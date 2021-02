Leipzig

„Mir ist wirklich ein Stein vom Herzen gefallen, dass wir den Wettbewerb nun endlich durchführen konnten, und das erfolgreich“, sagt Mario Linkies, Präsident des Lions Club Leipzig Saxonia. Der 1. Internationale Klavierwettbewerb „Die jungen musikalischen Löwen“ hätte eigentlich schon im Mai 2020 über die Bühne gehen sollen und wurde aufgrund der Corona-Pandemie verschoben.

Und auch im nächsten Anlauf lief der Wettbewerb nicht wie geplant im Musiksalon der Grieg-Begegnungsstätte, sondern ausschließlich digital. Bis Ende Januar hatten die 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer Zeit, ihr Wettbewerbsprogramm auf Video aufzunehmen und einzureichen. Eine Herausforderung, auch im Bereich der Datenübertragung, denn das Programm musste in einem einzigen Take aufgenommen werden, um die Wettbewerbssituation zu simulieren.

Bewertung in mehrstündiger Videokonferenz

„Anschließend hat die Jury die Aufzeichnungen separat angesehen und in einer gemeinsamen mehrstündigen Videokonferenz die Teilnehmerinnen und Teilnehmer professionell bewertet“, erklärt Linkies das weitere Vorgehen. Die Jury bestand aus Oriol Plans-Casal, Pianist und Musikpädagoge an der Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn-Bartholdy (HMT), Robert Clemen, Musikproduzent bei MDR Klassik, Dietmar Nawroth, Klavierprofessor an der HMT und Vize-Präsident der Grieg-Begegnungsstätte und Universitätsmusikdirektor David Timm.

Erster Preis in Altersgruppe I geht nach Leipzig

Auch wenn die Einsendungen aus ganz Deutschland und sogar international eingingen: Der erste Preis der Altersgruppe zwischen 10 und 13 Jahren ging an eine Leipzigerin: Babett Lehnert erhielt für ihre 99 von 100 erzielten Bewertungspunkte den mit 500 Euro dotierten ersten Preis. Für ihr Programm wählte sie vom Pflichtkomponisten Edvard Grieg „An den Frühling“ aus den Lyrischen Stücken op. 43. Von Ludwig van Beethoven integrierte sie den Kopfsatz aus der c-Moll-Sonate op. 10. Ihr Programm schloss mit „Viva! Vegas: Show City, Show Girl“ der japanischen Jazz-Pianistin Hiromi Uehara. Für die 12-Jährige ist es ein gewonnener Preis von vielen – allein sechsmal stand die junge Pianistin schon bei „Jugend musiziert“ auf dem Treppchen.

15-Jähriger aus Hessen überzeugt mit Beethoven, Liszt und Grieg

In der Altersgruppe von 14 bis 17 Jahren erspielte sich Linus Reul aus Bad Soden in Hessen den ersten Platz. Von Grieg wählte er aus den Lyrischen Stücken op. 62 die Nr. 4, „Bächlein“ und Nr. 5 „Traumgesicht“, von Beethoven den ersten Satz der Waldstein-Sonate op. 53. Zum Abschluss wählte er von Franz Liszt die zehnte der „Études d’exécution transcendante“, das „Allegro agitato molto“. Der 15-Jährige ist seit Januar 2019 Stipendiat der Internationalen Musikakademie Berlin und gewann unter anderem 2019 den Beethoven-Sonderpreis des Beethoven-Bonnensis-Wettbewerbs.

Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern – die Jüngste ist 10 Jahre alt, der Älteste 18 – habe sich eine große Spannbreite im Niveau aufgetan, wie Mario Linkies feststellt, da einige der jungen Pianisten schon kurz vor der Aufnahmeprüfung an einer Musikhochschule stünden. Edvard Grieg als Pflichtkomponisten für die Stückauswahl zu stellen, habe dazu geführt, dass sich die Eleven noch intensiver oder neu mit dem Romantiker auseinandersetzten.

Zweite Auflage des Wettbewerbs in Planung

Die zweite Auflage des Wettbewerbs für das Jahr 2022 ist schon in Planung, genau wie ein Preisträgerkonzert im Sommer.

Die virtuelle Durchführung des Wettbewerbs haben Lions-Präsident Linkies und Werner Kopfmüller, Geschäftsführer der Grieg-Begegnungsstätte als tauglich befunden – auch wenn dieses Format andere Bedingungen und Anforderungen mit sich bringt. „Das direkte und einmalige Erlebnis fehlt“, sagt Linkies. „Die Jurymitglieder können sich die Musikbeiträge mehrmals ansehen, und die Pianisten haben nicht die Möglichkeit, in einem Konzertsaal, an einem besonderen Instrument oder in einer professionellen Aufnahmequalität ihre Stücke darzubieten.“ Auch der normale Klavierunterricht war für viele Teilnehmer nicht mehr möglich, um sich intensiv vorzubereiten. Einige mussten auch hier auf den digitalen Weg ausweichen.

Unterstützung der musikalischen Entwicklung

Aber Kreativität und Umdenken ist besser als Absagen – so bremst die Pandemie nicht alles aus. Linkies verweist noch auf das soziale Engagement der Unterstützer des Lions Club Saxonia: „Die Baker Tilly Stiftung, die Noticon GmbH oder die Grieg-Begegnungsstätte unterstützen damit direkt junge Menschen bei ihrer musikalischen und somit humanistischen Entwicklung, die auch unbedingt international aufgestellt sein muss – im Sinne der Menschheitsaufgaben.“ Gerade in Zeiten wie diesen.

Preisträger des 1. Internationalen Klavierwettbewerbs „Die jungen musikalischen Löwen“ Altersgruppe 10 bis 13 1. Preis Babett Lehnert (Leipzig) 2. Preis: Eva Wang (Wien) und Wilhelmine Freytag (Borsdorf) Altersgruppe 14 bis 17 1. Preis: Linus Reul (Bad Soden) 2. Preis: Erik Johann Schumacher (Leipzig) Preis des Lions Club Saxonia: Georgij Martyushev (Leipzig) und Anouk Falke (Leipzig) Preis des Lions Club Saxonia Junge musikalische Löwin: Nina Patricia Purtov (Leipzig) Preis des Leipziger Lions Club Saxonia Junger musikalischer Löwe: Jonas Rüde (Leipzig) Preis der Baker Tilly Stiftung AG 10 bis 13: Artjom Ulrich Müller (Leipzig) AG 14 bis 17: Nomiko Taima Linkies (Leipzig) Preis der Noticon GmbH AG 10 bis 13: Tanja Müller (Freiberg) AG 14 bis 17: Julia Trensch (Leipzig)

Von Katharina Stork