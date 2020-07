Leipzig

Die 25-jährige Anna Deller-Yee, die derzeit ihre Arbeiten im Kunstsalon in der Villa Najork zeigt, ist die Entdeckung des Sommers 2020 für den Leipziger Galeristen und Künstler Siegfried Stubenrauch.

Kuratiert wurde die Ausstellung „001_STATES Of BE_ING“ von Künstler Torsten Russ, dessen eigene Werke Siggis „Roomsmoke“, dem Atelier im Leipziger Zentrum, vor Kurzem schmückten. Russ lernte Anna, die gebürtige Deutsch-Amerikanerin mit asiatischen Wurzeln, in seiner Heimatstadt Coburg kennen, wo sie 2019 einen Debütanten-Preis abräumte. „Sie ist eine junge Ausnahmekünstlerin mit einer ungeheuren Power und Themenvielfalt“, so der Kurator, der leider in Corona-Zeiten zu keiner Vernissage einladen konnte.

Anzeige

Geboren 1994 in Chicago, wuchs Anna in Frankfurt/Main, Stuttgart und Coburg auf. Schon während ihrer Schulzeit beschäftigte sie sich mit bildender Kunst und ging zum Zeichenunterricht. Von 2014 bis 2018 studierte sie am Londoner College of Fashion Modedesign und wurde Jahrgangsbeste. Derzeit absolviert die junge Frau das Master-Studium „Menswear Design“ am Royal College of Art in London.

Weitere LVZ+ Artikel

Blick in die Ausstellung der Künstlerin Anna Deller-Yee Quelle: Regina Katzer

Zeichnung, Malerei und Mode

Dass sie zeichnen kann, beweisen die Entwürfe und Skizzen ihrer Designer-Mode, die im Untergeschoss der Villa Najork zu sehen sind. Künstler Siggi, der in den Sechzigerjahren eine Lehre als Gebrauchswerber abgeschlossen hat, lernte Anna bei der Hängung der Bilder vor vier Wochen kennen. Noch immer ist er verzückt von ihren Zeichenkünsten mit Buntstift und als Aquarell. „Eine verblüffende Entwicklung – sie wird von Bild zu Bild immer lockerer“, begutachtet Stubenrauch ihre Kunst. Für eine Modearbeit habe sie sogar ein extra dafür gemaltes Ölbild zerschnitten, berichtet er. „Die Kommilitonen hätten geheult, erzählte sie mir beim Aufbau.“

Blick in den Kunstsalon Villa Najork Quelle: Regina Katzer

Akt in zwei Bildern

Die Selbstbildnisse in Öl, die im hellen Obergeschoss mit dem großen Dachfenster zu sehen sind, hat Anna während einer 14-tägigen Quarantäne in der Corona-Zeit gemalt. Völlig alleine und auf sich gestellt, entstehen die beiden Akte in der Bewegung. Neben Arbeiten, mit Menschen im Mittelpunkt, sind auch leisere Bilder wie Stillleben, aber auch Abstraktionen zu sehen – der Betrachter fühlt sich von Augen beobachtet und in den Bann gezogen.

Der Leipziger Künstler Siegfried Stubenrauch zu Gast in der Ausstellung. Quelle: Regina Katzer

Informationen zur Ausstellung: Die Ausstellung im Kunstsalon Galerie Villa Najork, Ferdinand-Lassalle-Straße 22 in 04109 Leipzig hat bis 25. September montags bis freitags von 8.30 bis 17.30 Uhr geöffnet.

Von Regina Katzer