Leipzig/Linz

Alfred Weidinger, bis April Direktor des Museums der bildenden Künste in Leipzig, hat die Kritik an seiner Ausstellungspolitik zurückgewiesen. „Das Programm war auf die Zukunft des Museums ausgerichtet und hatte seinen Fokus auf ostdeutsche Künstler und Künstlerinnen gerichtet“, sagte der Österreicher, der jetzt Leiter der Oberösterreichischen Landesmuseen in Linz ist, der LVZ. Der Leipziger Kunsthistoriker Frank Zöllner hatte im LVZ-Interview „weniger event-orientierten Lärm im Bereich der Wechselausstellungen“ und mehr Eingehen auf die Museums-Sammlung gefordert. Ein Museum sei kein Zirkus, so Zöllner. „Ich bin lieber ein Zirkusdirektor als arbeitslos“, sagte dazu Weidinger. „Es geht darum, so viele Menschen wie nur möglich für Kunst zu begeistern, nicht um ein geistiges Amüsement für die urbanen Eliten.“

„Museen drohen an Relevanz zu verlieren“

Museen müssten sich heute ganz anders bewegen als noch vor wenigen Jahren. Mit Trägheit bewege man sich nur in den eigenen Untergang, nachzusehen derzeit bei den Berliner Museen, die in die Kritik geraten sind, ihre Potenziale bei weitem nicht auszuschöpfen. „Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz steht deswegen vor seiner Auflösung. Die Gesellschaft fordert mit Recht eine höhere Schlagzahl als in der Vergangenheit, eine zeitgemäße Form der Kulturvermittlung und gesellschaftlich relevante Themen“, betonte der 59-Jährige. „Andernfalls besteht die Gefahr, dass Museen an Relevanz verlieren und geschlossen werden, was in einigen deutschen Städten bereits der Fall ist. Die Probleme sind hausgemacht und nicht mit Covid-19 zu begründen.“

„Wir mussten viel aufholen“

Das Programm in Leipzig unter seiner Führung sei „sportlich“ gewesen, „mit wenigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen“, räumte er ein. „Das Tempo hätten wir so auch nicht beibehalten.“ Es sei dem Anfang und den Umständen geschuldet gewesen, so Weidinger. „Wir mussten viel aufholen. Es war nötig, bedeutenden ostdeutschen Künstlerinnen und Künstlern wie etwa der Fotografin Karin Wieckhorst, der Künstlergruppe Opal, Norbert Wagenbrett und anderen, die zuvor niemals im Museum zu sehen waren, Ausstellungen zu ermöglichen.“ Er mache niemandem einen Vorwurf, betonte Weidinger, aber die hohe Zahl an Ausstellungen sei auch eine Reaktion auf die Vergangenheit, in der man Themen versäumt habe.

Das Museum der bildenden Künste sei jetzt wieder relevant, national wie international bekannt, gerade weil es kein akademisches Museum sei. „Diese haben große Probleme, ihre Zeit ist vorbei.“ Weidinger verweist auf eine These des Zentrums für Kunst und Medien in Karlsruhe: „Das Museum der Zukunft ist kein Museum mehr.“

Erfolgsbeteiligungen zu keinem Zeitpunkt abgerufen

Auch die Kritik an seiner Vertragsgestaltung kann Weidinger nicht nachvollziehen. Zöllner, Direktor des Instituts für Kunstgeschichte an der Uni Leipzig, hatte im Vertrag verankerte Erfolgsbeteiligungen für Steigerungen bei Besucherentgelten und Fördermittelakquise als „skandalös“ bezeichnet. Derlei sei in diesem Geschäft absolut üblich, sagte Weidinger. „Daher hat der Stadtrat meinen Vertrag auch akzeptiert.“ Zudem habe er diese Erfolgsbeteiligungen zu keinem Zeitpunkt abgerufen.

Dauerausstellung ohne Konzept?

Auch die neue Dauerausstellung im Museum war bei Frank Zöllner nicht gut weggekommen. Gegenüber der LVZ sprach er von „quietschbunten Wänden und Riesenbuchstaben“, vermisse ein Konzept. Dazu Weidinger: „Die Aufgabe des Museums, Kunst- und Kulturobjekte zu präsentieren und mit ihnen Geschichte zu erzählen, fordert beständig neue zeitgemäße Lösungen heraus. Neue und berechtigte Forderungen nach Barrierefreiheit, Demokratisierung und Inklusion gilt es dabei ebenso zu erfüllen, wie der Blick auch auf ein jüngeres Publikum gerichtet werden muss, das es für Museen neu zu begeistern gilt.“ Die Entscheidung, bei der Neugestaltung der Dauerausstellung auch auf kräftige Farben, moderne Typografien und progressive Szenografien zu setzen, sei deshalb ganz bewusst gefallen. „Die Erzählungen ergaben sich aus den Schwerpunkten der Sammlung, deren Bestand in bürgerlichen und adeligen Schenkungen gründet und deshalb nie von einer enzyklopädischen Umfänglichkeit geprägt war. Seinen Facettenreichtum auch durch die Varianz der Raumgestaltungen abzubilden, war erklärtes Konzept bei der Neugestaltung.“

Weidinger will 2022 die Leipziger Schulen in Linz zeigen

Alfred Weidinger war im April corona-bedingt aus einem geschlossenen in ein geschlossenes Museum gewechselt. Inzwischen seien fast alle auf mehr als ein Dutzend Standorte verteilte oberösterreichischen Landesmuseen wieder geöffnet, berichtet der neue Chef. Der Kontakt mit Leipzig bestehe weiterhin, er arbeite auch in Österreich mit Unternehmen aus der Stadt zusammen, sagte er. 2022 soll es eine große Ausstellung über die Leipziger Schulen geben.

Von Jürgen Kleindienst