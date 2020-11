Lotto, Börse oder RKI: Was Menschen mit Zahlen machen – und Zahlen mit Menschen

Leipzig

Mitunter tarnt der Zufall sich als Spiel. In nur einer Stunde eilten in dieser Woche zwei Meldungen aufeinander zu: EU sichert sich Corona-Impfstoff von Biontech. Und: Beim Netto gibt’s wieder Klopapier. Beide Nachrichten sorgen für ein sicheres Gefühl auch an den vagen Tagen. Vielleicht gibt es sogar einen Zusammenhang – da wissen Verschwörungsprofis mehr.

Sicher ist nur, dass es keine Sicherheit gibt, schon gar nicht mit Aussicht auf Gewinn. Im Lotto nicht, nicht an der Börse und auch nicht bei den Zahlen des Robert-Koch-Instituts, die allmorgendlich verkündet werden wie weiland die aktuellen Wasserstände und Tauchtiefen. Mal steigen die Pegel, mal sinken sie.

Anzeige

Alle haben recht

Gott würfelt nicht, er spekuliert mit den Daten der Gesundheitsämter. 18.487 neue Covid-19-Fälle waren es am Mittwoch. 15.232 am Tag davor – nach 13.363 am Montag. Menschen, Ziffern, Sensationen. Wie beim Lotto sind es stets die falschen Zahlen, was im Pandemiefall bedeutet: den Warnern zu wenig, den Gewarnten zu viel. Niemand will das Virus haben und jeder recht.

Je nach Einstellung zur eigenen Angst relativieren oder alarmieren die Nachrichtenredakteure der Radiosender, die in den Tag begleiten. Sie ziehen den R-Wert hinzu oder einen Vergleich zur Vorwoche, räumen Wochenend-Effekte ein oder vermissen sie. Dass das Zittern vor dem zweiten Lockdown ihn nicht verhindert hat, wissen wir nun. „Bis einer weint!“, lautete die Drohung der Kindergartentante. „Einige haben den Ernst der Lage noch nicht verstanden“, sagt Onkel Söder.

Beleidigt wie Friedrich Merz

Der Ernst der Lage beginnt mit dem Aufstehen, wer wünschte sich nicht von der Corona-Warn-App einen guten Morgen. „Risiko-Ermittlung aktiv“ beruhigt die Kontaktinformantin. Mehr Aktivität geht kaum. Es fällt schwer, zu sich zu kommen, wenn wenig zueinanderfindet. Was nicht allein eine Frage des Begegnens ist, sondern des Ersetzens von Zahlen durch Buchstaben. Vielleicht sogar durch Worte Friedrich Schillers? Dazu später mehr.

Doch ist die Welt erstmal aus der Fassung, rückt sie einem zu Hause derart auf die Pelle, dass man jede Zumutung so persönlich nehmen muss wie Friedrich Merz die Verlegung eines CDU-Parteitags. Zu viele Informationen transportieren zu wenig Wissen in den privaten Raum, wabern durch Zimmer, Küche, Bad ... Wer nicht mal hier seine Ruhe finden darf, stapelt Nudeln, Mehl und Trockenhefe zu Barrikaden, ohne Erleichterung zu finden.

Schillers Maske

Macht diese Krise also etwas mit uns – oder machen wir etwas mit Krisen? Die Pandemie sei kein unabwendbares Schicksal sagt, es geht nicht anders, Christian Drosten. „Wir selbst bestimmen durch unser Verhalten, ob sich die Lage verschlimmert oder verbessert.“

Forscher müssten ein realistisches Bild zeichnen und nicht das gewünschte, sagte der Medien-Virologe in seiner am Sonntag in Marbach gehaltenen Schillerrede. Er wolle zum 261. Geburtstag des Dichters diesen nicht für sich vereinnahmen „oder vor meinen Karren spannen“, versprach er, um am Ende den Raum der gezielten Vermutung zu betreten: „Auch Friedrich Schiller würde Maske tragen.“

Freiheit und Verantwortung

Mit dem Klassiker konnte Drosten sich beschäftigen, ohne eine der geschlossene „Freizeiteinrichtungen“ (Merkel & Die Ministerpräsidenten) besuchen zu müssen. Dabei kam er „am Leitmotiv von Schillers Werk nicht vorbei“: Freiheit und Verantwortung.

In seiner akademischen Antrittsrede in Jena meldete sich Schiller so zu Wort: „Beklagenswerter Mensch, der mit dem edelsten aller Werkzeuge, mit Wissenschaft und Kunst, nichts Höheres will und ausrichtet als der Taglöhner mit dem schlechtesten, der im Reiche der vollkommensten Freiheit eine Sklavenseele mit sich herumträgt!“

Es steht in Band IV der dtv-Werkausgabe auf Seite 751. Ein Zahlenspiel: Nehmen Sie aus einem Ihnen zugänglichen Regal das 18. Buch von links, schlagen Sie die Seite 48 auf und lesen Sie den 7. Satz. Viel Glück.

Von Janina Fleischer