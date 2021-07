Leipzig

Später, in ein paar Jahren, wenn die Pandemie auch für jene überstanden ist, die „gar nicht wollen, dass es aufhört“, gebe es vielleicht noch ein paar Anfälle von „Drostalgie“. Dann werde dort, wo mal die Berliner Mauer stand, neben Sowjetmützen auch „eine bunte Auswahl an Masken“ angeboten und nennen „die Lauterbach-Ultras“ den Ort liebevoll „Checkpoint Karli“.

Ja, ohne Corona gäbe es das Programm so nicht, mit dem Lisa Eckhart am Sonntagabend in der fast ausverkauften Parkbühne im Clara-Zetkin-Park war. Am Nachmittag hat sie am gleichen Ort aus ihrem Debüt-Roman „Omama“ gelesen, im kommenden Jahr soll ein neues Buch erscheinen. Eigentlich hätte die österreichische Kabarettistin, die seit drei Jahren in Leipzig lebt, noch einmal „Die Vorteile des Lasters“ gespielt. Doch inzwischen hat der Lockdown etwas gemacht mit den Menschen. Und wer Lisa Eckhart immer mal bei „Nuhr im Ersten“ gesehen hat, weiß, dass sie das umtreibt.

„Völker, hört die Symptome!“, sagt Lisa Eckhart

Jenseits der Kategorien richtig oder falsch fragt sie nach Verhaltensweisen und landet schnell bei dem, was man Eitelkeit, Rachsucht oder Missgunst nennen kann, Trägheit, Neid oder digitale Völlerei – roter Faden ihres „Laster“-Programms und nun auch der „Ungenierten Sonderausgabe“. Allein die Wollust bleibt im privaten Raum, wenn sie das Kamasutra als „elende Mischung aus Unzucht und Möbelmontage“ definiert und Treue als den Umstand, öfter Nein zu sagen als Ja. Kontaktverbot stehe bei ihr im Ehevertrag und ihre Beziehung mit einem älteren Mann sei „so ein Hausfrauen-Ding: Man will die Reste verwerten.“

Wenn Eckhart ihre Watschn verteilt, führen Widerspruch und Verstand die Hand. Wie gewohnt führt sie Idiotie ins Feld, um sie mit den Waffen der Satire zu schlagen. Sie bricht kein Tabu, sondern bringt, was Diskurse fordern, zu einem Schluss, an dem sie die Doppelmoral der Mitläufer in ihre Einzelteile zerlegt. „Völker, hört die Symptome!“ Im Lockdown sei aus „Integriert Euch!“ ein „Isoliert Euch!“ geworden. Kinder haben sich nicht mehr „Läuse, Flausen und Freunde“ eingefangen, sondern konnten im Homeschooling an Sport und Ethik als „Haltungsturnen“ herangeführt werden.

Mehr in den Geist investieren als in den Körper

Eckhart bleibt allem auf den Fersen, was in die Irre läuft – vom Betteln um Bevormundung bis zu einem Fortschrittsglauben, der ins „digital betreute Wohnen“ führt, bevor man im Altenheim „wieder alles selber machen muss“. Menschen, die in ihren Patientenverfügungen darauf bestehen, nicht an Maschinen angeschlossen zu werden, tragen Uhren am Handgelenk „wie Intensivstationen“ – „Als Arzt müsste ich die töten.“ Medizin und Gesellschaft gehen schon länger körperbetonte Verbindungen ein. Mehr in den Geist zu investieren, fordert Eckhart. „Sie retten kein Leben, wenn Sie zu Hause bleiben. Sie bringen höchstens keinen um.“

Was anfangs wie ungewohnte Milde wirkt, erweist sich als leichtes Zurückfahren der Bühnen-Dekadenz. Die konzentriert sich auf das Reden über ihren „Luxus aus Reichtum und Berufsverbot“ und dass sie, „was Social Distancing angeht, ein Naturtalent“ sei. Ein Mangel an Scham- oder Mitgefühl charakterisiert die Rollen, in die die Künstlerin schlüpft, um weiterzudenken als bis zum nächsten Warnschild. Was so ermutigend ist wie grandios.

Das Ende der Unschuld

Die Pandemie-Zeit hat Menschen verschärft, Einsamkeit verstärkt: „Wie viele haben nicht einmal eine Familie, sondern nur Zeit zum Totschlagen.“ Hat Denunzianten ermutigt: „Wie asozial muss man sein, um seine Mitmenschen anzuzeigen? Ehrenamtlich. Es soll ja nicht einem selbst nützen, sondern anderen schaden.“ Denunzianten wollten nicht das Sterben eindämmen, sondern das Leben. Da sei eine Unschuld verloren gegangen, seit „Eva in die Fledermaus gebissen hat“.

Die Rechten prophezeiten ja seit Jahren „den Untergang des Abendlandes“, sagt Eckhart. Es werde kein Weihnachten mehr geben, kein Ostern, keine Gottesdienste – und jeder werde verschleiert sein. „Sie hatten recht.“ Nur sei nicht der Islam Schuld. Corona kam nicht, „weil der Moslem kein Schweinefleisch isst, sondern der Chinese alles“.

Eckhart lüftet das Geheimnis ihrer Schwangerschaft

Es sei Zeit für einen „menschlichen Wiederaufbau“. Das kann dauern, denn „Menschen sabbern in den Mundschutz, aber bespucken sich im Netz“, was mit jener neuen „Zimperlichkeit“ korrespondiert, wenn am Nachbartisch geraucht wird oder gestillt. „Dann nehme ich meine Zigaretten und mein Kind und gehe.“

„Das Wir in Virus“ führt von „Krise als Chance“ zum Glauben an „Mutter Natur“. Allerdings: „Wenn Mutter Natur uns liebte, sähe Bärlauch nicht wie Maiglöckchen aus“, sagt Eckhart. Symptomatisch ist auch, dass viele „durch Corona Familie und Freunde verloren haben. Nicht weil sie tot sind, sondern anderer Meinung.“ Leute, die bei jedem Milchprodukt ganz genau wissen wollen, was „denn da drin“ sei, werfen anderen vor, das Gleiche bei einem Impfstoff zu fragen.

Nach zwei Stunden mit fast keinem Regenschauer jubeln die Zuschauer und erfahren noch, was „da drin ist“ in dem Babybauch. Doch „das muss unter uns bleiben“.

Von Janina Fleischer