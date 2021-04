Leipzig

Dass in der Phrase „Not macht erfinderisch“ durchaus Wahrheit steckt, haben schon im vergangenen Jahr unzählige Kunst- und Kulturschaffende bewiesen – im Lockdown und bei der Einhaltung der Hygieneregeln.

Unter ihnen ist der Leipziger Autor Ulf Torreck alias David Gray: Zusammen mit zwei Mitstreitern blickte er auf die Lücke, die das ausgefallene Wave Gotik Treffen riss, und initiierte kurzerhand das Darkstream-Festival. Vier Tage lang wurde dem (Online-)Publikum eine thematisch schwarze, in Summe aber äußerst bunte Mischung aus Musik, Lesungen, Filmen, Gesprächen und Performances geboten, und das alles im kostenlosen Livestream direkt aus der Moritzbastei hinaus.

80 Stunden Livestream

Alle seien damals „überrascht vom Erfolg“ gewesen, erzählt Ulf Torreck ein knappes Jahr später. Spätestens im September habe dann festgestanden, dass nochmal nach diesem Erfolgsrezept gekocht werden würde, diesmal jedoch mit größerer Zutatenliste. „Insgesamt kommen wir in diesem Jahr auf etwa 120 Künstlerinnen und Künstler“, sagt Torreck. 2020 waren es noch 60 Acts.

Ulf Torreck alias David Gray. Quelle: Erik Weiss

Los geht es nicht wie bei der ersten Auflage zu Pfingsten, sondern bereits am 8. April. Vier Tage lang, 80 Stunden, um genau zu sein, von Donnerstag 16 Uhr bis Sonntagmitternacht läuft der Stream, der zahlreiche Größen und Newcomer der Schwarzen Szene zu bieten hat. Abo Alsleben, Lament, Circus of Fools, Gorilla Monsoon, Bloodsucking Zombies from outer Space, Inkubus Sukkubus, Spank the Nun oder die Kriminalpsychologin Lydia Benecke, um nur einige zu nennen.

Konzert-Livestream aus Australien geplant

Wieder ist die Moritzbastei zentraler Ort des Geschehens: Hier führen Moderatorinnen und Moderatoren täglich von Nachmittag bis Mitternacht durchs Programm, dabei soll es eigens produzierten Content, exklusive Konzertmitschnitte, Live-Lesungen, Kurzfilme und Künstlerporträts geben, dazwischen werden DJ-Live-Sets gesendet. Und wenn technisch alles gutgehe, so Torreck, gebe es am Samstag sogar ein Streaming-Konzert der australischen Elektro-Folk-Band Dandelion Wine, live aus Down Under.

Anders als 2020 wird das Festival diesmal nicht über YouTube, sondern über die Streaming-Plattform Twitch gesendet, wo sich eine Kooperation mit dem etablierten Szene-Kanal „InsertScaryNameHere“ ergeben hat. Ein Konstante bleibt jedoch, dass der Stream und damit das gesamte Festival gänzlich kostenlos zu sehen ist. Das Darkstream finanziert sich somit weiterhin zum Teil über Sponsoring, vor allem aber über T-Shirt-Verkäufe und Spenden. Ulf Torreck denkt, je nach Erfolg des aktuellen Festivals, sogar schon laut über eine dritte Auflage im Jahr 2022 nach. Fest steht für ihn jedenfalls, dass sich Online-Festivals auch nach Corona als „neues Genre“ innerhalb des Musikszene etablieren werden.

Info: Eine Übersicht über die auftretenden Künstlerinnen und Künstler sowie Infos zu finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten gibt es auf www.darkstreamfestival.com.

Von Christian Neffe