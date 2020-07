Leipzig

30 Romane veröffentlichte Patrick Modiano seit seinem Debüt von 1968. Nicht wenige handeln in Paris nach dem Zweiten Weltkrieg. Das wundert kaum, denn diese Ära prägte den Künstler wie keine andere. Vor 75 Jahren, am 30. Juli 1945 in Boulogne-Billancourt bei Paris geboren, wuchs er bei Eltern auf, die ihm Zuneigung verweigerten.

Sein Vater, mit dem er sich später überwarf, war ein jüdischer Kaufmann italienischer Herkunft, der während der Besetzung Frankreichs durch die Nazis in den Untergrund abtauchte und sich mit Schwarzmarktgeschäften durchkämpfte. Die Mutter tingelte als Filmschauspielerin. Das Paar schob den Sprössling regelmäßig zu den Großeltern ab oder in Pflegefamilien und Internate.

Anzeige

Ein sehr scheuer Mensch

Lediglich sein jüngerer Bruder Rudy, der sehr früh an Leukämie verstarb, bot ihm damals inneren Halt. Ihm widmete er fast alle seine Frühwerke. Stabilität spürte Modiano erst, als er mit 25 der Dichterin Dominique Zehrfuss begegnete, die er kurz darauf heiratete. Die Ehe, der zwei Töchter entstammen, blieb bis heute sein Fundament.

Weitere LVZ+ Artikel

Modiano ist ein sehr scheuer Mensch. Abkapselung gehört zu seinen Prinzipien. Er betont, dass er sich gern hinter dem Berg seiner Büchern versteckt und verschanzt. Nur selten gewährt er Interviews.

Von dieser Regel wich Modiano 2014 ab, als er den Literaturnobelpreis erhielt. Damals erklärte er in einem Gespräch mit der „Zeit“: „Das Schreiben ist eine Droge, die ich brauche, um nicht unterzugehen.“ Und er fügte hinzu: „Beim Schreiben finde ich meine wahre Stimme.“

Durch Übersetzerin zum Star

Modiano, der durch die Ehrung der Stockholmer Akademie „sehr überrascht“ war und „absolut nicht damit gerechnet“ hatte, genoss lange nur in seiner Heimat Ruhm. Die Académie française wählte ihn bereits 1972 in ihre Reihen, und 1978 verlieh man ihm den renommierten Prix Goncourt.

In Deutschland erzielte er erstmals 1985 durch Peter Handkes Übersetzung des Buches „Jugend“ Aufmerksamkeit. Seit Elisabeth Edl auf exzellente Weise für die Übertragung seiner bei Hanser erscheinenden Texte sorgt, ist er auch hierzulande ein Star.

Erste Impulse für seine Prosa verdankte Modiano dem surrealistisch beeinflussten Raymond Queneau, der mit dem verfilmten Besteller „Zazie in der Metro“ viele Lorbeeren einheimste. Der alte Hase des Gewerbes führte ihn bei den „Editions Gallimard“ ein und sorgte dafür, dass man ihn dort unter Vertrag nahm.

„Freude am Geheimnis“

Modiano enttäuschte seinen Förderer nicht und brillierte mit Arbeiten wie „Die kleine Bijou“, „Gräser der Nacht“ oder „Damit du dich im Viertel nicht verirrst“, in denen sich Autobiografie und Fiktion mischen. Erfahrenes und Erdachtes verfließen darin zu einem kühnen mehrdimensionalen Kosmos.

Immer wieder bekundet Modiano „Freude am Geheimnis“. Er liebt es, Volten zu schlagen und die Leser auf falsche Fährten zu locken. Für diese Täuschungsmanöver dienten ihm Koryphäen der absurden Literatur wie Eugene Ionesco und Samuel Beckett als Vorbilder. Darüber hinaus bezog er Inspirationen von Wegbereitern des Nouveau Roman wie Allan Robbe-Grillet, Claude Simon und Nathalie Sarraute.

Kultur der Retrospektive

Doch im Kern zehrt er von Marcel Proust. Ähnlich wie dessen Meisterstück „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ sind seine Manuskripte vom Durchschweifen der Vergangenheit geprägt, aber auch von der Trauer über das Verschwinden der Epoche der Kindheit und Jugend: „Das 20. Jahrhundert ist mir schon ein wenig entrückt. Ich sehe es wie durch eine Glasscheibe.“

Nicht zufällig bildet Friedrich Nietzsches Idee, dass sich Ereignisse unendlich oft wiederholen, einen Grundpfeiler von Modianos Denken. In seinem Band „Schlafende Erinnerungen“ studiert der Protagonist einen Essay mit dem Titel „Die ewige Wiederkehr des Gleichen“. Während der Lektüre entwickelt er eine kühne Philosophie darüber, wie man „in denselben Stunden, an denselben Orten und unter denselben Umständen noch einmal erleben könnte, was man bereits erlebt hat“.

Gestützt auf solche Überlegungen entwirft der Autor das Manifest einer neuen Kultur der Retrospektive. Seine Puzzles aus Fragmenten der eigenen Vita und fantastischen Einsprengseln bestechen nicht nur durch die Originalität der Kombination, sondern auch durch ihr immenses stilistisches Niveau.

Lektüre-Tipps Patrick Modianos Bücher erscheinen im Hanser Verlag, aus dem Französischen übersetzt von Elisabeth Edl. „Unsere Anfänge im Leben“ heißt sein Theaterstück als Pendant zum Roman „Schlafende Erinnerungen“ (jeweils 112 S., 16 Euro). „Damit du dich im Viertel nicht verirrst“ (160 S., 18,90 Euro) erzählt er von einem traumatischen Erlebnis Ende der 50er Jahre, „Im Café der verlorenen Jugend“ (160 S., 16,90 Euro) glaubt Louki mit ihrem Geliebten Zuflucht zu finden, als ihr Mann sie bereits suchen lässt. Von seiner unglücklichen Kindheit erzählt Modiano in „Ein Stammbaum“ (128 S., 15,90 Euro).

Von Ulf Heise