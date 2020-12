Leipzig/Markranstädt

Wenn Jann Wawarek von Thalamus und Hypothalamus, von Nerven- und Gliazellen, vom Frontallappen und vom Parietallappen spricht, klingt das beinahe liebevoll. Auf jeden Fall klingt es nicht nach einem Pennäler, der stumpf auswendig lernt. Dass er vom Aufbau des Gehirns scheinbar mühelos zu Fragen kommt, was etwa Intelligenz bedeutet, wie Erinnerungen gespeichert werden, wie viel Schlaf nötig ist oder welche Rolle Erziehung spielt – das zeichnet ihn und sein Werk aus.

Der 16-Jährige hat ein Buch über das Gehirn und seine Funktionen geschrieben. Ganz recht, mit 16 Jahren. Während des Corona-Lockdowns. Einfach so.

„Es hat mich immer schon fasziniert, wie das Gehirn funktioniert“, erzählt er. Über einzelne Themen sei immer etwas zu finden. „Aber an gesammelte Informationen darüber ist schwer heranzukommen.“ Also habe er sich eben an die Arbeit gemacht. „Ich hatte ja viel Zeit.“

215 Seiten verständliches Wissen

Von März bis Nikolaus hat es gedauert, jetzt ist sein Werk draußen: „So wird die Nuss geknackt“ heißt es selbstbewusst, umfasst 215 Seiten, beantwortet 21 Fragen, beinhaltet einige kluge Exkurse, interessante Selbstversuche und eigene Grafiken. Und das Ganze ist auch noch klar verständlich. Wow!

Natürlich ist es populärwissenschaftlich und nicht für Mediziner oder Hirnforscher gedacht. Aber das meiste beruht auf mehr oder weniger wissenschaftlichen Aufsätzen, die Wawarek meist im Internet fand. Schön sauber listet er seine Quellen am Ende des Buches auf.

„Docendo discimus“

„Docendo discimus“ steht ganz am Anfang des Buches – übersetzt: „Durch Lehren lernen wir.“ Ein blasser Nerd ist der symphatische Lockenkopf aber keinesfalls. Er spielt nebenbei Schlagzeug, auch Keyboard oder Volleyball, „aber das geht ja gerade nicht“, ärgert er sich wie viele seiner Altersgenossen. Dann eben ein Buch schreiben.

Im Markranstädter Gymnasium half ihm seine Deutschlehrerin nur bei der Durchsicht, ebenso die Mutti eines Freundes, die auch Bücher schreibt.

„Sind Männer klüger als Frauen“

Selbst vor schwierigen Fragen schreckte der 16-Jährige nicht zurück. „Sind Männer schlauer als Frauen?“ beantwortet er souverän, bei der Frage nach dem optimalen Schulsystem liest man seine langjährigen Erfahrungen heraus. Wawarek fordert mehr kreative Übungen, die auch wirklich das ganze Gehirn beanspruchen. Das rät übrigens auch die Lernforschung.

Richtung Robotik forschen

Ein Buch zu schreiben, könnte dazugehören. Das künftig professionell zu machen, hat der junge Mann aber nicht im Sinn. „Ich möchte vielleicht mal Elektrotechnik studieren, in der Forschung arbeiten, Richtung Robotik“, erzählt er. Das habe schließlich auch etwas mit dem Buch zu tun.

Info: Jann Wawarek: „So wird die Nuss geknackt“ – erhältlich bei Amazon Books, kostet gedruckt 15 Euro, als E-Book zehn Euro.

Von Jörg ter Vehn