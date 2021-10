Leipzig

Früher war, allen Behauptungen zum Trotz, bestimmt nicht alles besser. .Aber Skandale, von der musikliebenden Zeitgenossenschaft als solche empfunden und bezeichnet, die gab es tatsächlich noch. Was hingegen heute auf Theater- und Opernbühnen im Ruf des Skandalösen steht fördert bestenfalls den Umsatz. Postmoderne Gemüter indes erhitzt derlei kaum noch.

1926 lagen die Dinge anders: Da konnte die Wahl des Sujets – Großstadtkriminalität, Zwangsprostitution – zur Folge haben, dass Sittenwächter von höchster Stelle sich auf den Plan gerufen fühlten, dem öffentlichen Tabubruch Einhalt zu gebieten. So geschehen bei Béla Bartóks Ballettpantomime „Der wunderbare Mandarin“, das der damalige Oberbürgermeister von Köln, ein Mann namens Konrad Adenauer, nach der Premiere aus moralischer Entrüstung vom Spielplan nehmen ließ.

Vehementer Körpereinsatz

Der Schweizer Lorenzo Viotti, Jahrgang 1990 und Chefdirigent des Netherlands Philharmonic Orchestra, setzt damit im Großen Concert den heftig beklatschten Schlusspunkt zweier bild- und farbgesättigter Stunden Musik. Einerseits lässt die zum Ende hin apokalyptisch tosende Schlagwerk-Sektion kaum eine andere Reaktion zu als frenetischen Jubel im gut gefüllten Großen Saal. Andererseits ist Viotti, ein begabter Kommunikator und kluger Koordinator, weit davon entfernt, in der 20-minütigen Konzertsuite lediglich Bruitismen auszustellen, die nicht zufällig an Stravinskys „Sacre“ erinnern. Mit vehementen Körpereinsatz, aber unbeschadet seiner dirigentische Präzision, findet er zu Momenten skurrilen Humors, lässt Anklänge an Märsche und verruchte Walzer durchklingen.

Bertrand Chamayou Quelle: Marco Borggreve

Viotti ist, das zeigen die drei anderen um 1900 entstandenen Werke des Abends, insbesondere dort ein ebenso inspirierter wie inspirierender Dirigent, wo er sich der Suggestion musikalischer Bilder bemächtigen kann. So gelingt auch in Debussys „Prélude à l’après-midi d’un faune“ eine stimmige Schilderung der sonnenerhitzten Szenerie. Plastisch modelliert er mit seinen Händen jede Melodielinie, mischt die Farben für ein Orchestertableau, das nicht in erotischer Schwüle erstarrt, sondern in weich fließender Bewegung vorüberzieht.

Schwarzsamtener Streicherklang

Vom Eros zum Thanatos und damit zu Rachmaninows „Toteninsel“, die Viotti an den Beginn stellt. Bei der Entstehung des Werks erwies es sich als Glücksfall, dass den Russen eine schlechte Schwarzweiß-Reproduktion von Arnold Böcklins Gemälde zur Komposition stimulierte. Denn als er sich eines der Originale im Leipziger Bildermuseum besah, war er herb enttäuscht. Auf die Idee zu einem spätromantisch ausladenden Orchesterwerk wäre er daraufhin wohl kaum gekommen.

Aus der Tiefe des schwarzsamtenen Streicherklangs um Konzertmeister Andreas Buschatz beschwört Viotti eine Atmosphäre tröstlicher Geborgenheit, das zunächst sanfte Wogen der die Insel umspülenden Wellen steigert er zu ozeanischer Urgewalt. Ein Klangmeer, das alles zeugt, alles nimmt. Ein Widerschein des Ewigen, durchsetzt von markerschütternden „Dies irae“-Reminiszenzen.

Wie ein Fremdkörper

Dagegen wirkt das einzige Klavierkonzert von Rachmaninows Komponistenkollegen Skrjabin fast wie ein Fremdkörper im Programm des Abends. Das selten gespielte Frühwerklorenzo viotti lvz

von 1896 atmet den Geist des Fin de Siècle: Es kennt die auftrumpfende Virtuosengeste à la Tschaikowsky, weiß aber auch um Momente chopinesker Lyrik.

Bertrand Chamayou, der 2019 zuletzt als fabelhafter Liszt-Interpret mit dem Gewandhausorchester zu erleben war, steuert zwar souverän durch die spieltechnischen Fährnisse der Partitur, doch im Zusammenspiel hakt es. Bereits im Kopfsatz dringt das Klavier selbst in den leisen Passagen kaum durch den Streicherteppich. Erst die hymnische Entladung des Finales lässt Solist und Orchester zueinanderfinden.

Über weite Strecken fehlt jedoch die für Skrjabin so typische fiebrige Gespanntheit, mangelt es an kapriziösem Überschwang und sinnlichem Klangreiz. Dass Chamayou zu solchem sehr wohl befähigt ist, beweist er in der Zugabe, Ravels delikater „Pavane pour une infante défunte“. Auch wieder so ein bildstarkes Werk.

Das Konzert wird am 15. Oktober ab 20 Uhr wiederholt. Restkarten: Abendkasse.

