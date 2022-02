Leipzig

Trotz der Absage der diesjährigen Leipziger Buchmesse feiert Österreich als Gastland des Jahres 2023 in diesem März in Leipzig den traditionellen Auftakt. Mit der Verleihung des Leipziger Buchpreises zur Europäischen Verständigung an den Österreicher Karl-Markus Gauß, mit der Vorstellung des Programms sowie einer Langen Nacht der österreichischen Literatur geht Österreich in das Gastlandjahr 2023.

Zehn Autorinnen und Autoren geben einen Vorgeschmack auf das, was Literaturfreunde in den kommenden Monaten und auf der Leipziger Buchmesse 2023 (23. bis 26. März) erwartet. „Uns ist es wichtig, gerade in diesem Jahr ein großes Lebenszeichen zu geben: Der Gastland-Auftritt Österreichs bei der Leipziger Buchmesse 2023 findet statt!“, schreibt die Staatssekretärin für Kunst und Kultur, Andrea Mayer, in einer Mitteilung. „Wir möchten jetzt mit unserer Präsenz und unseren Veranstaltungen ein klares Signal an die Branche und den Standort Leipzig senden.“

Am 16. März nimmt Karl-Markus Gauß in der Nikolaikirche den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung entgegen. Laudatorin ist die österreichische Literaturkritikerin und Essayistin Daniela Strigl. Für den 17. März lädt das Gastland unter dem Titel „Wildes Österreich“ zu einem literarisch-musikalischen Abend in die Schaubühne Lindenfels ein. Es gibt Begegnungen unter anderem Gauß und Strigl, mit Xaver Bayer, Verena Gotthardt, Fiston Mwanza Mujila, Jörg Piringer, Teresa Präauer, Stefanie Sargnagel und Daniel Wisser. Das Erste Wiener Heimorgelorchester sowie der Schriftsteller und DJ-Pionier Christopher Just sorgen für den musikalischen Rhythmus.

