und die Ehefrau von Leo Tolstoi unterrichtete. Das Apokalyptische weicht Landschaften und Blumen. Es entstehen über 150 Bildnisse seiner Frau. Sonia ist sein Licht. Während ihm seine Knochenkrankheit immer mehr zu schaffen macht, vertieft er die Freundschaften zu Schriftstellern wie Hermann Kasack (1896–1966) und Malerkollegen wie Karl Schmidt-Rottluff (1884–1976). Erich Heckel und Max Beckmann sind zeitweilig Wohnungsnachbarn.

1929 starb Walter Gramatté in Hamburg an den Folgen einer Darmtuberkulose. Die Freunde setzten ihm Denkmale: Schmidt-Rottluff gestaltete den Grabstein. Und in Kasacks Roman „Die Stadt hinter dem Strom“ ist er in der Figur des Malers Katell zu erkennen.

Ein dramatisches Leben, das viel zu früh endete. Ein Künstler, der nun auch in Leipzig zu entdecken ist.

Von Jürgen Kleindienst