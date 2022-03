Leipzig

Es ist ein Genuss, diesen Mann zu lesen und ihm zuzuhören, seine Kultur zu erleben, seine Kultiviertheit. Pünktlich um 19 Uhr schwebt Abdulrazak Gurnah auf dem Applauskissen der rund 300 Zuschauer auf seinen Sessel im Paulinum, um dann zu den Fragen von Moderator Jan Drees für zwei Stunden eine Welt zu öffnen, auf eine Reise durch Raum und Zeit zu gehen, von Sansibar über England in die DDR. Ein Ost-westlicher Divan mit allerlei Unruhe, mit einem Erzähler, der die Aristokratie eines Sansibari mit der Würde eines britischen Gentleman vereint – und vor klaren Worten keine Scheu hat.

„Ferne Gestade“ heißt der Roman des 73-Jährigen, der jetzt in der Übersetzung von Thomas Brückner wieder im Penguin Verlag erschienen ist. Der Nobelpreis macht es zum Glück möglich. Es geht darin um einen Mann, der auf seine älteren Tage Mitte der 90er als Flüchtling auf dem Londoner Flughafen Gatwick gelandet ist. Saleh Omar kommt aus Sansibar. Viel hat er nicht mit: „Zwei Hemden, blau das eine, das andere gelb, beide ausgeblichen, drei weiße T-Shirts, eine braune Hose, drei Unterhosen, einen ,kanzu’, zwei ,sarunis’ und ein kleines Holzkästchen.“ Es ist das Gepäck eines anderen, auch sein Name ist geborgt. Eigentlich heißt er Saleh Omar. In Sansibar besaß er ein Möbelgeschäft, er war Ehemann und Vater, jetzt ist er ein Asylbewerber, der sich weigert, Englisch zu sprechen. Besser nichts sagen als etwas Falsches.

Viele Romane in einem

„Fremde Gestade“ ist viele Romane in einem. Es ist die Geschichte einer Flucht, aber auch die zweier ineinander verwickelter und verfeindeter Familien, die in ausgreifenden Rückblenden erzählt wird und in einer kleinen englischen Küstenstadt zusammengeführt wird. Hier trifft Saleh Omar auf Latif Mahmud, der wie er von Sansibar gekommen und einst über den „sozialistischen Bruderstaat“ DDR ausgereist ist.

Rund 300 Zuschauer kamen zur Lesung mit Literaturnobelpreisträger Abdulrazak Gurnah im Paulinum in Leipzig. Quelle: André Kempner

Ob ihm das Schreiben so leicht falle, wie es beim Lesen scheine, fragt Drees den inzwischen berühmten Gast. Er nehme die Frage als Kompliment, sagt Gurnah, denn leicht falle es ihm durchaus nicht, das literarische Schreiben. Dieses finde für ihn im Gegensatz zur wissenschaftlichen Arbeit – Gurnah ist emeritierter Professor für Englische und Postkoloniale Literatur an der University of Kent – an einem geheimen Ort statt, ja es sei zuweilen ein Geheimnis für ihn selbst.

„Was würden Sie sagen?“

Saleh Omar, der Protagonist von „Ferne Gestade“, wundert sich im Roman über die Besessenheit westlicher Touristen, schöne Dinge mitzunehmen, was Drees zur größeren Frage nach Raubkunst bringt, die auch in deutschen Museen ausgestellt ist. „Ich denke, Saleh Omar hat recht“, sagt sein Schöpfer Gurnah. „Es gibt jetzt eine Debatte dazu. Die Museen würden nicht mehr existieren, wenn Gerechtigkeit herrschen würde. Das ist ein Problem“, sagt der Nobelpreisträger und fragt: „Was würden Sie sagen, wenn jemand in Ihre Wohnung kommen würde, Ihre Kunst mitnehmen würde und Ihnen erklärte, dass er das für die Menschheit getan hätte.“

Gurnah sagt das ohne Wut, aber klar und sicher. So wie er seine Geschichten erzählt, die manchmal auszuufern scheinen, aber immer wieder zurückkehren zur Hauptlinie. Patrick Isermeyer vom Schauspiel Leipzig liest lebendig, Annika Stark übersetzt auf den Punkt.

Ein Fest der Literatur im Rahmen einer Buchmesse, die zwar erneut ausfallen musste, aber, wie Messegeschäftsführer Martin Buhl-Wagner vor Gurnahs Auftritt versprach, 2023 wieder stattfinden werde. Gerne mit diesem großen Literaten, mit Abdulrazak Gurnah.

Von Jürgen Kleindienst