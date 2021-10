Leipzig

Das ist die neue Welt“, freut sich Oberbürgermeister Burkhard Jung: „halbe/halbe“. Gemeint ist, dass die Eröffnung des Literarischen Herbstes am Montag live in der Alten Handelsbörse über die Bühne ging – vor wenigen geladenen Gästen. Und gleichzeitig alle anderen im Stream verfolgen konnten, wie Moderator Stephan Detjen Tsitsi Dangarembga nach Leben und Literatur befragte, Schauspielerin Verena Noll aus den Romanen „Aufbrechen“ und „Überleben“ der Tambudzai-Trilogie las.

Am Sonntag hat Dangarembga in der Frankfurter Paulskirche den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels entgegengenommen. Traditionell führt der Weg dann nach Leipzig, wo vor 196 Jahren der Börsenverein des Deutschen Buchhandels gegründet wurde. Dass sie diesen Weg „auf sich genommen“ habe, bedankt sich Vorsteherin Karin Schmidt-Friderichs. Dabei liegen ganz andere Wege hinter der 1959 in Mutoko im heutigen Simbabwe geborenen Schriftstellerin, Dramatikerin und Filmemacherin, die gegen Widrigkeiten zur vernehmbaren Stimme Afrikas wurde.

Auszüge aus Tsitsi Dangarembgas Roman „Aufbrechen“

Im Roman „Aufbrechen“ erzählt sie vom Mädchen Tambu, das in den späten 60er Jahren aus einem simbabwischen Dorf darum kämpft, die Schule besuchen zu dürfen. Das patriarchalische System hat andere Pläne. Doch Tambu, arme Verwandte eines Schuldirektors, glaubt an den Aufbruch in eine bessere Gesellschaft. Er wird möglich, allerdings auch, weil ihr Bruder an den Folgen einer Infektion stirbt.

„Der deutsche Buchhandel würdigt, dass Symbole, die Wörter, die in Büchern stehen, in unseren Gedanken aktiv werden und sie beeinflussen mit der Folge, dass die Wörter, die in Büchern stehen, eine Rolle in der Ausbildung unserer Tendenzen zu entweder Frieden oder Gewalt spielen können“, hat Tsitsi Dangarembga in ihrer Friedenspreisrede gesagt. Und dass die prägende Gewalt des simbabwischen Staats kein isoliertes historisches Ereignis sei.

Die Folgen imperialer Gewalt

In der Folge imperialer Gewalt seien viele Menschen in imperiale Länder migriert. „Das gefällt den Bürgern imperialer Staaten nicht, und sie üben auf mehrfache Weise Gewalt aus gegen die Körper vom Migranten, darunter institutionelle Gewalt, die als administrative Notwendigkeit gerechtfertigt wird, eine Rechtfertigung, wie sie auch in kolonialen Zeiten geläufig war.“

Auf Gewalt sei sie ebenso in den Büchern jenes rechten Verlags gestoßen, dessen Teilnahme an der Frankfurter Buchmesse Debatten über Meinungsfreiheit ausgelöst hat. Boykott sei ein Weg, sagt Tsitsi Dangarembga in Leipzig, der andere: hinzugehen und es sich genau anzuschauen.

Info: Den zweistündigen Stream der Veranstaltung gibt es hier.

Dienstag und Mittwoch beim Literarischen Herbst Dienstag, 26. Oktober 20 Uhr, „Alles auf Anfang!“: Heute stellt Gunnar Cynybulk seinen neuen Kanon-Verlag vor, im Horns Erben (Arndtstraße 33.) ist er gemeinsam mit Bov Bjerg („Deadline“) und Sophia Fritz („Steine Schmeißen“) zu Gast. 20 Uhr, „Beste erste Bücher“: Im Ost-Passage Theater stellen sechs Autorinnen und Autoren ihre Romandebüts vor. Es lesen Janine Adomeit, Stefan Hornbach, Ariane Koch, Anaïs Meier, Ferdinand Schmalz und Minu D. Tizabi, vorgestellt von Linn Penelope Micklitz. Mittwoch, 27. Oktober 19.30 Uhr, „Vom Aufstehen“: Im Gespräch mit Katrin Schumacher stellt Schriftstellerin Helga Schubert im Literaturhaus Leipzig ihren Erzählungsband „Vom Aufstehen“ vor. Die 81-Jährige war damit 2021 für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert, mit einem Ausschnitt daraus hat sie 2020 den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen. In ihren Geschichten zeichnet sie ein deutsches Jahrhundertleben, entwirft das Porträt einer Frau als Schriftstellerin, Bürgerin, Freundin, Mutter, Tochter, Liebende ... 20 Uhr, „Other Writers Need to Concentrate“: Im Deutschen Literaturinstitut Leipzig nähern sich Bettina Wilpert und Janin Wölke im Gespräch mit Sibylla Vričić Hausmann dem Thema „Autor*innenschaft und Elternschaft“. Seit rund zwei Jahren bloggen auf www.other­writers.de rund 50 Autor*innen über das Leben und Schreiben mit Kindern. Bettina Wilpert und Janin Wölke stellen ausgewählte Blogbeiträge vor und erzählen von den Schwierigkeiten der alltäglichen Schreib-­ und Sorgearbeit – aber auch von den Bereicherungen. Das komplette Programm mit allen Informationen steht auf www.literarischer-herbst.com

Von Janina Fleischer