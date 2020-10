Leipzig

„Wir waren ja auch nicht scheiße“ ruft Werther Lohse am Donnerstag Abend in die voll besetzte LVZ-Kuppel am Peterssteinweg hinein – und trifft damit den Nerv im Saal. Natürlich waren Lift, als deren Frontmann und Mastermind Lohse nun hier steht, das nicht. Da herrscht heftig akklamierte Einigkeit. Auch darüber, dass „wir in den 70ern, in dieser wahnsinnig kreativen Zeit, als die im Westen noch Schlager trällerten, schon deutschsprachigen Rock gemacht haben, machen mussten, weil Englisch nicht ging“, verständigt man sich schnell. Und so liegt praktisch sofort das schöne Gefühl von Verbundenheit, von gemeinsam erlebter Vergangenheit in der Luft über den Dächern der Stadt.

Es geht um heute

Dabei geht es gar nicht ums in der Rahmenplauderei so ausführlich beschworene Früher. Es geht um heute. Um die neue Lift-EP „Der Admiral“, die seit gestern in den einschlägigen Streaming-Portalen abrufbereit ist und ab Montag auch in den Plattenläden liegt.

Die Lift-EP „Der Admiral" Quelle: Lift

Allerdings ist von Lift, der 1973 gegründeten Artrock-Band, bei Lichte besehen nicht mehr viel übrig bei diesem Projekt. Unter der Kuppel singt Lohse, ab 1974 mit einer Unterbrechung dabei. Es begleitet am Keyboard der 2013 zum 40. Bandgeburtstag dazugestoßene Leipziger André Jolig, und die jungen Herren der Rhythmusgruppe heißen Markus und Alex – wie Lohse auf Nachfrage in Erfahrung bringen kann. Band-Kontinuität präsentiert sich anders.

Ein trauriges Lied

Macht aber nix. Weil die vier, verstärkt von drei Ex-Kruzianern, trotzdem mit Inbrunst den Weg von Lift nachzeichnen. Von Stephan Treptes „Mein Herz soll ein Wasser sein“ von 1977, bis zu „Der Admiral“ von 2020. Nein, eigentlich schrieb Lohse den Song bereits 2018. Aber jetzt erst fand er den Weg auf die EP. Denn durch die Corona-Pandemie, die seit März bekanntlich den Konzertbetrieb weitgehend lahmgelegt hat, fanden die Lift-Erben endlich die Zeit, den Titel im Studio abzurunden und mit instrumentalen Girlanden zu ergänzen.

Es ist ein trauriges Lied, über Joligs Klavier-Patterns raunt Lohse – in der Studio-Version versteht man auch viele Zeilen des sehr ambitionierten Textes – von weiten Reisen übers Meer, von müden Flügeln, großen Aufgaben und großer Müdigkeit. Die trägt der 70-Jährige mit seiner Stimme kongenial in die Herzen seiner erst gerührten, dann begeisterten Zuhörer.

Von Peter Korfmacher