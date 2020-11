Leipzig

Er war im Kinosessel auch Fan. Von Richard Tauber, Jan Kiepura, Beniamino Gigli. Lauter Sänger in doch wohl eher schwachen Werken. Victor Klemperer jedoch ist immer angetan – außer von Kiepuras Opernverschnitt „Zauber der Boheme“.

Da hat dann der Romanist auch seinen Frieden mit dem Tonfilm gemacht. Den lehnt er zunächst mal als „gemordete Kunst“ ab. Am 4. April 1931 notiert er in seinem Tagebuch: „Film muss Ausdruckskunst sein, dem Ballett ähnlich, von Musik getragen, oder er ist ein widerwärtiger toter Mechanismus, und ein misstöniger dazu.“

Jede Menge Heiteres

Natürlich gefallen ihm da Chaplins „Großstadtlichter“ mit ihrem Spott auf die tönenden Leinwand. Erst „Das lockende Ziel“ (mit Richard Tauber) und René Clairs „Die Million“ stimmen ihn um. Tontechnisch begeistert ist er dann von „Im Westen nichts Neues“ und „Der blaue Engel“, während er sich, nur kurze Zeit später, Elisabeth Bergners Melo-Klassiker „Der träumende Mund“ als Stummfilm wünscht.

Da folgt Victor Klemperer immer wieder den Kino-Diskussionen jener Zeit um verfilmten Theater-Ersatz oder eigenständige Kunst. Ähnliche Überlegungen, wenn auch abgeschwächt, wiederholt er später beim Farbfilm. Liest man die Tagebuch-Eintragungen zu Filmbesuchen von 1929 bis 1945, die „Licht und Schatten“ bündelt, ist man allerdings ein bisschen erstaunt, wie unsystematisch Klemperer ins Kino geht. Jede Menge Heiteres, nur eine Handvoll Produktionen, die der Patina der Zeit widerstanden haben.

Zufall und Stimmung

Er geht eben mehr aus seelischen Gründen, zur „Erholung und Ablenkung“, als aus künstlerischen Erwägungen in einen Film. Da scheinen Zufall und Stimmung der Antrieb zu sein („Ich bin so gern im Kino; es entrückt mich“, 20. März 1933) – und Vorlieben. Eine heißt Zarah Leander.

Kommt er auf die Schwedin, die Goebbels als Marlene-Dietrich-Ersatz holte, gerät er ins Schwärmen. „Geradezu erschütternd gut“ findet er sie in „La Habanera“: „Eine großartige Mischung aus Tragik und Humor ohne eigentliche Sentimentalität.“ Naja ... Dass die Regie bei Detlef Sierck liegt, als Douglas Sirk später Hollywoods Großmeister des Melodrams, zählt schlichtweg nicht.

Begeisterung fürs US-Kino

Verblüffend bis kurios werden die Notizen, wenn Klemperer offenbar nicht richtig hingesehen hat. Zu „Der Mann, der Sherlock Holmes war“ überlegt er tatsächlich, ob das Ernst oder Parodie ist. Die visuellen Qualitäten von Milestones „Im Westen nichts Neues“ entgehen ihm ebenso wie die wunderbare Lichtmalerei von Sternbergs „ Shanghai Express“.

Aber eine Begeisterung fürs US-Kino hat Klemperer schon, besonders für Musikfilme ( „ Broadway Melodie“), auch wenn man irritiert liest, dass er sich bei „Bosambo“ allen Ernstes fragt: „Ich weiß nicht, ob Paul Robeson ein amerikanischer Neger oder ein Weißer ist.“

Notizen zum Alltag

In Victor Klemperers berühmten Tagebüchern gibt es, so steht es im Nachwort, 142 Filmnotate. Über 100 davon werden in „Licht und Schatten“ nun erstmals gedruckt. Dazwischen jede Menge Notizen zum Alltag in Dresden und Dölzschen, zum Gesundheitszustand von Eva, der Ehefrau, zur Schreibarbeit Klemperers, zu stetig drückenden Geldsorgen und Träumen, zu den Ausfahrten mit dem immer reparaturanfälligen Auto, zum Tod von Brüdern, zu Judengesetzen.

Nur schwer erträgt Klemperer die Wochenschauen mit den Nazigrößen – bis ihn 1938 das Kinoverbot für Juden ins Herz trifft. Als er im Mai 1940 aus seinem Haus in Dölzschen vertrieben wird, mistet er aus, kann sich aber nicht von den bunten Kinoprogrammen trennen.

Exzellenter Beobachter und Erzähler

Auf über 50 Seiten schildert Victor Klemperer seine langen acht Tage im Gefängnis Ende Juni 1940 (denunziert wegen einer läppischen Verdunkelungslücke) – und erweist sich als exzellenter Beobachter und Erzähler. In knappen Sätzen beschreibt er seine Zelle und die tropfende Zeit, Empfindungen und banale Ereignisse, versinkt er in Rückblicke und Reflexionen. Eine Novelle innerer Nöte, die den Vergleich mit Wolfgang Borcherts„Hundeblume“ nicht zu scheuen braucht.

Beklemmend und erschreckend: Klemperers Erlebnisse in der Dresdener Bombennacht, Mitte Februar 1945. Nach der Zerstörungsnacht sitzt er in Klotzsche, nachdem er sich selbst vom Judenstern befreit hat, erstmals nach sieben Jahren wieder in einem Kino: im läppischen Landarzt-Drama „Das war mein Leben“.

Als Anhang gibt es Klemperers Essay „Das Lichtspiel“ von 1912. Da notiert er hellsichtig, dass das Kino das Miterleben erzwingt. Vielleicht ist das ein Grund, warum ihm mitunter etwas kritische Distanz fehlt..

Victor Klemperer:Licht und Schatten. Kinotagebuch 1929–1945. Aufbau Verlag; 363 Seiten, 24 Euro

Von Norbert Wehrstedt