Er hat eine Mission. Er glaubt an seine Mission. Er geht in der Mission auf. So rudert Jesuiten-Pater Laforgue 1634 raus auf den Fluss – aus der elenden Siedlung Quebec nach Norden. Ziel: Ihonatiria, ein Stützpunkt der Jesuiten im Gebiet der Huronen. Dort soll ein tödliches Fieber grassieren.

Ein Clan der Algonkin begleitet ihn im Kanu auf dem weiten Flussweg – bis über die letzten Stromschnellen vor dem Missionarsdorf. Rasch trifft der Gottesglaube des Jesuiten im langen schwarzen Rock auf die Traumprophezeiungen der Indianer. Er leidet an einem kranken Ohr, auf dem er schlecht hört. Er leidet am indianischen Alltag: behaartes, halb gar gekochtes Fleisch, dreckige Sprache, stinkende Leiber, nächtlicher Sex im gedrängt vollen, verräucherten Wigwam.

Europäisches Denken

Mit drängenden Selbstverständlichkeit verlangen die Indianer Tabak von. Algonkin teilen traditionell alles miteinander – so lange etwas da ist. Pater Laforgue denkt europäisch: Es muss immer was für alle Notfälle bleiben.

Ein heftiger Clash der Kulturen. Davon erzählt Brian Moore (1921–1999), der Ire, der Kanadier wurde und im warmen Kalifornien lebte, in „Schwarzrock“, seinem 14. Roman, der 1985 erschien und 1991 von Regisseur Bruce Beresford als „Black Robe“ grandios verfilmt wurde. Das Drehbuch schrieb Brian Moore.

Prächtige Farben des Abenteuer-Romans

Obwohl er sich bei „Schwarzrock“ auf sicher etwas voreingenommene Berichte von Jesuiten aus dem 17. Jahrhunderts stützt, berichtet Moore in einer Authentizität, die der von John Tanner („30 Jahre unter Indianern“) nahe kommt. Allerdings malt er in den so kräftigen wie prächtigen Farben des Abenteuer-Romans.

Die majestätischen Landschaften der Großen Seen Kanadas werden mehr und mehr zum Menetekel, wenn der Herbst in den Winter übergeht, wenn Pater Laforgue als Zauberer und Dämon betrachtet wird, wenn Irokesen die Familie von Häuptling Chomina gefangen nimmt, grausam foltert und den kleinen Sohn ermordet. Laforgue verliert, bevor die Flucht gelingt, einen Finger.

Genüssliche Ironie

Immer wieder trifft der Glaube des französischen Paters auf die Vorstellungen der Indianer. Immer mehr zermürbt den Jesuiten die Reise, mischen sich Zweifel ins Gottvertrauen. Als er versteckt den jungen Daniel, der ihn begleitet, beim Sex mit Häuptlingstochter Annuka beobachtet, entdeckt er voll Entsetzen sein eigenes schwaches Fleisch.

Voll genüsslicher Ironie schildert Brian Moore die Europäer und Amerikas Ureinwohner wie sie gegenseitig glauben, die besseren Menschen zu sein. „Wir kolonisieren nicht die Wilden, sie kolonisieren uns“, sagt in Quebec einmal ein Pelzhändler. „Die Wilden sind wahrere Christen als wir je sein werden“, stellt Daniel, verliebt in Annuka, fest.

Genaue Sprache

Es gibt die raue Natur, einen heftigen Sturm, eine Romanze, Geburt und Sterben, Grausamkeit und Gewalt. Brian Moore jedenfalls verpackt seine moralische Fragen in eine Sprache, die genau und straff ist. Die die Reise hinter die Zivilisation zum Thriller-Roadmovie in Missverständnisse und Misslichkeiten macht.

So spannt denn „Schwarzrock“ souverän alle Sinne an. Da riecht das Sagamité (Maisbrei) so übel wie die fettigen Indianerhaare oder speckigen Lederklamotten. Als Laforgue in der Station ankommt, erwartet ihn das blanke Chaos – und der nächste Kulturkampf. So mitreißend war wohl noch nie zuvor von Seelen-Sammeln und Taufen zu lesen.

Brian Moore: Schwarzrock. Roman. Aus dem Englischen von Otto Bayer. Nachwort von Julian Barnes. Diogenes Verlag; 288 Seiten, 24 Euro

