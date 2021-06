Line-up fürs Leipzig Pop Fest 2021 steht fest

Leipzig

Es wurde einiges an Kritik laut, als vor wenigen Wochen das Line-up für Rock am Ring und Rock im Park 2022 vorgestellt wurde: Zu männlich seien Programm und Headliner, es würden sich kaum Frauen darunter finden, lauteten die Vorwürfe in den sozialen Netzwerken. Das Leipzig Pop Fest 2021 hat sich auf die Fahnen geschrieben, ein Gegengewicht dazu zu bilden: Am Freitag und Samstag, dem 9. und 10. Juli, soll ein Musikprogramm mit vor allem Frauen auf die Bühnen gebracht werden.

Schauplatz ist die Moritzbastei. Sieben Live-Auftritte von Solokünstlerinnen oder vorrangig weiblich besetzten Bands, eine Lesung und mehrere Diskussionsrunden sind angekündigt. Zu hören gibt es am 9. Juli das Duo Wir sind es selbst (20.30 Uhr), tags darauf folgen Frau Lehmann (16 Uhr), Twins in Colour (16.50 Uhr), Brockdorff Klang Labor (17.40 Uhr), Kapa Tult (18.40 Uhr), Yetundey (19.40 Uhr) sowie Sorry 3000 (20.45 Uhr), die eine abwechslungsreiche Mischung aus modernem Pop, Grunge, Synth und Rap versprechen.

Für Freitagabend ist zudem ein Netzwerktreffen über die Arbeit und Musik von Frauen geplant. Am Samstag finden die vier Diskussionsrunden statt, in denen es unter anderem um Sexismus in der Clubkultur oder die Livebranche nach Covid 19 geht. Tickets gibt es unter www.leipzigpopfest.de/tickets, dort ist auch die Anmeldung für das Rahmenprogramm möglich.

Von CN