Lisa Eckhart im Interview: "Die Kultur stellt sich selbst ein Bein“

Leipzig

Am Sonntagabend wurde die Leipziger Lachmesse im Academixer-Keller eröffnet – wie immer mit der Verleihung des „Löwenzahn“-Preises. 2020 bekam ihn die österreichische Kabarettistin und Schriftstellerin Lisa Eckhart für ihr Programm „Die Vorteile des Lasters“, das im Haus Leipzig zu sehen war. Im Interview spricht die in Leipzig lebende Künstlerin über die Auswirkungen der Pandemie auf die Freiheit der Kunst.

Über die Vergabe des „Leipziger Löwenzahns“ entscheiden eine Fach- und eine Publikums-Jury. Was ist Ihnen wichtiger: die Zuneigung des Publikums oder Anerkennung durch eine Jury?

So bescheiden bin ich noch, dass mir Preise sehr viel bedeuten, dass ich sie nicht als selbstverständlich erachte. Und da unterscheide ich gar nicht zwischen Jury und Publikum. Mich freut, dass der Preis in Leipzig verliehen wird. Das ist für mich schon ein bisschen eine symbolische Aufenthaltsgenehmigung für Leipzig und den Osten.

Zur Person Lisa Eckhart wurde 1992 im österreichischen Leoben geboren. Sie studierte Germanistik und Slawistik in Paris und Berlin. Seit 2015 steht sie mit Solo-Programmen auf der Bühne, derzeit mit „Die Vorteile des Lasters“. Sie ist in zahlreichen Fernsehsendungen zu erleben, 2020 erschien ihr Roman-Debüt „Omama“. Lisa Eckhart lebt in Leipzig.

Sie sind also bereits Lokalpatriotin?

Unbedingt. Und umso frenetischer, als ich zuvor überhaupt nicht wusste, worauf ich mich einlasse, also aus keiner vorurteilsbehafteten Sympathie hierhergekommen bin. Ich bin auch begeisterte Verfechterin im Westen, wenn nicht sogar im Ausland.

Wundern sich dort Menschen, dass Sie – nach allem was man weiß – freiwillig im Osten leben?

Sie staunen immer weniger und beleidigen mich eigentlich mit dem Vergleich, Leipzig sei ja das neue Berlin. Wo ich sage: Gottseidank nicht. Dass Leipzig als Studentenstadt gilt und sehr jung sei, sind keineswegs die Gründe, warum ich diese Stadt schätze.

Sondern?

Es ist dieses Miniaturartige. Als jemand, der sehr klaustrophil veranlagt ist und nicht viel Aufnahmefähigkeit hat für Stadtgewusel und Gesichter, empfinde ich das als eine wunderbare Kulisse. Und ich bin immer wieder erstaunt über das Wohlwollen, das einem entgegengebracht wird. Diese Herzlichkeit der Leute, die finde ich schon außerordentlich.

„Es gibt noch Dinge aufzuarbeiten und einzuordnen und zu sagen“

Sie haben Ihr Programm „Die Vorteile des Lasters“ im Sommer aktualisiert. Musste da vor allem Altes raus – oder eher Neues rein?

Eher was raus. Die Premiere ist lange her, und ich habe es persönlich nicht mehr ertragen, wenn ich mitbekommen habe, dass die Leute – wie bei einem Konzert – die Texte mitgesprochen haben. Auch wenn es mich natürlich wahnsinnig freut und ehrt. Zudem schien mir, dass zu viel passiert ist, um das alte Programm einfach weiter zu spielen.

Sie meinen den Umgang mit der Pandemie?

Es gibt noch Dinge aufzuarbeiten und einzuordnen und zu sagen. Weil natürlich jeder sehr schnell war in seinen Urteilen. Ich habe in dieser ganzen Corona-Sache Zeit gebraucht – und brauche sie noch immer.

Was muss aufgearbeitet werden?

Zum Beispiel: Wie gehen wir um mit der Heuchelei, dass es immer nur um den Schutz des anderen geht? Wie gehen wir weiter um mit Distanz? Wobei diese Distanz eine natürliche Fortsetzung einer zwischenmenschlichen Entfremdung war, die sich schon lange angebahnt hat. Es wird sich erst langfristig zeigen, wie gut oder schlecht uns das getan hat, dass man tatsächlich weniger Körperkontakt hat, und sei es nur flüchtiger. Denn der Abstand verhält sich ja nicht direkt proportional zum Anstand, den man einander entgegenbringt. Dadurch, dass Menschen einander jetzt auf Distanz im Netz begegnet sind, ist die Kommunikation doch um einiges verroht.

Sehen Sie einen Gewöhnungseffekt?

Es ging sehr schnell. Auch die Aggressionen, was das Impfen betrifft. Wie schnell sich das von der tatsächlichen Krankheit losgelöst hat. Es wurde ein Erregungspotenzial geschaffen, das nun schwer gestillt werden kann. Nach einer fast ein Jahr währenden Todesangst, in die sich manche hineingesteigert haben, ist es schwer, wieder zum Alltag überzugehen. Als brauche man weiterhin den Kick. Hinzu kommt ein Wahlkampf, der den Puls nicht unbedingt in die Höhe getrieben hat.

Politik scheint derzeit mehr ein Umgang mit Stimmungen zu sein als mit Inhalten. Wem könnten die Auswirkungen, die das auf die Kultur hat, in die Hände spielen?

Wie die Kultur scheinbar von allen Seiten eigentlich sabotiert wird, ist schlafwandlerisches Geschick beziehungsweise Ungeschick, das vielen in die Hände spielt. Ich weiß nicht, ob es Optimismus oder Pessimismus wäre, dahinter ein Agens zu vermuten. Es geht gar nicht um „Cancel Culture“, sondern dass Kultur grundsätzlich das Leben schwergemacht wird. Das kommt zur Gewöhnung noch hinzu: dass es jetzt bitter nötig wäre, Kultur wieder anzupeitschen nach der Zeit der Livestreams und des vereinzelten Konsumierens.

Kann Kultur nur wirken, wenn sie Normalität ist?

Ob sie das je war, kann ich nicht abschätzen, ob es ein Verlangen gab, das über den Status hinausgeht, sagen zu können, wo man am Wochenende gewesen ist. Aber sie rückt immer weiter davon weg, Normalität zu sein. Wobei sie sich ordentlich selbst ein Bein stellt, weil es um den künstlerischen Gehalt schlecht bestellt ist. Weil sie sich aufgeschwungen hat zu einer moralischen Instanz. Das hat sich manchmal angefühlt, als wollte sie das Machtvakuum der Kirche füllen. Das Moralisieren in der Kunst dürfte die Menschen mindestens so sehr davon abhalten, dorthin zu gehen, wie eine 2G-Regel.

„Von der Kunst erwarte ich Skepsis“

Menschen, die sich nicht mit den bislang verfügbaren Impfstoffen impfen lassen wollen, sogenannte Impfskeptiker, kommen nur noch schwer mit Kulturangeboten zusammen.

Dabei erwarte ich genau diese Skepsis von der Kunst. Wenn Menschen, die als Skeptiker verschrieen werden, davon ausgeschlossen sind und sich die Kunst standardisiert um Leute herum, die Skepsis für Verrat oder nicht angebracht erachten, dann weiß man: Das können keine großartigen Kunstwerke sein, die in dieser Zeit entstehen.

Macht Sie so etwas manchmal künstlerisch sprachlos?

Nein, das ist mir noch nicht passiert. Doch gerade jetzt habe ich großen Spaß daran, wegzugehen von der Aktualität und das Publikum eher mit Absurdem und scheinbar Irrelevantem in den Wahnsinn zu treiben in dem Sinne, dass sie sagen: „Aber es gibt doch jetzt wirklich Wichtigeres zu besprechen!“ Gerade dann wäre das reine Amüsement angebracht. Es tut gut, von der Analyse des Zeitgeistes zurückzutreten und Unsinn zu produzieren.

Ist der heilige Ernst, zu dem Humoristen heute neigen, eine Form der Feigheit?

Ich sehe eine Sorge, sich zu positionieren, weil man um die Hälfte seines Publikums fürchtet.

Während die Gesellschaft sich politisiert im Abfordern von Haltung, wird sie immer unpolitischer im Denken und Tun. Ist der reine Unsinn schon wieder politisch?

Das wäre die dialektische Konsequenz im Idealfall. Da sind wir auch wieder beim Verfall des Kulturellen, da ja scheinbar nichts mehr von Belang ist, was nicht politisiert werden kann. Dadurch fällt vieles durch. Das lähmt den Diskurs, und es macht die Menschen träge.

Lachmesse-Gastspiele am Montag *Johannes Hallervorden: „Der letzte Raucher“, Komödie; 20 Uhr, Academixer *Sissi Perlinger: „Worum es wirklich geht“, Entertainment; 20 Uhr, Pfeffermühle *Zärtlichkeiten mit Freunden: „Rico Rohs & Das Ines Fleiwa Quartett“, Comedy; 20 Uhr, SanftWut Karten gibt es in den Veranstaltungsstätten, in der ­Ticketgalerie (LVZ-Foyer, Peterssteinweg 19; Barthels Hof, Hainstr. 1) sowie auf www.ticketgalerie.de Komplettes Programm: lachmesse.de

Von Janina Fleischer