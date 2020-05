Krisensitzung in der Magdeburger Staatskanzlei. Eben war man noch das coolste Bundesland, dann hat Sachsen einfach so die größten Lockerungen aller Zeiten beschlossen. Welchen Konter kann man noch setzen? Und was, wenn es der Drosten merkt? Ministerpräsident Reiner Haseloff ist verzweifelt. Eine Glosse von Jürgen Kleindienst.