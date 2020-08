Leipzig

Lisa Eckhart kommt in Sandalen und mit dem Fahrrad zum Interview in die Moritzbastei. Sie hat es nicht weit, ist seit gut zwei Jahren Leipzigerin. Anderthalb Stunden später wartet schon der MDR. Seit rund zwei Wochen gibt die 27-jährige österreichische Kabarettistin und Autorin rund um die Uhr Interviews – wenn sie nicht gerade auf der Bühne steht wie am Donnerstag in Dresden. Das Interesse hat mit ihrem neuen Roman „ Omama“ zu tun und mit einer Affäre um einen Auftritt bei den „WDR-Mitternachtsspitzen“, ihr wurde Antisemitismus unterstellt.

Als die Idee zu Ihrem Roman gereift ist, der nach dem Krieg in einem steirischen Dorf einsetzt, die 50er Jahre streift und zu einer Kreuzfahrt in der Gegenwart führt – was war zuerst da: die Geschichte, die Figuren – oder die Sprache, nämlich ein teils deftiger Dialekt?

Die Sprache ist immer am Anfang. Der Rest wird dann von ihr nach vorn gepeitscht. Die Sprache ist auch der einzig wirklich lebendige Protagonist in meinem Buch. Figuren treten prototypenhaft auf, vor allem im zweiten Teil in den Rollen des Dorfdeppen, der Dorfmatratze ... Die Sprache ist es, die am meisten lebt.

Und dabei völlig anders ist als in den Bühnentexten. War da das Bedürfnis nach einer anderen Form?

Es ist reinere Sprache, weil ich weniger darin vorkomme. Ich kann sie laufen lassen, sie muss nicht bedeutungsschwanger sein, muss nicht so eine Botschaft to go beinhalten, wie es im Cabaret einfach unumgänglich ist. Das ist das Privileg der Belletristik.

Lisa Eckhart: Omama. Roman. Zsolnay; 384 Seiten, 24 Euro Quelle: Zsolnay Verlag

Als Ihr Vorbild nennen sie die österreichische Schriftstellerin Elfriede Jelinek. Warum?

Die Jelinek hat mein Schreiben am meisten geprägt, weil ich in der Jugend tatsächlich ein Erweckungserlebnis hatte, was diesen teilsweise sehr lakonischen Stil betrifft, diese Stakkato-Sätze. Auch was den Humor betrifft – bei ihr wie in meinem Roman: Alles ist furchtbar, aber nichts davon wäre nicht auch gleichzeitig sehr komisch. Man kann nicht mehr mit diesen Figuren weinen, weil es zu furchtbar ist. Das kippt dann eben in ein Lachen. Wer da noch Mitleid hat, der hat den Ernst der Lage nicht begriffen.

Gehört das zum Prinzip der Satire?

Ich glaube schon. Für mich ist die Bedingung, etwas persönlich komisch zu finden, dass ich es als Unsäglichkeit des Lebens erachte. Weil es mir kein Lachen abringt, wenn dahinter nicht auch eine tiefe Verletzung oder Kränkung stecken würde.

Erwartet das Publikum eine Art Gefühlsselfie zur Selbstbestätigung?

Es ist schon schwierig mit dieser Floskel des Spiegelvorhaltens. Das kann man auf eine Art und Weise praktizieren, die völlig falsch wäre, weil sie eben nur bestätigt. Da gibt es keine Sublimierung, da wird nichts transzendiert, da passiert keine Verallgemeinerung der kleinen Ich-Wehwehchen zum Weltschmerz.

Hat Satire also einen Auftrag?

Es darf eine versteckte Botschaft geben, aber die muss wirklich versteckt sein unter einem Firnis von Sprache und von Darbietung. Nicht ein bisschen versteckte Kunst in einem Wust von Botschaft. Mir macht es Spaß, die Gleichförmigkeit von Früher und Heute herauszukitzeln: Beide sind schlimmer. Und zu schauen: Wie haben wir es geschafft, Unsäglichkeiten und Elend so zu verpacken, dass wir meinen, einen Fortschritt gemacht zu haben. Ohne in ein Früher-war-alles-besser zu kippen.

Sie stehen wieder mit Ihrem Programm „Die Vorteile des Lasters“ auf der Bühne. Empfinden Sie die Zuschauer nach der langen Corona-Pause als humoristisch ausgehungert?

Ich glaube, das ist relativ gleich, weil es sich so austariert hat. Zum einen sind die sicher humoristisch ausgehungert – das nimmt ihnen andererseits ihre Verunsicherung wegen des Trubels.

Der Trubel war, dass Sie vom Hamburger Harbour Front Literaturfestival ausgeladen wurden wegen Sicherheitsbedenken, dann wieder eingeladen, schließlich selbst absagten. Warum haben Sie abgesagt?

Als der Festivalleiter sich als Retter der Kunstfreiheit aufgespielt hat und von „Weimarer Verhältnissen“ sprach, da dachte ich: Das lasse ich dir jetzt nicht durchgehen, diese Rolle kriegst du von mir nicht. Zum anderen ist er letztlich vor dem Gegenwind zum Gegenwind eingeknickt. Ich will aber auch nicht, dass man einem mir wohlgesonnen Mob nach dem Mund spricht. Oberste Instanz dieses Wettbewerbs ist eine Fachjury, das sind die einzigen, die in dieser Causa etwas zu sagen haben – und niemand sonst.

Bald werden Sie zum ersten Mal aus „ Omama“ lesen. Da könnten Sie auf Erwartungen an die Bühnen-Figur treffen.

Ich glaube, dass diese leidige Affäre die Erwartungen sehr in die Höhe gepeitscht hat. Gar nicht mal so sehr in eine qualitative Höhe, sondern so, dass ich in Dresden am Ende des Programms den Eindruck hatte, die Leute fragen: „Na und wo ist jetzt der ganze Rassismus? Jetzt hat sie den rausgestrichen!“ Dann kann ich ihnen nicht sagen: Nein, der war nie drin, ich suche ihn selbst. Da wurden wirklich ungustiöse Erwartungen geschürt, denen ich natürlich nicht gerecht werden kann.

Bei Lesungen könnten Sie sich erklären.

Ich werde nur zur Hälfte lesen – und die andere Hälfte mit ihnen schwadronieren auf eine Art, wie ich es im Cabaret nicht kann. Über Dinge um das Schreiben, die mir am Herzen liegen, die aber nicht humoristischer Sprengstoff sind.

Was für Dinge sind das?

Zum Beispiel meine nicht nachlassende Empörung, wie viel heute unentwegt geschrieben wird. Was manch einer in seiner Naivität als Fortschritt erachtet, dass die Jugend jetzt so viel schreibt, und seien es nur WhatsApps und Tweets. Angesichts dessen, dass wir alle noch nicht so lange alphabetisiert sind, wird da – fahrlässig und auch undankbar – lapidar Schrift in die Welt gesetzt. Das war eigentlich mal ein Privileg. Und genauso mein Erstaunen darüber, wie sehr die Menschen keinerlei Scheu haben, etwas in Stein zu meißeln, wie es im Internet der Fall ist, doch der flüchtigen Rede im Dialog völlig misstrauen.

Schadet das der Kultur?

Es ist schwierig, aus etwas, was für die anderen banale Alltagserfahrung ist, Kunst zu machen. Weil jedem nahegelegt wird, kreativ zu sein und irgendetwas Künstlerisches zu schaffen, ist Kunst pervertiert und kommerzialisiert. Da alles kulturalisiert wird, stellt sie längst nicht mehr diese heilige Sphäre dar, die in der Produktion nur ein paar wenigen gegeben ist. Alles Elitäre wurde ihr ausgetrieben. Ich möchte sie aber weiter elitär! Nicht in dem Sinn, dass sie nur einem elitären Zirkel vorbehalten sein sollte. Sondern die, die sie ausüben, sollten nicht die Mehrheit bilden. Das Publikum braucht die Möglichkeit, Respekt zu haben.

Kam mit dem Fahrrad zum Interview: Lisa Eckhart. Quelle: Kempner

Auf die Gefahr hin, nicht mitreden zu können?

Mich deucht, vor ein paar Jahrzehnten hätte man noch immer, wenn einem ein Kunstwerk nicht zusagt, die Schuld bei sich gesucht. Ich selbst habe keinerlei Verständnis für die Oper und für die Malerei und empfand die Demut, die mir das eingeflößt hat, immer als recht prickelnd.

Dass Kultur in den vergangenen Monaten ins Internet geflohen ist, konnte den Eindruck erwecken, dort sei ein Kulturleben möglich.

An diesem Prozess sind die Künstler maßgeblich beteiligt. Vor allem in meiner Branche haben sie sich in einem absolut intimen Raum exponiert. Ich war gezwungen, während ihrer sehr bescheidenden Darbietungen in ihr Schlafzimmer oder Wohnzimmer zu sehen. Diese pornografische Nähe zum Zuschauer, der vereinzelt vorm Laptop saß und nicht in der Masse, hat natürlich die Unfähigkeit vorangetrieben, Kunst von Künstler zu trennen. Mal ganz abgesehen von dem Wahnwitz, alles gratis preiszugeben.

Es war aber auch von Solidarität die Rede.

Solidarisch wäre gewesen, dass niemand irgendwas macht. Einmal eine Leerstelle klaffen zu lassen, um zu zeigen, dass etwas fehlt. Stattdessen haben sie die Leute in einem neoliberalen Furor der nicht enden wollenden Produktion überflutet mit mediokren Produkten. Die Corona-Pandemie hat alles, was ich befürchtete, ein großes Stück vorangetrieben: die Vereinzelung, die Digitalisierung in Bereichen, wo sie eher kontraproduktiv ist, und die Qualität der Kommunikation.

Und zwar erstaunlich schnell.

Das ist auch klar. Es passiert ja nicht nur älteren Damen, dass sie schrullig werden, wenn sie lange allein leben. Nun ist vielen in zwei, drei Monaten passiert, dass sie sich noch schlechter auf ihre Umgebung einlassen können, den anderen anders sein lassen. Toleranz dahingehend war immer schon gering, aber es hat sich sehr radikalisiert.

Wenn Sie nicht gerade Interviews geben – woran arbeiten Sie zurzeit?

An einer Nummer über Racial Profiling und wie sehr es mir als Österreicher in Deutschland vorenthalten wird.

Von Janina Fleischer