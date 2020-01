Literatur in der Moritzbastei: Stammgast trifft Neuling

Leipzig

Bereits seit 1976 findet in der Moritzbastei die älteste durchgehende europäische Literaturreihe „Der durstige Pegasus“ statt. Einmal im Monat lädt die durch Jochen Wisotzky gegründete und von Elia van Scirouvsky charmant moderierte Lesebühne Autoren ein, aus ihren Werken vorzutragen.

Zum Jahresauftakt am Montagabend sind mit Leopold Krause und Michael Schweßinger zwei Literaten zu Gast, deren Altersunterschied sich auch im bisherigen Umfang ihres künstlerischen Schaffens widerspiegelt.

Während der 1997 in Berlin geborene und von Balzac, Musil, Joyce oder Thomas Mann inspirierte Krause gerade an seinem Debütroman schreibt, gehört der 20 Jahre ältere Schweßinger nicht nur zu den Stammgästen von „Der durstige Pegasus“, sondern hat bereits als Gründungsmitglied der Leipziger Lesebühne „Schkeuditzer Kreuz“ und durch die Veröffentlichung von zahlreichen Büchern auf sich aufmerksam gemacht.

Folgerichtig liest Leopold Krause, der seit 2016 Jura in Leipzig studiert, zwei Auszüge aus seinem aktuell zur Hälfte fertiggestellten ersten Werk vor. In den beiden dargebotenen Passagen zeichnet er das düstere Bild einer Gesellschaft, die ihr Gleichgewicht verloren hat und sich deswegen anfällig für die Verblendungskünste eines neuen Anführers zeigt.

Dazu zählt auch der von seiner Freundin verlassene Protagonist des Romans, der ebenfalls in die Fänge des „Meisters“ gerät. Das alles erzählt der seit seiner Kindheit Kurzgeschichten und Gedichte verfassende Autodidakt Krause in einem ausgesprochen packenden Duktus, ob dessen Rasanz und Spritzigkeit man gebannt an den Lippen des Autors hängt. Mit äußerster sprachlicher Präzision und Detailliertheit beschreibt er die Gegenstände seines Romans, auf dessen Vollendung man schon jetzt mit Vorfreude entgegenblicken darf.

Absurde Urlaubsszenen

Als weniger ernst und existentiell, aber trotzdem tiefgehend erweist sich der Vortrag des 1977 im fränkischen Waischenfeld zur Welt gekommenen Michael Schweßinger, der es nicht nur als weltreisender Bäcker, sondern auch durch sein Studium der Ethnologie und Afrikanistik gewohnt ist, über den Tellerrand hinauszuschauen.

Kein Wunder also, dass seine aus dem 2019 erschienenen Erzählband „In Buxtehude ist noch Platz“ entnommene Kurzgeschichte „Wenn wir fallen, fallen wir eben!“ im spanischen La Gomera spielt. Stilistisch direkter als Krause und mit einem wunderbar trockenen Humor versehen, der an Autoren wie Uli Hannemann oder Micha Ebeling denken lässt, führt Schweßinger sowohl die Absurdität bürgerlicher Urlaubsszenarien als auch den Algorithmen-beeinflussten Irrsinn unserer Zeit vor.

Überhaupt zeigt sich Michael Schweßinger als selbstironischer Literat mit komödiantischem Talent, der mitten im Vortrag plötzlich innehält und seinen eigenen Text mit den Worten: „Komischer Übergang. Das würde ich heute nicht mehr so machen“ quittiert. Amüsanter kann man einen solch unterhaltsamen und horizonterweiternden Abend kaum beenden.

Von Dirk Hartmann