Leipzig

Wenn am Freitagabend im Reporter-Café des neuen LVZ-Newsrooms nach der Lesung mit Pieke Biermann und Johannes Groschupf der Applaus verklungen ist, geht es am Bücherstand der Buchhandlung Grümmer vielleicht erst richtig los. Denn Autorin und Autor signieren ihre Romane, und das neu aufgelegte „Berlin-Quartett“ Biermanns wird exklusiv verkauft, erscheint erst im November im Ariadne-Verlag.

Der Krimi-Abend „Kriminaldauerdienst: Babylon City“ gehört zum Literarischen Herbst, und zu diesem Festival gehören die Büchertische von sieben Leipziger Buchhandlungen: von der Connewitzer Verlagsbuchhandlung über Grümmer, Rotorbooks, SeitenBlick, Serifee, Südvorstadt bis el Libro.

Nach dem Lockdown zurück zum Dealer

„Support your local book dealer“ lautet das Motto nach Monaten mit harten und weichen Lockdowns. Die unabhängigen Buchhandlungen haben in der Krise Lastenfahrräder gekauft oder Boten beauftragt, um die Bücher zur Kundschaft zu bringen. Während des Festivals kommen sie zu den Lesungen, was mal sehr gut, mal nicht ganz so gut läuft.

PeterLichts neuen Roman „Ja okay, aber“ wollten nach dem Auftritt im UT Connewitz 20 Zuschauer nach Hause tragen. Nach dem Kanon-Abend im Horns Erben waren es nicht ganz so viele und nach der ausverkauften „Beste erste Bücher“-Show im Ost-Passage Theater noch etwas weniger. Spätentschlossene können ja im Laden kaufen – jederzeit und sowieso.

Festival-Tipps für Donnerstag und Freitag Donnerstag, 28. Oktober 19.30 Uhr, „Vierunddreißigster September“ heißt der neue Roman von Angelika Klüssendorf, über den sie im Literaturhaus Leipzig mit Alexander Suckel spricht. Walter ist zwar tot, doch zu erzählen hat er viel. Denn die Toten sehen alles und wissen darum mehr. Nur warum seine Frau Hilde ihn erschlagen hat, kann Walter nicht verstehen. „Vierunddreißigster September“ ist ein richtiger Dorfroman mit echten Charakteren, Wunden, Schmerzen 20 Uhr, „Other Writers Need to Concentrate“: Bettina Wilpert und Janin Wölke im Gespräch mit Sibylla Vričić Hausmann dem Thema „Autor*innenschaft und Elternschaft“. Seit rund zwei Jahren bloggen auf www.other­writers.de rund 50 Autor*innen über das Leben und Schreiben mit Kindern. (Deutschen Literaturinstitut Leipzig)20 Uhr: „Hilfsschule Bixley“ ist das „Lyrikhotel Eins“ überschrieben, ein Abend für Ivan Blatný. Zu Gast sind Jan Faktor und Annette Simon und Martin Reiner, Moderation: Lubomír Sůva (Möbelkooperative Süd, Kartenreservierung: info@literarischer-­herbst.com) 20 Uhr: Im Buchsalon diskutieren Linn Penelope Micklitz, Rebecca Salentin und Jörg Schieke über Neuerscheinungen aus Sachsen, anschließend liest Jens Wonneberger aus „Flug der Flamingos“ (Moritzbastei) Freitag, 29. Oktober 20 Uhr, „Kriminaldauerdienst: Babylon City“: Johannes Groschupf zeichnet in seinem hochaktuellen Thriller „Berlin Heat“ das Bild einer politisch überhitzten Hauptstadt im ersten Sommer nach Corona. Pieke Biermann hat die Realität der Polizeiarbeit und die sozialen Realitäten der Metropole in die deutsche Kriminalliteratur eingeführt. Beide sind im LVZ-Newsroom zu Gast, Peterssteinweg 19, Karten: ticketgalerie.de/ Restkarten Abendkasse (3G) 20.30 Uhr, „Lyrikhotel Zwei“: Jan Kuhlbrodt (Leipzig) hat Steffen Popp (Berlin) in der Möbelkooperative Süd eingeladen, beide eint die Leidenschaft fürs Über­setzen; die Plätze sind begrenzt, Reservierungen notwendig über: info@literarischer­herbst.com Komplettes Programm bis Sonntag: literarischer-herbst.com

Von lvz