Lofft-Premiere: In Gedenken an die Opfer des sechsten großen Artensterbens

Leipzig

„Martha“ war die letzte ihrer Art. Als sie 1914 in Gefangenschaft verendete, waren Wandertauben Geschichte. Einst zu Milliarden auf der Erde, endete ihre Existenz – ausgestorben, weil der Mensch es so wollte. Das Künstlerkollektiv Iris X erzählt mit „Age of Loneliness“ im Lofft eine Geschichte über das menschliche Selbstverständnis als Krone der Schöpfung. Oder ist es doch eher die Krone der Schröpfung? Denn nicht nur Wandertauben bleiben inzwischen auf der Strecke.

Wissenschaftliche Bezeichnungen, die durch den Raum wehen. Equus quagga quagga. 1883. Neovison macrodon. 1894. Arten, die es nicht mehr gibt. Benannt samt Datum ihrer endgültigen Auslöschung. Es geht darum, sich bewusst zu werden. Darüber, was bereits verloren ist und wie es dazu kommen konnte.

Tierisches Schicksal in menschlicher Hand

Das Performance-Kollektiv nähert sich biblisch, zitierte zum Auftakt das erste Buch Mose (Genesis): „Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war.“ Es folgte der Mensch, der von Gott dazu befähigt wurde über das Getier zu herrschen. Iris X stellt die Schöpfungsgeschichte als eine Parabel auf das, was auf sie folgte, an den Anfang: Der Mensch beherrscht das Tier. Ihr Schicksal ist das Ergebnis menschlichen Handels.

Im Anschluss flimmern Bilder von Tieren über eine Leinwand. Hoppelnde Hasen, Pferde und Elefanten auf der einen, lastengebeutelte Nutztiere und Geflügel in engen Käfigen auf der anderen Seite. Das Kollektiv kontrastiert die Bilderschau mit christlichen-choralen Klängen eines kindlichen Lobgesanges, der die großen und kleinen Kreaturen der Schöpfung preist. Es ensteht eine gelungene Diskrepanz zwischen dem, was der Mensch für natürlich hält und einem Naturbegriff, der ohne dessen Existenz besteht.

Die Schuldfrage: eine Frage des Blickwinkels

Der Mensch nimmt sich, was er braucht. So war es auch bei den Wandertauben in Nordamerika. Ihr Leidensweg ebnet den Erzählweg von „Age of Loneliness“. Eine Geschichte über das Ende einer Art, erzählt aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Zum Beispiel dem der indigenen Völker. Schon immer jagten diese Tauben. Nie aber so kompromisslos, dass ihre Population schrumpfte. Tragen sie dennoch Mitschuld? Oder die Perspektive derer, die das Töten des Federviehs zu einem für viele Menschen existenziellen Geschäft machten. War ihre Maßlosigkeit der Nagel zum Sarg?

Die Performance-Künstler sprechen Fürbitten aus und schließen damit den sakralen Rahmen ihrer Erzählung. Sie sprechen für die Fänger, die Händler, diejenigen, die sich nicht früh genug gefragt haben, warum immer weniger der amerikanischen Zugvögel am Himmel zu sehen sind. „Wir entschuldigen uns in ihrem Namen“ steht in weißen Lettern auf schwarzem Grund auf der Leinwand.

Bühne wird zur kollektiven Gedenkstätte

„Die Schuld ist nicht gleich verteilt, aber der Verlust ist es.“ Ein Satz, der die Vorstellung im Trauerflor zu tragen scheint. Ein permanentes Sich-Eingestehen, dass nicht mehr bleibt als die Zeugnisse der Vergangenheit, um die zu betrauern, die wir nie gekannt haben.

Unsere Spezies nahm und nimmt einer anderen das Recht auf Leben. Gemeinsam zu gedenken – deshalb das Mindeste. Ein Publikum, das auf der Bühne steht und Blumen niederlegt. Eine Trauerzeremonie, die spätestens jetzt zur Kollektiverfahrung wird. Und der Appell: Wir stecken mittendrin, im sechsten großen Artensterben.

Von „Age of Loneliness“ (Regie und Konzept: Iris X in Zusammenarbeit mit Werkstattmacher e.V.) gibt es eine weitere Vorstellung am Mittwoch um 20 Uhr, Lofft (Spinnereistraße 7, Halle 7), Eintritt: 9 Euro (ermäßigt 6 Euro).

Von Lisa Schliep