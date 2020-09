Liebenswert und spannend: Joachim B. Schmidts neuer Roman „Kalmann“

Leipzig

„Aber kein Grund zur Sorge“, sagt Kalmann. Er sagt es immer wieder, und er sagt es so oft, dass es allen Grund zu geben scheint, sich Sorgen zu machen.Wie sehr, das stellt sich nach und nach heraus in Joachim B. Schmidts neuem Roman „Kalmann“. Der Schweizer Schriftsteller, 1981 in Thusis geboren, lebt seit 2007 in Reykjavik. Und auf der rauen Insel spielt auch dieser Roman, in Raufarhöfn auf der Halbinsel Melrakkaslétta im Nordosten von Island.

Ich-Erzähler Kalmann ist intellektuell schwach auf der Brust, seine Mutter sein Vormund, sein Großvater das Vorbild, von dem er alles gelernt hat. Denn genau genommen ist Kalmann, der am liebsten Landkarten liest, nur auf andere Weise schlau als die Mehrheit und auf großzügige Weise liebenswürdig. Eine Figur wie Forrest Gump, 1994 mit Tom Hanks verfilmt, der in Situationen stolpert, die ihm eine gewisse Berühmtheit verschaffen.

Sicherheit auf dem Meer

Kalmann macht den zweitbesten Gammelhai in ganz Island und scheint stets in der Nähe zu sein, wenn Menschen zu Tode kommen – oder höchst unvollständig plötzlich wieder auftauchen. Es beginnt damit, dass er als selbsternannter Sheriff von Raufarhöfn eines Tages eine Blutlache im Schnee entdeckt. Die Ermittlungen machen den Roman zum Krimi.

In der Natur und mit Tieren kennt Kalmann sich aus. Er ist ein guter Jäger, denn zum Jagen braucht man Geduld. Am sichersten fühlt er sich allein auf dem Meer, „viel sicherer als bei einer Tanzveranstaltung oder in Maggas Auto“. Magga fährt ihn manchmal zum Großvater nach Húsavík, und ihr Fahrstil ist lebensgefährlich, aber nicht der Grund für ihr überraschendes Ableben.

Hat Kalmann etwas damit zu tun? Und mit dem Verschwinden von Róbert McKenzie? Oder stammen das Blut und die Spuren im Wald tatsächlich von der Begegnung mit einem Eisbären? „Manchmal war ich traurig, weil Großvater so alt war, dass er jede Sekunde sterben konnte“, sagt Kalmann. „Und manchmal weil meine Mutter nicht mehr hier war, oder weil ich keine Frau hatte. Aber über Róberts Verschwinden war ich nicht traurig. Nein, kein bisschen. Noch nicht zumindest.“

Geschäftsmann zum Verfeinden

Dieser McKenzie ist der reichste Mann im Dorf, er besitzt das Hotel Arctica und viel Land, fährt den teuersten Jeep, spielt „Artic Golf“ und macht sich als letzter Inhaber einer Fangquote auf Lodde und Kabeljau nicht nur Freunde. Zumal er die Quote verramschen will für ein Tourismus-Projekt.

Ein Geschäftsmann also, wie er im Buche steht – und wie er jetzt vielleicht bei den Fischen schläft. Das herauszufinden, ist Aufgabe von Kommissarin Birna, die sich erst gewöhnen muss an Kalmann und daran, dass er eine echte Waffe trägt. Ein Grund zur Sorge.

Spannung steigt

Zwar hat Kalmann einen besten Freund, diesen Nói allerdings kennt er nur aus dem Internet, hat dessen Gesicht noch nie gesehen. „Freunde sind dazu da, einander zum Lachen zu bringen“, findet Kalmann und weiß, dass es besser ist, mit anderen zu lachen, „als der Einzige zu sein, der nicht lacht. Sonst ist man einsam.“

Mit Weisheiten wie dieser wächst er einem nach und nach ans Herz, wobei die Krimihandlung in den Hintergrund rückt. Bevor schließlich doch noch richtig spannend wird, was als Märchen endet. Viel Grund zu wenig Sorge also.

Joachim B. Schmidt: Kalmann. Roman. Diogenes Verlag; 352 Seiten, 22 Euro

Von Janina Fleischer